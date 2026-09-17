ETV Bharat / entertainment

‘জুবিন এতিয়াও মোৰ ওচৰলৈ আহে’-দিগন্ত শৰ্মা

জুবিনবিহীন এটা বছৰত তেওঁৰ অনুপস্থিতি গভীৰভাৱে অনুভৱ কৰিছে সকলোৱে । প্ৰায় ৪০ বছৰ জুবিনৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কটোৱা শব্দযন্ত্ৰী দিগন্ত শৰ্মাৰ স্মৃতিত আজিও জীৱন্ত জুবিন ।

sound engineer Diganta Sharma interview Zubeen garg's close friend speaks to ETV bharat assam
বহু আগৰে পৰাই জুবিনৰ প্ৰতিভাৰ উমান পোৱা এগৰাকী ব্যক্তি আছিল শব্দযন্ত্ৰী দিগন্ত শৰ্মা (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2026 at 2:17 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : জুবিন গাৰ্গ—কেৱল এটা নাম নহয়, অসমীয়াৰ আৱেগ, অসমৰ সংগীত জগতৰ এক সুকীয়া সত্তা । জুবিনবিহীন এটা বছৰত তেওঁৰ উপস্থিতিৰ অভাৱ প্ৰতিজন অনুৰাগীয়ে অনুভৱ কৰিছে । জীৱিতকালত জুবিনৰ ব্যক্তিত্ব আৰু প্ৰতিভাক ওচৰৰ পৰা অনুভৱ কৰা মানুহৰ বাবে তেওঁৰ অনুপস্থিতি এতিয়া এক গভীৰ শূন্যতা । জুবিন গাৰ্গক ৰাইজে শিল্পী হিচাপে চিনি পোৱাৰ বহু আগৰে পৰাই তেওঁৰ প্ৰতিভাৰ উমান পোৱা এগৰাকী ব্যক্তি আছিল শব্দযন্ত্ৰী দিগন্ত শৰ্মা ।

জুবিন গাৰ্গ হিচাপে ৰাইজে চিনি নাপাওঁতেই তেওঁক একেবাৰে ওপৰৰ পৰা পোৱা তথা তেওঁৰ প্ৰতিভাক চিনি পোৱা এগৰাকী ব্যক্তি হৈছে শব্দযন্ত্ৰী দিগন্ত শৰ্মা । তেওঁৰ কায়িক অনুপস্থিতিৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বে ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক কাষ চাপে দিগন্ত শৰ্মাৰ ৷ এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত দিগন্ত শৰ্মাই কয় জুবিন গাৰ্গ সম্পৰ্কীয় নজনা বহু কথা ।

sound engineer Diganta Sharma interview Zubeen garg's close friend speaks to ETV bharat assam
শব্দযন্ত্ৰী দিগন্ত শৰ্মাৰ জীৱনত জুবিনৰ প্ৰভাৱ (Photo : ETV Bharat GFX Team)

দিগন্ত শৰ্মাৰ দৃষ্টিৰে জুবিন গাৰ্গৰ সত্তা

শৰ্মাই কয়, “তেওঁ সকলোতকৈ পৃথক আছিল । বহুবেছি স্পষ্টবাদী আছিল । তেওঁ ক’ব নলগীয়া বা কৰিব নলগীয়া কিছুমান কাম কৰিছিল, যিবোৰৰ বাবে বহুত মানুহে তেওঁৰ ছাঁটোকো সহ্য কৰা নাছিল । কিন্তু সেই কথা বা কামবোৰ কৰাৰ এটা কাৰণ আছিল । যিবোৰ এতিয়া তেওঁ নোহোৱা অৱস্থাত মানুহে উপলদ্ধি কৰিছে । তেওঁ গানৰ মাজেৰে, তেওঁৰ কবিতাৰ মাজেৰে বহু কথাই কৈ গৈছিল । তেওঁৰ চিন্তা-চৰ্চা অন্য ধৰণৰ আছিল । জুবিন গাৰ্গৰ অনুপস্থিতিত তেওঁৰ নামটো কেৱল দেশতে নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বতে বিয়পি পৰিছে । এইটো আটাইতকৈ দুখলগা বিষয় । তেওঁ একেবাৰে আঁতৰি যোৱা কথাটো মই এতিয়াও উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই, এনেকুৱা লাগে তেওঁ আছে ক’ৰবালৈ ফুৰিব গৈছে । মোৰ জীৱনৰ ৪০ টা বছৰ তেওঁৰ লগতে কটাইছোঁ । জুবিনৰ অনুপস্থিতিত জুবিন অবিহনে একো কৰিব নোৱাৰা এটা চৰিত্ৰ হৈ ৰ’লো মই ।”

অসমৰ সংগীতক্ষেত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন

“এটা সময়ত অসমত এটা বেলেগ ধৰণৰ সংগীতৰ ধাৰা চলি আছিল । যিটো জুবিন গাৰ্গে সলনি কৰিছিল । এতিয়াও তেওঁৰ সেই ধাৰাটো চলি আছে । বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ মাজত তেওঁ সেই কামবোৰ কৰিছিল । সেই সময়ত কেতিয়াবা তেওঁৰ ওপৰত খং উঠিছিল, কিন্তু পিছত বুজিছিলোঁ তেওঁ কিয় সেই কাম কৰিছে । এনে ধৰণৰ বহু কথা আছে । তেওঁৰ চিন্তাবোৰ অকণমান বেলেগধৰণৰ আছিল ।”

জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে প্ৰথম সাক্ষাৎ

এই সন্দৰ্ভত শৰ্মাই কয়, “সম্ভৱত প্ৰথম সাক্ষাৎ ডিব্ৰুগড়ত হৈছিল । বাদ্যযন্ত্ৰ বজাই মেলি ঘূৰি ফুৰোঁ । তেওঁৰ কথা মোক উৎপল শৰ্মাই কৈছিল । সেই সময়ত মই ৰক মিউজিক কৰো আৰু আমাৰ এটা বেণ্ডো আছিল । এদিন হঠাৎ লগ পালো তেওঁক । এটা চঞ্চল সৰু ল’ৰা, মোৰ দৰে চুলি দীঘল । তেনেদৰে তেওঁক লগ পাইছিলোঁ । পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এটা বেণ্ড গঠন কৰিলোঁ, তাত মই গীটাৰ বজাইছিলোঁ ।”

জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ আছিল জুবিন গাৰ্গ

"সেই সময়ত নেপালৰ ধূলাবড়ীত এখন চোৰাং বজাৰ আছিল । তাত বিভিন্ন ধৰণৰ বাদ্যযন্ত্ৰ কম মূল্যতে পোৱা গৈছিল । এবাৰ তেওঁ মোক ক’লে, তেওঁ সেই বজাৰখনলৈ যাব । তেওঁৰ কথা মতে আমি দুয়ো ওলালোঁ । ৰেলত নিউ জলপাইগুৰিলৈ গ’লো । তাত এদিন থাকি পাছদিনা গাড়ী লৈ সেই স্থান পালোঁগৈ । তাত বস্তু কিনিলোঁ ৷ যিহেতু বস্তুবোৰ চোৰাং, সেয়ে তেওঁলোকৰ কিছু নিয়ম থাকে । নিয়ম অনুসৰি তেওঁলোকে ডেলিভাৰী দিয়ে । মই গুৱাহাটীত ডেলিভাৰী লোৱাৰ কথা ক’লো, কিন্তু জুবিনে ক’লে যে তাতেই ডেলিভাৰী ল’ব । তেওঁলোক মান্তি হ’ল আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা বস্তুটো আনিব লাগিব বুলি ক’লে । আমাক ঘৰ এখনলৈ লৈ গ’ল, তালৈ এটা নিৰ্দিষ্ট ৰূমত বহিবলৈ দিলে ।"

তেওঁ আগলৈ কয়, "ৰূমটোত গোটেই ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ ফটো আছিল ৷ ৰবীন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত বহু বিশিষ্ট মানুহৰ ফটো তাত আছিল । জুবিনে বঙালী ভাষা ক’ব জানিছিল । তেওঁলোকৰ সৈতে বহি বঙালী সংস্কৃতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি গ’ল জুবিনে । এইটো ১৯৯৫-৯৬ চন মানৰ ঘটনা । তেওঁ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ কথা ইমান ধুনীয়াকৈ কৈছিল মই আচৰিত হৈ গৈছিলোঁ । কিন্তু তেওঁলোক বেপাৰী আছিল, জুবিনৰ পৰা বহু পইচা খালে । শেষত কিবাকৈ তেওঁক তাৰ পৰা লৈ আহিলোঁ । তেওঁ আচলতে সকলো মানুহকে ভাল বুলি ভাবিছিল ।"

বহু সংগ্ৰামৰ মাজেৰে আজিৰ এই পৰ্যায় পাইছে জুবিনে

"প্ৰথমাৱস্থাত মানুহে তেওঁক ইমান আদৰি লোৱা নাছিল । মিউজিচিয়ানসকলেও ‘ক’ৰ পৰা আনিলি’, তেনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল । এবাৰ চানমাৰি বিহুৰ অনুষ্ঠানত আমাক ৭ হাজাৰ টকাত অনুষ্ঠান কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি ৩ নে ৪ হাজাৰ টকা দিছিল । তেতিয়া তেওঁ কান্দিছিল । এনে বহু পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ আমি একেলগে । লঘু লাঞ্ছনা বহুত বেছি আছিল, যিবোৰৰ সন্মুখীন হৈছিল তেওঁ । মানুহক আচলতে তেওঁ বহু সহজে বিশ্বাস কৰি লৈছিল ।"

কলিকতাত কিহৰ বাবে কাজিয়া লাগিছিল জুবিন আৰু দিগন্তৰ মাজত

এই সন্দৰ্ভত শৰ্মাই কয়, "এখন অস্কাৰ পোৱা ছবি আছিল, ছবিখনৰ নামটো এই মুহূৰ্তত মই পাহৰি গৈছোঁ । আমি কিবা কামত কলিকতালৈ গৈছিলোঁ । সি হঠাৎ ক’লে- বলা চিনেমা চাবলৈ যাওঁ । আমি সকলো গ’লো । ছবিখন চাই আমি হোটেললৈ উভতি আহিলোঁ । কথাৰ প্ৰসংগত ছবিখনৰ বিষয়ে ওলাল । ছবিখনক লৈ আমাৰ কথাৰ কিছু কটা-কটি হ'ল, তাৰ পাছত আমাৰ জীৱনৰ কথাও ওলাল, তেনেদৰে কন্দা-কটাও হ’ল ।"

জুবিন গাৰ্গৰ লগত থকা নিবিড় বন্ধুত্বৰ বাবে এতিয়াও কেতিয়াবা জুবিনৰ উপস্থিতি অনুভৱ কৰে দিগন্ত শৰ্মাই । তেওঁ কয়, "এতিয়াও কেতিয়াবা তেওঁ মোৰ ওচৰলৈ আহে, মোৰ লগত কথা পাতে । মোৰ ষ্টুডিঅ’ত আহি বহে । সপোনত দেখা কিছু দৃশ্য হুবহু পুনৰাবৃত্তি হৈছিল । মাজে মাজে কেতিয়াবা তেওঁৰ গোন্ধ পাওঁ মই । ৰাতি ৰাস্তাৰে গৈ থাকিলে অনুভৱ হয় সি যেন লগতে গৈ আছে ।"

জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কটোৱা চাৰি দশকৰ স্মৃতি বুকুত বান্ধি আজি আগুৱাই গৈ আছে দিগন্ত শর্মা । শিল্পীগৰাকী শাৰীৰিকভাৱে আঁতৰি গ'লেও তেওঁৰ গান, কথা, চিন্তা আৰু স্মৃতিত আজিও জীৱন্ত হৈ আছে জুবিন ।

লগতে পঢ়ক : জুবিন গাৰ্গৰ সন্মান কিমান? মৃত্যুৰ পাছতহে পাইছে বেছি সন্মান! ফেন ক্লাবৰ সৈতে ইটিভি ভাৰত বিশেষ...

TAGGED:

SOUND ENGINEER DIGANTA SHARMA
DIGANTA SHARMA ZUBEEN GARG
শব্দযন্ত্ৰী দিগন্ত শৰ্মা
জুবিন গাৰ্গ দিগন্ত শৰ্মাৰ সম্পৰ্ক
DIGANTA SHARMA INTERVIEW

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.