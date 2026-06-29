বছৰ বছৰ ধৰি কৰা কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল: ওড়িশাৰ প্ৰথম মহিলা হিচাপে NSDলৈ ছোনিয়া
স্থানীয় মঞ্চৰ পৰা দেশৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নাট্য় বিদ্য়ালয়লৈ: সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত অষ্টম স্থান দখল কৰি NSD-ত জিলিকিল ছোনিয়া ৷ গুৰুচৰণ বাগৰ ৰিপ’ৰ্ট-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 29, 2026 at 5:39 PM IST
হায়দৰাবাদ : ছোনিয়া বেহেৰা, এগৰাকী নাট্যশিল্পী, তেওঁ এন এছ ডিৰ বাবে নিৰ্বাচিত প্ৰথমগৰাকী ওড়িয়া মহিলা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ৷ অল ইণ্ডিয়া ৰেংক ৮ লাভ কৰি এই সফলতা অৰ্জন কৰা শিল্পীগৰাকীয়ে উচ্চাকাংক্ষী অভিনেতাসকলক প্ৰেৰণা যোগাইছে ।
বহু বছৰ ধৰি মঞ্চখনেই আছিল ছোনিয়া বেহেৰাৰ আপোন ঘৰ । ই আছিল তেওঁৰ শ্ৰেণীকোঠা, তেওঁৰ আবেগ আৰু তেওঁৰ পৰিচয় । আজি নাট্যশিল্পৰ প্ৰতি থকা এই গভীৰ টান আৰু নিষ্ঠাৰ বাবেই বেল পাহাৰৰ এইগৰাকী যুৱ নাট্যশিল্পীয়ে ইতিহাস সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । তেওঁ ওড়িশাৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা হিচাপে নতুন দিল্লীৰ ‘নেশ্বনেল স্কুল অফ ড্ৰামা’ত তিনি বছৰীয়া ডিপ্লমা পাঠ্যক্ৰমত (২০২৬–২০২৯) নামভৰ্তি কৰাৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰিছে ।
ছোনিয়াই ৮০.০৫ পাৰ্চেণ্টাইল নম্বৰ লাভ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় মেধা তালিকাত সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত ৮ম স্থান দখল কৰিছে । ইয়াৰ বাবে তেওঁ বিগত ১৪ জুনৰ পৰা ১৯ জুনলৈ নতুন দিল্লীত প্ৰাৰম্ভিক সাক্ষাৎকাৰ, কৰ্মশালা আৰু চূড়ান্ত মূল্যায়ন কৰা এটা অতি কঠিন নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে পাৰ হ’বলগীয়া হৈছিল ।
সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ পৰা অভিনন্দন বাৰ্তা আহি পৰাৰ পিছতো ছোনিয়াই এতিয়াও নিজৰ এই বৃহৎ সাফল্যক সম্পূৰ্ণৰূপে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই । তেওঁৰ এই সফলতা কেৱল তেওঁৰ ব্যক্তিগত জয় নহয়, বৰঞ্চ ওড়িশাৰ নাট্য জগতৰ বাবেও এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি । ওড়িশাৰ বিখ্যাত ‘মিৰৰ থিয়েটাৰ’ৰ এগৰাকী পাকৈত অভিনেত্ৰী হিচাপে ছোনিয়াই বছৰ বছৰ ধৰি কঠোৰ পৰিশ্ৰম, অনুশাসন আৰু উৎকৃষ্ট অভিনয়ৰ জৰিয়তে নিজৰ এক সুকীয়া পৰিচয় গঢ়ি তুলিছে ।
২০১৫ চনৰ পৰাই ‘মিৰৰ থিয়েটাৰ’ৰ সৈতে জড়িত থকা ছোনিয়াই লাহে লাহে নিজৰ অভিনয় শৈলীক উন্নত কৰি ওড়িশাৰ এগৰাকী আটাইতকৈ প্ৰতিভাৱান নাট্যশিল্পী হিচাপে গঢ়ি তুলিছে । তেওঁ বহুকেইখন প্ৰশংসিত নাটকত স্মৰণীয় অভিনয় কৰিছে; ইয়াৰ ভিতৰত লাল পায়েণ, উলপী, বাড়াখা দাদা, পাচেন, ৰমাদেৱী, ত’ৰ ঝুমকা, ত’ৰ কিৰিয়া, ভোকৰা অনেক ৰংগ আৰু পানত কানি অন্যতম ।
এই নাট্যগোষ্ঠীটোৰ বিশ্ব অভিলেখ গঢ়া নাটক ‘কায়েনজুৰী’ত কৰা মুখ্য চৰিত্ৰৰ অভিনয়ে তেওঁলৈ ব্যাপক প্ৰশংসা কঢ়িয়াই আনিছিল । ইয়াৰ উপৰিও ‘উলপী’ আৰু ‘লাল পায়েণ’ নাটকত তেওঁ কৰা সুন্দৰ অভিনয়ে নাট্যগোষ্ঠীটোক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্বীকৃতি দিয়াত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।
নেশ্বনেল স্কুল অফ ড্ৰামাই ভাৰতৰ বহুকেইগৰাকী শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাক গঢ়ি তুলিছে । ইয়াৰ ভিতৰত বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ শ্বাহৰুখ খান আৰু নৱাজুদ্দিন ছিদ্দিকীৰ লগতে ওড়িশাৰ বিখ্যাত অভিনেতা বিজয় মহান্তি আৰু অজিত দাস অন্যতম । এই মৰ্যাদাপূৰ্ণ শিক্ষানুষ্ঠানত পঢ়িবলৈ পোৱাটো ছোনিয়াৰ বাবে এটা বহুদিনীয়া সপোন পূৰণ হোৱাৰ দৰে ।
এই সফলতাৰ পিছত ছোনিয়াই কয়, “যিখন শিক্ষানুষ্ঠানত বহু তাৰকাৰ জন্ম হৈছিল, তাত পঢ়িবলৈ সুযোগ পাই মই বহুত সুখী । শ্বাহৰুখ খান, নৱাজুদ্দিন চিদ্দিকী আৰু ওড়িশাৰ নিজৰ অভিনেতা বিজয় মহান্তি আৰু অজিত দাসৰ দৰে কিংবদন্তি শিল্পীসকলে NSD-তে প্ৰশিক্ষণ লৈছিল ।”
‘মিৰৰ থিয়েটাৰ’ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা পৰিচালক ড° সুভাষ চন্দ্ৰ প্ৰধানে এই সফলতাক নাট্য জগতৰ বাবে এক ঐতিহাসিক ক্ষণ বুলি অভিহিত কৰিছে । তেওঁ কয়, “ছোনিয়াৰ এই সফলতা সমগ্ৰ ওড়িশাৰ নাট্য আন্দোলনৰ বাবে এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি । তেওঁ এক এনে মানদণ্ড স্থাপন কৰিছে, যিয়ে ইতিহাসত নিজৰ নাম খোদিত কৰিব বিচৰা বহু যুৱ শিল্পীক অনুপ্ৰাণিত কৰিব । এই সাফল্য ওড়িশাৰ বাবে এক গৌৰৱ আৰু সন্মানৰ বিষয় ।”
ছোনিয়াৰ এই সফলতাৰ আঁৰত আছে এটা এনেকুৱা পৰিয়াল, যিয়ে তেওঁৰ সপোনৰ ওপৰত কেতিয়াও বিশ্বাস হেৰুওৱা নাছিল । ছোনিয়াৰ নামভৰ্তিৰ খবৰ পোৱাৰ পিছৰে পৰা তেওঁৰ মাতৃ মমতা বেহেৰা অত্যন্ত আনন্দিত হৈ পৰিছে আৰু সকলোৰে আশীৰ্বাদৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে ।
মাতৃ মমতা বেহেৰাই কয়, “সকলোৰে সহযোগিতা আৰু ছোনিয়াৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল অৱশেষত পোৱা গ’ল । ইয়াৰ বাবে তেওঁ অহৰহ পৰিশ্ৰম কৰিছিল । তেওঁৰ এই সফলতাত আমি সকলোৱে অতি সুখী ।”
বেলপাহাৰৰ জনসাধাৰণৰ বাবে ছোনিয়াৰ এই সফলতা সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ বাবে এক অত্যন্ত গৌৰৱৰ বিষয় । স্থানীয় বাসিন্দা জেনামণি শেঠে এই যুৱ অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ অলৰ-অচৰ সংকল্প আৰু তেওঁৰ এই যাত্ৰাক গঢ় দিয়া সকলোৰে সামূহিক প্ৰচেষ্টাৰ কথা সুঁৱৰিছে । মিচিকিয়া হাঁহিৰে তেওঁ কয়, “তেওঁ অতি প্ৰতিভাশালী আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁ যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিছে । পৰিচালকজনে তেওঁক পূৰ্ণ ৰূপত সমৰ্থন কৰিছিল আৰু তেওঁৰ অভিনয় শৈলীক নিখুঁত কৰিবলৈ বহুত সময় দিছিল । তেওঁৰ সহ-শিল্পীসকলে কেইবামাহো ধৰি তেওঁক প্ৰস্তুত কৰি তুলিছিল আৰু আমাৰ জ্যেষ্ঠ শিল্পীসকলেও তেওঁক নিৰন্তৰভাৱে উৎসাহিত কৰি গৈছিল । এতিয়া যেতিয়া তেওঁ সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে অষ্টম স্থান লাভ কৰিছে, এয়া আমাৰ সকলোৰে বাবে এক গৌৰৱৰ ক্ষণ ।”
এখন স্থানীয় মঞ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভাৰতৰ আটাইতকৈ মৰ্যাদাপূৰ্ণ নাট্য শিক্ষানুষ্ঠানলৈকে ছোনিয়াই এক নতুন অধ্যায় ৰচনা কৰিলে, যিয়ে ইতিহাসত তেওঁৰ স্থান সদায় জিলিকাই ৰাখিব । নেশ্বনেল স্কুল অফ ড্ৰামাত নিজৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হোৱাৰ সময়তে তেওঁ কয় যে তেওঁ এই সুযোগৰ সম্পূৰ্ণ সদ্ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে ।
কথাখিনি শেষ কৰি তেওঁ কয়, “মোৰ কেৰিয়াৰৰ কথা বাদ দিও, মই আশা কৰোঁ যে মোৰ এই প্ৰশিক্ষণে আনকো কলাক্ষেত্ৰখনক আপোন কৰি ল’বলৈ আৰু এদিন মঞ্চৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব ।”
লগতে পঢ়ক : গুৱাহাটীত দশম চলচ্চিত্ৰম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ: চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ বাবে সোণালী সুযোগ