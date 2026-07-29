এ আই প্ৰযুক্তি খটুৱাই শিশু শিল্পীৰ নিপুণতাৰে গুৱাহাটীত চলিছে ‘বুঢ়া ডাঙৰীয়া’ৰ শ্বুটিং
'চৰাই চাপৰি' আৰু 'ৰংঘৰ'ৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস: চিনেমা মেকিং কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে নিৰ্মাণ হৈছে শিশু চলচ্চিত্ৰ ‘বুঢ়া ডাঙৰীয়া’ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 29, 2026 at 1:01 PM IST|
Updated : July 29, 2026 at 1:07 PM IST
গুৱাহাটী: এটা সুখবৰ ! আগন্তুক বৰ্ষত মুক্তি লাভ কৰিব এখন নতুন অসমীয়া শিশু চলচ্চিত্ৰ, যাৰ নাম ৰখা হৈছে ‘বুঢ়া ডাঙৰীয়া’ । বৰ্তমান গুৱাহাটী মহানগৰীত এই ছবিখনৰ শ্বুটিং বা দৃশ্যগ্ৰহণৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে । এই চিনেমাখনৰ আটাইতকে ডাঙৰ বিশেষত্বটো হ’ল, ই এটা বিশেষ অভিনয় আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰ্মশালাৰ সফল পৰিণতি । এই কৰ্মশালাৰ শেষৰ প্ৰকল্প হিচাপেই ছবিখন তৈয়াৰ কৰা হৈছে ।
ই এখন সম্পূৰ্ণ শিশু উপযোগী অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ । চিনেমাখনৰ নাম ৰখা হৈছে ‘বুঢ়া ডাঙৰীয়া’। গৰম বন্ধৰ এক সৃষ্টিশীল কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে এই ছবিখন তৈয়াৰ হৈ উঠিছে । আগন্তুক বৰ্ষত ছবিখন দৰ্শকে ছবিগৃহত চাব পাৰিব ।
'চৰাই চাপৰি'ৰ প্ৰযোজনাত আৰু 'ৰংঘৰ'ৰ সহযোগত এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । "ফিল্ম এক্টিং এণ্ড মেকিং ৱৰ্কশ্বপ উইথ ফাইনেল ফিচাৰ ফিল্ম প্ৰডাকশ্বন" শীৰ্ষক বিশেষ প্ৰশিক্ষণমূলক কাৰ্যসূচীৰ ই এক ফচল । বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ঝুলন কৃষ্ণ মহন্ত ছবিখনৰ পৰামৰ্শদাতা । মুখ্য সহকাৰী পৰিচালক হিচাপে আছে দেৱাশীষ ডেকা । এই বিশেষ প্ৰশিক্ষণমূলক কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে নিৰ্মাণ হৈ থকা ‘বুঢ়া ডাঙৰীয়া’ ছবিখনে অসমীয়া শিশু চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ এক নতুন মাত্ৰা আনিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
এই নতুন শিশু চলচ্চিত্ৰখনৰ সন্দৰ্ভত ছবিখনৰ প্ৰযোজক তথা পৰামৰ্শদাতা বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ঝুলন কৃষ্ণ মহন্তই কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁৰ মতে, চিনেমাখন অতি ব্যতিক্ৰমী আৰু নতুন চিন্তাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । "এক ব্যতিক্ৰমী ধৰণে ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ২০১৪ চনৰ পৰা আমি 'চৰাই চাপৰি'ৰ উদ্যোগত নাটক-ছবিৰ কৰ্মশালা কৰি আহিছোঁ । বিগত দুবছৰৰ পৰা নাটকৰ লগতে ছবিৰ অভিনয়ো সংযোগ কৰিছোঁ । এই বৰ্ষৰ এই কৰ্মশালাৰ অংশৰূপে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ছবিখন । ছবিখনত ১৫ বছৰৰ তলৰ ২৩জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অভিনয়ৰ লগতে চলচিত্ৰখন নিৰ্মাণৰ লগত জড়িত হৈ আছে", মহন্তৰ ভাষ্য ৷
চিনেমাখনৰ কাহিনী আৰু বিশেষত্ব
ছবিখনৰ মূল কাহিনীটো ঝুলন কৃষ্ণ মহন্তৰ নিজৰ । তেওঁ কয়, "সাধাৰণতে গৰম বন্ধত ল’ৰা-ছোৱালী ফুৰিবলৈ যায় । কিন্তু এই ছবিখনৰ কাহিনীটো এটা 'ৰিয়েলিটী গেম'ৰ দৰে । য’ত ১৯ জন সৰু সৰু ল’ৰা-ছোৱালী গৰম বন্ধৰ সময়ত হঠাতে এঠাইত আবদ্ধ হৈ পৰে । সেই ঠাই টুকুৰাত তেওঁলোকে কেনেকৈ নিজৰ জীৱনটো আগবঢ়াই নিয়ে আৰু তাৰ পৰা কেনেকৈ বুদ্ধিৰে ওলাই আহে— তাক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ছবিখনৰ কাহিনীভাগ আগবাঢ়িছে । এইবাৰৰ কৰ্মশালা আৰু ছবিখনৰ কামত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।"
পৰিচালনা আৰু কাৰিকৰী দল
উল্লেখ্য যে, ছবিখনৰ সহকাৰী পৰিচালনাৰ দায়িত্ব আছে ভৃগুজিত দাস, অনামিকা গগৈ, চিন্ময় চাওডাং, পূনম চেতিয়া, চন্দ্ৰাংশু, সপ্তৰ্ষি গোস্বামী, মানস শৰ্মা, নিমিষা আত্ৰেয়া, অম্লানজ্যোতি কৌশিক, অনন্যা আৰু তন্ময় । 'ৰয়েল এডুৱৰ্ল্ডে' এই ছবিখনৰ লোকেশ্বন পাৰ্টনাৰ হিচাপে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে । ছবিখনৰ কলা নিৰ্দেশক হৈছে আস্থা দত্ত আৰু কাৰ্যবাহী প্ৰযোজক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিছে গাৰ্গী দত্তই । ডিঅপিৰ দায়িত্বত আছে ৰাজা বৰুৱা আৰু সহযোগ কৰিছে তিলক ৰঞ্জন হাজৰিকা আৰু যুৱৰাজ মহন্তই ।
ছবিখনৰ শীৰ্ষ গীতৰ লগতে আনকেইটি গীত ৰচনা কৰিছে নেহা গাৰ্গে আৰু গীতকেইটিৰ প্ৰযোজনা ইনৰেক'ৰ । ছবিখনৰ প্ৰযোজক হৈছে ঝুলন কৃষ্ণ মহন্ত । আনহাতে ৰোহিত শৰ্মা, জয়শ্ৰী মহন্ত, বিনয় কৃষ্ণ মহন্ত, মৃদুল দত্ত, ৰীণা দত্ত আৰু সন্দীপ হাজৰিকাই সহ-প্ৰযোজক হিচাপে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে । ছবিখন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱসমূহত প্ৰদৰ্শনৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, লগতে গণ-সংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগ, পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ বিভাগ তথা বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত বিশেষ প্ৰদৰ্শনৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে বুলি জনাই ছবিখনৰ নিৰ্মাতাগোষ্ঠীয়ে ৷
লগতে পঢ়ক : সুধাকণ্ঠৰ গীত-নৃত্য, কবিতা আবৃত্তিৰে মুখৰিত জোনাই: সামৰণি পৰিল গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ