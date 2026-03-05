ডুবাইত আৱদ্ধ যাত্ৰীলৈ চনু সুদৰ সহায়ৰ হাত: কোনো চৰ্ত অবিহনে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া বাসস্থান

ডুবাইত আৱদ্ধ যাত্ৰীলৈ চনু সুদৰ সহায়ৰ হাত: কোনো চৰ্ত অবিহনে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া বাসস্থান
'জাতীয়তা নাই, কোনো চৰ্ত নাই': আমেৰিকা-ইজৰাইল-ইৰাণ যুদ্ধৰ মাজত ডুবাইত আৱদ্ধ যাত্ৰীসকললৈ অভিনেতা চনু সুদৰ সহায়ৰ হাত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 5, 2026 at 5:10 PM IST
হায়দৰাবাদ : শেহতীয়াকৈ পশ্চিম এছিয়াত ইৰাণ, ইজৰাইল আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধসদৃশ পৰিস্থিতিৰ বাবে বিমান চলাচলত যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মিছে । ইয়াৰ ফলত উপসাগৰীয় অঞ্চলৰ বিশেষকৈ ডুবাইত হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী আৱদ্ধ হৈ পৰিছে । এনে এক অনিশ্চয়তাৰ মাজত অভিনেতা তথা মানৱপ্ৰেমী চনু সুদ পুনৰ সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে ।
বিনামূলীয়া বাসস্থান
ডুবাইত আৱদ্ধ হৈ থকা যাত্ৰীসকলক চনু সুদে সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে সুৰক্ষিত হৈ থকাৰ সুবিধা আগবঢ়াইছে । তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে যে এই সহায়ৰ সময়ত যাত্ৰীজন কোন দেশৰ বা কি জাতিৰ, সেই কথাত গুৰুত্ব দিয়া নহ’ব । ইয়াত কোনো চৰ্ত নাই, কেৱল মানৱীয়তাৰ খাতিৰতহে এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে ।
কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব
যিসকল যাত্ৰীৰ বৰ্তমান থকাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, তেওঁলোকক চনু সুদৰ ইনষ্টাগ্ৰাম (Instagram) একাউণ্টত প্ৰত্যক্ষভাৱে বাৰ্তা পঠাবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ।
মানৱীয়তাৰ নিদৰ্শন
শেহতীয়া যুদ্ধৰ সংকটৰ বাবে ডুবাইত আৱদ্ধ হৈ পৰা যাত্ৰীসকলৰ বাবে অভিনেতা চনু সুদে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে এটা অতি হৃদয়স্পৰ্শী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে । তেওঁৰ এই মহানুভৱতাই বৰ্তমান সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।
এটা ভিডিঅ’ৰ জৰিয়তে চনুৱে যাত্ৰীসকলক আশ্বাস দি কয় যে এই কঠিন সময়ত তেওঁলোক অকলশৰীয়া নহয় । তেওঁ লিখিছে, "যুদ্ধৰ বাবে বহু যাত্ৰী ডুবাইত আৱদ্ধ হৈ পৰিছে । যদি আপোনাৰ বা আপোনাৰ চিনাকী কাৰোবাৰ থকাৰ ঠাই নাই, তেন্তে আমি বিনামূল্যে সুৰক্ষিত বাসস্থানৰ সুবিধা দিছোঁ ।"
War has left many travelers stranded in Dubai.— sonu sood (@SonuSood) March 5, 2026
If you or someone you know has nowhere to stay, we are offering safe accommodation free of cost.
No nationality. No conditions. Just humanity.
DM us on Instagram if you need help.
@dugastaproperties
Please share so this reaches… pic.twitter.com/TDDr9st79M
তেওঁ স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে এই সহায়ৰ বাবে কোনো চৰ্ত প্ৰযোজ্য নহয় । তেওঁৰ লক্ষ্য কেৱল ‘মানৱীয়তা’। যিসকল যাত্ৰীয়ে আশ্ৰয় বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি আছে, তেওঁলোকক চনুৱে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিবলৈ কৈছে । মানৱীয়তা আৰু দয়াৰ এই নিদৰ্শনৰ বাবে নেটিজেনসকলে অভিনেতাগৰাকীক ব্যাপক প্ৰশংসা কৰিছে ।
ডুবাইত আৱদ্ধ যাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্যি চনুৱে কয়, "আপোনালোক যিয়েই ডুবাইত আৱদ্ধ হৈ আছে, মই জনাব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকৰ বাবে থকাৰ ঠাই আছে । আমি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ থকাৰ সুবিধা কৰি দিম ।" তেওঁ হিন্দী ভাষাতো বিশেষ বাৰ্তা দি কয় যে, ভাৰতীয়ই হওক বা অন্য যিকোনো দেশৰে নাগৰিক নহওক কিয়, যদি কোনোবা বিপাঙত পৰিছে তেন্তে তেওঁক ইনষ্টাগ্ৰামযোগে (Instagram DM) জনাব লাগে । নিজৰ দেশলৈ ঘূৰি নোযোৱালৈকে তেওঁলোকক বিনামূলীয়াকৈ ৰখাৰ দায়িত্ব অভিনেতাজনে লৈছে ।
উল্লেখ্য যে, ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ইৰাণৰ বিভিন্ন চহৰত হোৱা বিমান আক্ৰমণৰ পাছৰে পৰা এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত ইৰাণেও মিছাইল আৰু ড্ৰোণ নিক্ষেপ কৰাত উপসাগৰীয় দেশসমূহত উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ পোনপটীয়া প্ৰভাৱ বিমান চলাচলৰ ওপৰত পৰিছে; বহু বিমান বাতিল হোৱাৰ ফলত পৰ্যটক, শ্ৰমিক আৰু তীৰ্থযাত্ৰীসকল মাজভাগতে আৱদ্ধ হৈ পৰিছে ।
কেৱল সাধাৰণ জনতাই নহয়, সোনাল চৌহান আৰু ঈশা গুপ্তাৰ দৰে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীও ডুবাইত আৱদ্ধ হৈ আছিল । অৱশ্যে তেওঁলোক পিছলৈ সুৰক্ষিতভাৱে উভতি আহিবলৈ সক্ষম হয় ।
লগতে পঢ়ক : গুলশ্যন দেৱইয়াৰ অনন্য ফেশ্বন দৰ্শন, পৰ্দাৰ উৰ্ধত ছাইয়ামী খেৰৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক