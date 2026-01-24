লভ ৰঞ্জনৰ পৰিচালনাত শীঘ্ৰেই আহিব সৌৰভ গাংগুলীৰ বায়'পিক
লভ ৰঞ্জনে সৌৰভ গাংগুলীৰ বায়’পিকখনৰ এটা মূল আপডেট শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে যে বহু প্ৰত্যাশিত ছবিখনৰ অৱশেষত নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হোৱাৰ দিশে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 24, 2026 at 4:01 PM IST
হায়দৰাবাদ : চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা লভ ৰঞ্জন তু ঝুঠী মে মক্কাৰ, প্যাৰ কা পঞ্চনামা, দে দে প্যাৰ দে আৰু চনু কে টিটু কি ছুইটীৰ দৰে ৰোমাণ্টিক কমেডী নিৰ্মাণৰ বাবে বহুলভাৱে পৰিচিত । অৱশ্যে বিভিন্ন ধাৰাত কাম কৰি তেওঁ লাহে লাহে নিজৰ সৃষ্টিশীল পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰি আছে । এতিয়া ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক সৌৰভ গাংগুলীৰ জীৱনক লৈ আগন্তুক বায়’পিক সম্পৰ্কে এটা মূল আপডেট শ্বেয়াৰ কৰিছে ছবি নিৰ্মাতাগৰাকীয়ে ।
নিউজৱায়াৰৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত লভ ৰঞ্জনে নিশ্চিত কৰে যে সৌৰভ গাংগুলীৰ বায়’পিকৰ প্ৰস্তুতি সম্প্ৰতি চলি আছে । তেওঁ প্ৰকাশ কৰে যে দলটোৱে ২০২৬ চনৰ মাৰ্চ মাহত ছবিখনৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । অৱশ্যে পৰিচালকে কাহিনী আৰু অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ সন্দৰ্ভত বিশেষ একো প্ৰকাশ কৰা নাই ।
এটা নিউজৱায়াৰে পূৰ্বৰ বাতৰিত উল্লেখ কৰা অনুসৰি বায়’পিকখনৰ কাহিনী সৌৰভ গাংগুলীৰ ক্ৰিকেট যাত্ৰা আৰু ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক হিচাপে তেওঁৰ ভূমিকাক কেন্দ্ৰ কৰি আগবাঢ়ি যাব । বায়’পিকখনে অধিনায়ক হিচাপে তেওঁৰ ভূমিকা আৰু জীৱন প্ৰদৰ্শন কৰিব ৷ তেওঁৰ জীৱনৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকা কলকাতাত চিত্ৰগ্ৰহণ আৰম্ভ হ’ব ছবিখনৰ ।
আনহাতে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনেতা ৰাজকুমাৰ ৰাওৱে অভিনয় কৰিব পাৰে বুলি বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে । চিত্ৰিত কৰিবলগীয়া চৰিত্ৰটোক প্ৰামাণিক স্পৰ্শ দিয়াৰ বাবে অভিনেতাগৰাকীয়ে বাওঁহাতৰ বেটছমেন হিচাপে নিজৰ দক্ষতাক নিখুঁত কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে ৷ বাওঁহাতৰ বেটছমেন হিচাপে খেলাটো গাংগুলীৰ খেলা শৈলীৰ এটা মূল অংশ আছিল ।
সাক্ষাৎকাৰটোত পোহৰলৈ আহিছিল যে কেনেকৈ লভ ৰঞ্জন এক আচৰিত ধৰণে ৰোমাণ্টিক কমেডীৰ পৰিচালক হিচাপে পৰিচিত হ’ল । লভ ৰঞ্জনে কয়, "যেতিয়া মই এই উদ্যোগত কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলো, তেতিয়া এনে নাছিল যে মই নিজে পৰিচালক-প্ৰযোজক হোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলো । কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আপুনি আপোনাৰ যাত্ৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে । আপুনি কিবা এটা কৰিবলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে, তাৰ পিছত ই নিজাববীয়াকৈ গঢ় লৈ উঠে ।"
তেওঁ লগতে কয় যে যদিও এতিয়া মানুহে তেওঁক কমেডী আৰু ৰোমাণ্টিক কমেডীৰ পৰিচালক বুলি ভাবে, তথাপিও সেয়া তেওঁৰ পৰিকল্পিত সিদ্ধান্ত নাছিল । তেওঁৰ মতে, কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণিতে তেওঁ এই পথটো বাছি লোৱা নাছিল ।
সৌৰভ গাংগুলীৰ বায়’পিকৰ উপৰিও লভ ৰঞ্জন বৰ্তমান তেওঁৰ আগন্তুক প্ৰযোজনা ‘বধ ২’ক লৈ ব্যস্ত । ২০২৬ চনৰ ৬ ফেব্ৰুৱাৰীত ছবিগৃহত মুক্তি পাব ক্ৰাইম থ্ৰীলাৰখন । সঞ্জয় মিশ্ৰ আৰু নীনা গুপ্তাই অভিনয় কৰা এই ছবিখনৰ পৰিচালক জশপাল সিং সন্ধু আৰু প্ৰযোজক লভ ফিল্মছৰ অধীনত লভ ৰঞ্জন আৰু অংকুৰ গাৰ্গ । ছবিখনত কুমুদ মিশ্ৰ, অমিত কে সিং, অক্ষয় ডোগ্ৰা, যুগিকা বিহানী, শিল্পা শুক্লাইয়ো অভিনয় কৰিছে ।
সৌৰভ গাংগুলী নিশ্চিতভাৱে দেশৰ অন্যতম সন্মানীয় ক্ৰিকেটাৰ । আগন্তুক বায়’পিকখন সফলতাৰ দিশত উৎকৃষ্ট হোৱাৰ অপৰিসীম সম্ভাৱনা আছে, কিয়নো তেওঁ খেলুৱৈ আৰু অধিনায়ক হিচাপে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি সকলোৰে বাবে প্ৰেৰণাদায়ক হৈ আহিছে ।
