ৰাজ্যলৈ সোঁত বৈছে দেশী-বিদেশী তাৰকাৰ: এইবাৰ গুৱাহাটীলৈ আহি আছে চনু নিগম
গুৱাহাটীৰ পৰাই এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত শিল্পীগৰাকীৰ ব্যক্তিগত । এই চহৰখনত জুবিনৰ স্মৃতিৰ সৈতে আজিও তেওঁ গভীৰভাৱে জড়িত হৈ আছে ৷
Published : December 9, 2025 at 7:52 PM IST
গুৱাহাটী : ক্ৰমান্বয়ে ৰাজ্যলৈ সোঁত ববলৈ ধৰিছে বলিউড, হলিউড তাৰকাৰ ৷ আমেৰিকান প'প ষ্টাৰ প’ষ্ট মেলনৰ কনচাৰ্টৰ পিছতেই এইবাৰ গুৱাহাটীলৈ আহি আছে ভাৰতৰ প্ৰখ্যাত সংগীত শিল্পী চনু নিগম ।
জানিব পৰা মতে, ১৪ ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীৰ গ্ৰীণ উড ৰিজ'ৰ্টত প্ৰথমবাৰৰ বাবে একক লাইভ কনচার্ট কৰিব চনু নিগমে । তেওঁ ‘‘দিৱানা তেৰা ট্যুৰ’’ গুৱাহাটীত শুভাৰম্ভ কৰিব । সেই একেটা অনুষ্ঠানতে তেওঁ একেলগে মঞ্চ ভাগ কৰিছিল অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী, মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে । সেই মধুৰ স্মৃতি আজিও নিজৰ মনত সাঁচি ৰাখিছে চনু নিগমে ।
জানিব পৰা মতে, গুৱাহাটীৰ পাছত ‘‘দিৱানা তেৰা ট্যুৰ’’ অনুষ্ঠান ইন্দোৰ, জয়পুৰ আৰু লক্ষ্ণৌত পৰিৱেশন কৰিব । আয়োজকে এক প্ৰেছ বিবৃতিযোগে এই কথা সদৰী কৰিছে ৷
প্ৰেছ বিবৃতিত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, চনু নিগমৰ সৈতে হোৱা শেহতীয়া এক বার্তালাপত তেওঁ প্রকাশ কৰিছে যে গুৱাহাটীত এই ট্যুৰ আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত শিল্পীগৰাকীৰ ব্যক্তিগত । এই চহৰখনত জুবিনৰ স্মৃতিৰ সৈতে আজিও তেওঁ গভীৰভাৱে জড়িত হৈ আছে ৷ যাৰ অকাল বিয়োগে তেওঁৰ ওপৰতো গভীৰ প্রভাৱ পেলাইছে । জুবিন গাৰ্গক সন্মান জনোৱাৰ বাবে অসমৰ জনসাধাৰণে দেখুওৱা একতা দেখি তেওঁ আৱেগিক হৈ পৰিছে ৷
তেওঁ লগতে কয় যে এনেকুৱাকৈ ৰাইজৰ মৰম আৰু শ্রদ্ধা তেওঁ পৃথিৱীৰ আন ক'তো দেখা নাই । তেওঁ লগতে স্বীকাৰ কৰে যে অসমৰ লোকৰ আন্তৰিকতা আৰু সৰল আৱেগৰ বাবেই এই ৰাজ্যৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পর্ক কেৱল সংগীতৰ সীমাতেই সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই ।
আনকি তেওঁ এইটোও কয় যে তেওঁৰ যদি পুনৰ জনম হয়, তেন্তে তেওঁৰ জন্মস্থান হিচাপে অসমকহে বাছি ল'বলৈ পচন্দ কৰিব । সেয়েহে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কনচাৰ্টৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটো কেৱল এক কনচাৰ্ট নহয় বৰং, অঞ্চলটোক হৃদয়ৰ পৰা ভালপোৱা এজন শিল্পীৰ বাবে ই গভীৰ চিন্তা, আত্মিক সংযোগ আৰু কৃতজ্ঞতা প্রকাশৰ এক বিশেষ মুহূর্ত হৈ উঠিব ।
উল্লেখ্য যে, শেহতীয়া বছৰবোৰত উত্তৰ-পূব ভাৰত লাইভ সংগীত আৰু সাংস্কৃতিক মহোৎসৱৰ বাবে দেশৰ অন্যতম গতিশীল কেন্দ্র হিচাপে দ্রুতগতিত আত্মপ্রকাশ কৰিছে । মেঘালয়ৰ লগতে শেহতীয়াকৈ অসমত অনুষ্ঠিত কনচাৰ্টে দেশৰ বৃহৎ সংখ্যক দর্শকক আকর্ষণ কৰিছে । ইয়াৰ ফলত পর্যটন ক্ষেত্ৰখন শক্তিশালী হৈছে ।
শেহতীয়া তথ্য় অনুসৰি, গুৱাহাটীত আয়োজিত হ’বলৈ লোৱা এই কনচাৰ্টৰ টিকট উপলব্ধ হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট বাই জ'মেট'ত ।