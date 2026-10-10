ৰামোজী ফিল্ম চিটীত দশেৰা আৰু দেৱালীৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি
‘ৰামোজী উৎসৱ উদযাপন’ৰ বেনাৰত কেইবাটাও অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে, যিসমূহ অনুষ্ঠান ১৫ নৱেম্বৰলৈকে চলিব ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 6:44 PM IST
হায়দৰাবাদ : চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ কেন্দ্ৰ আৰু পৰ্যটকক স্বৰ্গৰ অনুভৱ কৰোৱা বিশ্ববিখ্যাত ৰামোজী ফিল্ম চিটীত আৰম্ভ হৈছে উৎসৱমুখৰ উদযাপন। দশেৰা আৰু দীপাৱলীৰ আনন্দত পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ ‘ৰামোজী উৎসৱ উদযাপন’ৰ বেনাৰত কেইবাটাও বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে । বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই উৎসৱ ১৫ নৱেম্বৰলৈকে চলিব ।
দৰ্শকে পুৱা ৯.০০ বজাৰ পৰা নিশা ৯.০০ বজালৈ মনোৰঞ্জন আৰু অবসৰৰ এই মধুৰ ক্ষণ উপভোগ কৰিব পাৰিব । চিনেমাৰ জগতৰ আশ্চৰ্য্য, উৎসৱ আৰু বিশেষ আলোকসজ্জাৰে ফিল্ম চিটীয়ে পৰ্যটকক মোহিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে ৷
আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু
ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ অন্য় কেইবাটাও অনন্য আকৰ্ষণে পৰ্যটকক ব্যস্ত ৰাখিব ৷ মিউজিকেল গ্ল’ গাৰ্ডেন, চিনেমাটিক কাৰ্নিভেল পেৰেড আৰু উজ্জ্বল পোহৰৰ প্ৰদৰ্শনসমূহে মুখ্য হাইলাইট হিচাপে দৰ্শকক বাৰুকৈয়ে আকৰ্ষণ কৰি থাকিব ।
মোশ্বন কেপচাৰ, মায়ালোক, বিখ্যাত চিনেমাৰ ছেট আৰু এআই-চালিত ফটো তোলাৰ সুযোগ- এই ধৰণৰ বৈশিষ্ট্যই পৰ্যটকসকলক এক নতুন অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিছে ।
জাপানী আৰু ৰাজস্থানী নৃত্যৰ লগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দৰ্শকক আনন্দিত কৰি তুলিছে । ইয়াৰ উপৰিও সাহস এডভেঞ্চাৰ পাৰ্কে দুঃসাহসিক কৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহীসকলৰ বাবে ৰোমাঞ্চকৰ যাত্ৰাৰো ব্যৱস্থা কৰিছে ।
চিনেমাৰ জগতখন ওচৰৰ পৰা অনুভৱ কৰাৰ সুযোগ
বিশেষ অনুষ্ঠান, বৈচিত্ৰময় কলাত্মক পৰিৱেশন, ফ্লেছ মব, এক সজীৱ কাৰ্নিভেলৰ পৰিৱেশ, আৰু এটা এআই ফটো বুথ—এই সকলোবোৰ ‘মুভী মেজিক’ৰ অংশই—ৰামোজী ফিল্ম চিটী ভ্ৰমণক অবিস্মৰণীয় স্মৃতিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে । এই বন্ধৰ দিনবোৰত ৰামোজী মহোৎসৱৰ উদযাপনত সকলো বয়সৰ লোকেই যোগদান কৰিব পাৰিব । ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডে পেকেজৰ লগতে আকৰ্ষণীয় সন্ধিয়াৰ পেকেজ উপলব্ধ ।
চিটীত থকাৰ বিকল্প
ৰামোজী মহোৎসৱৰ উদযাপনত সম্পূৰ্ণৰূপে মগ্ন হ’ব বিচৰাসকলৰ বাবে ফিল্ম চিটীৰ ভিতৰতে থকাৰ সুযোগ আছে । পৰ্যটকৰ বাবে থকাৰ ভিন্ন সুবিধা আছে ৷ বাজেটৰ অনুকূল হোটেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিলাসী হোটেললৈকে—আৰু অনন্য থীমৰ ৰেষ্টুৰেণ্টো উপলব্ধ ।
অধিক জানিবৰ বাবে...
এই উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচৰাসকলে টিকট আৰু অধিক তথ্যৰ বাবে ৱেবছাইট www.ramojifilmcity.com চাব পাৰে বা ৭৬৫৯৮ ৭৬৫৯৮ নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক : জটিল বিষয়বস্তু, ডাইনী প্ৰথা, বীভৎস দৃশ্য-বক্সীৰ মুক্তিৰ তাৰিখ পিছুৱালে ৰিভাইজিং কমিটীয়ে