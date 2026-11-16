অভিনেতা শ্বৰদ কাপুৰৰ কাষত মানৱ দৰদী ছনু ছুড
কাম আৰু সমৰ্থন বিচাৰি আৱেগিক আবেদন কৰাৰ পিছত অভিনেতা শ্বৰদ কাপুৰক সোমবাৰে পুৱাই লগ কৰে ছনু ছুডে ৷
By ANI
Published : November 16, 2026 at 3:17 PM IST
হায়দৰাবাদ : সামাজিক মাধ্যমত এটা ভিডিঅ’ই চৰ্চা লাভ কৰাৰ পাছতে বাতৰিৰ শিৰোনামত আছে অভিনেতা শ্বৰদ কাপুৰ ৷ এনে এগৰাকী অভিনেতা যিয়ে কাম কৰিছিল বলীউডৰ বাদশ্বাহ শ্বাহৰুখ খানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভাইজান ছলমান খান আৰু কাপুৰৰ সময়ৰ প্ৰায় প্ৰতিগৰাকী শীৰ্ষস্থানৰ অভিনেতাৰ সৈতে ৷
ভাইৰেল ভিডিঅ’ৰ জৰিয়তে শ্বদৰ কাপুৰৰ কথা জানিব পাৰি সোমবাৰে পুৱাই তেওঁক সাক্ষাৎ কৰে অভিনেতা ছনু ছুডে ৷ দৰাচলতে শ্বৰদ কাপুৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা আৰু আৰ্থিক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ।
সোমবাৰে পুৱা পাপাৰাজ্জীয়ে কেমেৰাত বন্দী কৰা ফটোত, শ্বৰদ কাপুৰৰ সৈতে মত বিনিময় কৰা দেখা যায় ছনু ছুডক ৷ অভিনেতাজনে সন্মুখীন হৈ অহা অসুবিধাৰ বিষয়ে খুব মনোযোগেৰে শুনে ছনুৱে । খবৰ অনুসৰি, শ্বৰদৰ ভৰিৰ আঘাতৰ চিকিৎসাৰ বাবে ছনু ছুডে চিকিৎসক দলৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্ৰী লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰিছে ।
শেহতীয়াকৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বৰদ কাপুৰৰ এটা ভিডিঅ’ প্ৰকাশ পাইছিল য’ত অভিনেতাগৰাকীয়ে নিজৰ চাৰিটা পোহনীয়া কুকুৰ উপহাৰ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰাৰ সময়ত তেওঁক দুৰ্বল আৰু আৱেগিক যেন দেখা গৈছিল । জীৱনৰ এক কঠিন পৰ্যায়ৰ মাজেৰে পাৰ হৈ কাপুৰে নিজৰ মৰমৰ পোহনীয়া কুকুৰকেইটাক মুম্বাইৰ বেজুবান পাব্লিক ওৱেলফেয়াৰ ট্ৰাষ্টৰ হাতত অৰ্পণ কৰে ।
ইয়াৰ পিছতে অভিনেতাগৰাকীৰ আন এটা ভিডিঅ’ ভাইৰেল হৈ পৰে য’ত তেওঁ ছবিজগতৰ সহযোগীসকলক আগবাঢ়ি আহি তেওঁক সমৰ্থন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । অভিনয়ৰ জগতলৈ ঘূৰি অহাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰি শ্বৰদে কয় যে, তেওঁ নিজৰ স্বাস্থ্য সুস্থ কৰি তুলি কামত যোগদান কৰিব বিচাৰে, কিয়নো তেওঁ যথেষ্ট দিন ধৰি কঠিন সময়ৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহিছে ।
Appreciate Sonu Sood bhai for visiting Sharad Kapoor and standing by him. Humanity is all about showing up when someone needs support. Respect, Sonu bhai! @SonuSood #SharadKapoor https://t.co/WarcQJOFXf— Salman Nizami (@SalmanNizami_) November 16, 2026
উল্লেখ্য যে, ১৯৯৬ চনৰ ‘দস্তক’ ছবিৰ জৰিয়তে বলীউডত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল শ্বৰদ কাপুৰে । পিছলৈ তেওঁ জোশ, লক্ষ্য আৰু জয় হোকে ধৰি কেইবাখনো উল্লেখনীয় ছবিত অভিনয় কৰে । ‘জোশ’ ছবিখনত তেওঁ নেগেটিভ ৰ’লত অভিনয় কৰিছিল ৷ সেই অভিনয়ৰ বাবে তেওঁ ফিল্মফেয়াৰ বঁটাৰ নেগেটিভ ৰ’লত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ বাবে মনোনয়ন লাভ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক :
শ্বাহৰুখ-ছলমানৰ সৈতে কাম কৰা শ্বৰদ কাপুৰ বৰ্তমান কিয় চৰ্চাত?