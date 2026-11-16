ETV Bharat / entertainment

অভিনেতা শ্বৰদ কাপুৰৰ কাষত মানৱ দৰদী ছনু ছুড

কাম আৰু সমৰ্থন বিচাৰি আৱেগিক আবেদন কৰাৰ পিছত অভিনেতা শ্বৰদ কাপুৰক সোমবাৰে পুৱাই লগ কৰে ছনু ছুডে ৷

Sonu Sood meets 'Josh' fame Sharad Kapoor after his emotional appeal for work and support
অভিনেতা শ্বৰদ কাপুৰলৈ ছনু ছুডৰ সহায়ৰ হাত (Photo: ANI)
author img

By ANI

Published : November 16, 2026 at 3:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : সামাজিক মাধ্যমত এটা ভিডিঅ’ই চৰ্চা লাভ কৰাৰ পাছতে বাতৰিৰ শিৰোনামত আছে অভিনেতা শ্বৰদ কাপুৰ ৷ এনে এগৰাকী অভিনেতা যিয়ে কাম কৰিছিল বলীউডৰ বাদশ্বাহ শ্বাহৰুখ খানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভাইজান ছলমান খান আৰু কাপুৰৰ সময়ৰ প্ৰায় প্ৰতিগৰাকী শীৰ্ষস্থানৰ অভিনেতাৰ সৈতে ৷

ভাইৰেল ভিডিঅ’ৰ জৰিয়তে শ্বদৰ কাপুৰৰ কথা জানিব পাৰি সোমবাৰে পুৱাই তেওঁক সাক্ষাৎ কৰে অভিনেতা ছনু ছুডে ৷ দৰাচলতে শ্বৰদ কাপুৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা আৰু আৰ্থিক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ।

সোমবাৰে পুৱা পাপাৰাজ্জীয়ে কেমেৰাত বন্দী কৰা ফটোত, শ্বৰদ কাপুৰৰ সৈতে মত বিনিময় কৰা দেখা যায় ছনু ছুডক ৷ অভিনেতাজনে সন্মুখীন হৈ অহা অসুবিধাৰ বিষয়ে খুব মনোযোগেৰে শুনে ছনুৱে । খবৰ অনুসৰি, শ্বৰদৰ ভৰিৰ আঘাতৰ চিকিৎসাৰ বাবে ছনু ছুডে চিকিৎসক দলৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্ৰী লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰিছে ।

Sonu Sood meets 'Josh' fame Sharad Kapoor after his emotional appeal for work and support
শ্বৰদ কাপুৰৰ কাষত ছনু ছুড (Photo: ANI)

শেহতীয়াকৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বৰদ কাপুৰৰ এটা ভিডিঅ’ প্ৰকাশ পাইছিল য’ত অভিনেতাগৰাকীয়ে নিজৰ চাৰিটা পোহনীয়া কুকুৰ উপহাৰ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰাৰ সময়ত তেওঁক দুৰ্বল আৰু আৱেগিক যেন দেখা গৈছিল । জীৱনৰ এক কঠিন পৰ্যায়ৰ মাজেৰে পাৰ হৈ কাপুৰে নিজৰ মৰমৰ পোহনীয়া কুকুৰকেইটাক মুম্বাইৰ বেজুবান পাব্লিক ওৱেলফেয়াৰ ট্ৰাষ্টৰ হাতত অৰ্পণ কৰে ।

ইয়াৰ পিছতে অভিনেতাগৰাকীৰ আন এটা ভিডিঅ’ ভাইৰেল হৈ পৰে য’ত তেওঁ ছবিজগতৰ সহযোগীসকলক আগবাঢ়ি আহি তেওঁক সমৰ্থন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । অভিনয়ৰ জগতলৈ ঘূৰি অহাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰি শ্বৰদে কয় যে, তেওঁ নিজৰ স্বাস্থ্য সুস্থ কৰি তুলি কামত যোগদান কৰিব বিচাৰে, কিয়নো তেওঁ যথেষ্ট দিন ধৰি কঠিন সময়ৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহিছে ।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৬ চনৰ ‘দস্তক’ ছবিৰ জৰিয়তে বলীউডত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল শ্বৰদ কাপুৰে । পিছলৈ তেওঁ জোশ, লক্ষ্য আৰু জয় হোকে ধৰি কেইবাখনো উল্লেখনীয় ছবিত অভিনয় কৰে । ‘জোশ’ ছবিখনত তেওঁ নেগেটিভ ৰ’লত অভিনয় কৰিছিল ৷ সেই অভিনয়ৰ বাবে তেওঁ ফিল্মফেয়াৰ বঁটাৰ নেগেটিভ ৰ’লত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ বাবে মনোনয়ন লাভ কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক :

শ্বাহৰুখ-ছলমানৰ সৈতে কাম কৰা শ্বৰদ কাপুৰ বৰ্তমান কিয় চৰ্চাত?

বিমানবন্দৰৰ কৰ্মীৰ দুখ বুজি ছনু ছুডৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তা

TAGGED:

কোন অভিনেতা শ্বৰদ কাপুৰৰ
শ্বৰদ কাপুৰৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা
শ্বৰদ কাপুৰৰ বলীউড চিনেমা
SHARAD KAPOOR HEALTH CONDITION
SONU SOOD MEETS SHARAD KAPOOR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.