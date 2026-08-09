অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষতো সংগীত ! চনু নিগমৰ কণ্ঠত ৰফী চাহাবৰ ‘সুহানী ৰাত ধল চুকি হ্যে’
ৰফী চাহাবৰ গীতটি গুণগুণোৱা চনু নিগমৰ ভিডিঅ’ ভাইৰেল ৷ শিল্পীগৰাকীৰ আশু-আৰোগ্য কামনা অনুৰাগীৰ ৷
Published : August 9, 2026 at 10:20 PM IST
হায়দৰাবাদ: শেহতীয়াকৈ এক অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে বলীউডৰ প্ৰখ্যাত কণ্ঠশিল্পী চনু নিগমক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । প্ৰখ্যাত গায়কগৰাকীয়ে চিকিৎসালয়ৰ এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিছিল, য’ত তেওঁ মহম্মদ ৰফীৰ গীত গোৱা দেখা গৈছিল । অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষত নিয়োজিত চিকিৎসক আৰু অন্যান্য় চিকিৎসা কৰ্মীসকলৰ বাবে শিল্পীগৰাকীয়ে এই গীতটিত কণ্ঠ নিগৰায় ৷
চনু নিগমে দেওবাৰে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰামত এই বিশেষ মুহূৰ্তৰ ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰে ৷ ভিডিঅ’টিত অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষত চিকিৎসকে শিল্পীগৰাকীক ঘেৰি ধৰা দেখা গৈছে । ভিডিঅ’টোত স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে যে চিকিৎসকে তেওঁৰ এটা আঙুলিৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি আছে ।
ভিডিঅ’টো শ্বেয়াৰ কৰি শিল্পীগৰাকীয়ে কেপচনত লিখিছে, ‘‘মোৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ সময়ত প্ৰিয় নীলেশ ভাই আৰু তেওঁৰ মৰমলগা দলটোৰ বাবে এক আকস্মিক প্ৰদৰ্শন । বিষৰ মাজত গান গোৱা... সংগীতৰ আনন্দ ।’’
অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষৰ পৰিৱেশটো একপ্ৰকাৰ শিল্পীগৰাকীৰ লাইভ কনচাৰ্টলৈ পৰিণত হৈ পৰে ৷ চনু নিগমে শ্বেয়াৰ কৰা ভিডিঅ’টোত ১৯৪৯ চনৰ দুলাৰী ছবিৰ বিখ্যাত গীত ‘সুহানী ৰাত ধল চুকি, না জানে তুম কব আওগে’ গানটো গাই থকা দেখা গৈছে । অস্ত্ৰোপচাৰৰ সমানে সমানে চিকিৎসকৰ দলটোৱে চনু নিগমৰ গীত উপভোগ কৰা দেখা যায় ।
এই ভিডিঅ’টো সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে অনুৰাগীসকলে চনু নিগমৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰে । জুন মাহত শিল্পীগৰাকীয়ে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছিল । শিল্পীগৰাকীয়ে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা স্নায়ুৰ সমস্যাত ভুগি আছিল ।
তেওঁ লগতে কয় যে ইয়াৰ বাবে চিকিৎসা চলি আছে ৷ ইতিমধ্যে কেইবাবাৰো শিল্পীগৰাকীৰ এমআৰআই আৰু চিটিস্কেন কৰা হৈছে । বিগত কিছুদিন ধৰি তেওঁ ঔষধ সেৱন কৰি থকা বুলিও জানিবলৈ দিছে ৷ চিকিৎসাৰ সময়ত সন্মুখীন হোৱা অসুবিধা সন্দৰ্ভত চনু নিগমে কয় যে ফিজিঅ’থেৰাপি তেওঁৰ বাবে অতি কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতা ৷
লগতে পঢ়ক: নাজিৰা নেপালীখুঁটিত বানত বিধ্বস্ত ঘৰ নতুনকৈ সাজিছে চলমানৰ এনজিঅ’ আৰু গ্ল’বেল শিখছে