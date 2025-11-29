এঘাৰ বছৰীয়া বিৰতিৰ অন্তত জাহ্নু বৰুৱাৰ নতুন অসমীয়া ছবি ‘হেৰোৱা ছন্দ’

এঘাৰ বছৰীয়া বিৰতিৰ অন্তত জাহ্নু বৰুৱাৰ নতুন অসমীয়া ছবি ‘হেৰোৱা ছন্দ’
ডিজিটেল প্ৰজন্মক লৈ ১১ বছৰৰ মূৰত জাহ্নু বৰুৱাৰ নতুন ছবি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 29, 2025 at 4:01 PM IST
গুৱাহাটী : সুদীর্ঘ ১১ বছৰৰ পিছত জানুৱাৰীত মাঘ বিহুৰ আগে আগে ছবিগৃহলৈ আহিব বিশিষ্ট পৰিচালক, পদ্মভূষণ জাহ্নু বৰুৱাৰ নতুন অসমীয়া ছবি ‘হেৰোৱা ছন্দ’ ৷ অপৰূপা, হালধীয়া চৰাইয়ে বাওধান খায়, সাগৰলৈ বহু দূৰ, অজেয় আদি চিনেমা নিৰ্মাণেৰে অসমীয়া ছবিজগতৰ দীঘলীয়া যাত্ৰা পথত জাহ্নু বৰুৱাই ১১ বছৰৰ পিছত নিৰ্মাণ কৰিছে এখন নতুন ছবি ।
হৃদয়ৰ টানত মন গ’লেহে চিনেমা নিৰ্মাণ কৰা জাহ্নু বৰুৱাৰ এইখন প্ৰথমখন বাণিজ্যিক ছবি ৷ ছবিখনৰ নাম —‘হেৰোৱা ছন্দ’ ৷ পূৰ্বৰ ছবিবোৰৰ দৰেই এইখন ছবিতো নিশ্চিতভাৱে এক বাৰ্তা থাকিব যদিও পূৰ্বৰ ধাৰাৰ চিনেমাবোৰৰ পৰা এইখন ছবি যে কিছু ব্যতিক্ৰম হ’ব, জাহ্নু বৰুৱাই নিজেই তাৰ ইংগিত দিছে ।
ডিজিটেল যুগৰ নৱপ্ৰজন্মৰ সামাজিক সমস্যা আৰু প্ৰশ্নক লৈ এই ছবিখন নিৰ্মিত হৈছে । আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে জাহ্নু বৰুৱাৰ এইখন ছবি নৱ-প্ৰজন্মৰ সৈতে তেওঁৰ প্ৰথমখন ছবি বুলি তেওঁ নিজেই উল্লেখ কৰিছে ।
শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত মুকলি কৰা হয় ছবিখনৰ তিনিখনকৈ পোষ্টাৰ । ছবিখনৰ বিষয়ে বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক জাহ্নু বৰুৱাই কয়, “বহু বছৰৰ বিৰতিৰ মূৰত মই ছবিখন কৰিছোঁ । ভাল লাগিছে । পোষ্টাৰ ৰিলিজ হৈছে । ৰাইজে ছবিখন আকোৱালি ল’ব বুলি আশা কৰিছো । ছবিখনৰ কাহিনীয়ে নতুন প্ৰজন্মক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব ।”
জাহ্নু বৰুৱাই লগতে কয়, “এটা বিশেষ সামাজিক কাহিনী লৈ ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । অসমৰ সমাজ ব্যৱস্থা পৰ্যবেক্ষণ কৰি থাকো । এনে পৰ্যবেক্ষণেৰেই মই এটা কাহিনী প্ৰস্তুত কৰিছিলো । বিশেষকৈ নতুন প্ৰজন্মক টাৰ্গেট কৰি এই ছবিখন কৰা হৈছে । নতুন প্ৰজন্মৰ সামাজিক সমস্যা থাকে ৷ এই সমস্যাসমূহক লৈ তেওঁলোকৰ বহু সমস্যা থাকে । সেই প্ৰশ্নসমূহৰ বহু উত্তৰ এই ছবিখনত বিচাৰি পাব । গতিকে মই আশা ৰাখিছো অসমবাসীয়ে এই ছবিখন আকোঁৱালি ল’ব ।”
“জুবিনৰ ছবিয়ে নতুন ট্ৰেণ্ড এটা আনিছে ভাল লাগিছে । আমি খুবেই আশাবাদী ৷ নতুন প্ৰজন্মৰ ছবিবিলাক ভাল । আমি আশা কৰিছো অসমীয়া ছবিৰ উদ্যোগটো ঠন ধৰি উঠিব”, এই বুলিও জাহ্নু বৰুৱাই উল্লেখ কৰে । আগন্তুক মাঘ বিহুৰ আগে আগে 'হেৰুৱা ছন্দ’ ই মুক্তি পাব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ছবিখনৰ পৰিকল্পক হৃষিকেশ ভট্টাচাৰ্যই ।
'হেৰোৱা ছন্দ’লৈ এঘাৰ বছৰ কিয় ?
উল্লেখ্য যে, এঘাৰ বছৰৰ আগতে কৰা ছবি 'ভগা খিৰিকী' আছিল জাহ্নু বৰুৱাৰ শেষৰখন অসমীয়া ছবি । এই প্ৰংগত জাহ্নু বৰুৱাই কয়, “যেতিয়া ক’ভিড মহামাৰী আহিল কিছু পৰিকল্পনা আছিল যদিও ৰৈ গ’ল । দেউতাই সৰুতেই কৈছিল—সৃষ্টিশীল মনে কেতিয়াও অৱসৰ ল’ব নোৱাৰে । সদায় চলিয়েই থাকিব লাগিব । সৃষ্টিশীলতাৰ কোনো অৱসৰ নাথাকে । এই কথা মনলৈ অহাৰ পিছত মই নতুন উদ্যম পালো । এই ভাৱ মনলৈ আহিলে ভাৱ হয় যেন মোৰ ২৫ বছৰ মানহে হৈছে । যোৱা ১৭ অক্টোবৰত মোৰ জন্মদিনৰ দিনা মোৰ মনলৈ আহিল যেন মই ২৪ ৰ দেওনা পাৰ হৈ ২৫ ত সোমাইছো । সেই উদ্যম আৰু মনত সোমাই থকা পোক এটাই কুটি কুটি থাকে ৷ তাৰেই ফলাফল যে ছবি এখন কৰিবই লাগিব ।”
ডিজিটেল যুগৰ প্ৰজন্মৰ সৈতে খোজ মিলাইছে জাহ্নু বৰুৱাই :
সময়ৰ যেন এজন তীক্ষ্ণ পৰ্যবেক্ষক জাহ্নু বৰুৱা ৷ সেয়ে এই ডিজিটেল যুগৰ আহ্বান কেনেকৈ এৰাই চলিব পাৰে জাহ্নু বৰুৱাইও ? বৰুৱাৰ মন্তব্য, “এঘাৰ বছৰৰ এই মাজৰ গেপটো মোৰ বাবে বৰ প্ৰয়োজন আছিল । মই যেতিয়া ছবি কৰি আছিলো তেতিয়া পৰিৱেশ বেলেগ আছিল । এতিয়া ডিজিটেল যুগ ৷ নতুন প্ৰজন্মৰ লগত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰয়োজন । খুব গতিশীল তেওঁলোক । মই দহদিনত যিটো ভাবো বা কৰো, তেওঁলোকে এদিনতেই সেয়া কৰে । কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে মানুহে কিমান দ্ৰুতভাৱে কাম কৰিব পাৰে সেইটো নহয়, কিমান সৃষ্টিশীলতাৰে কাম কৰিছে সেইটোহে গুৰুত্বপূৰ্ণ । নতুন প্ৰজন্মৰ লগত এই অভিজ্ঞতা লৈ ভাল লাগিছে ।” এইদৰে নতুনৰ সৈতে কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰিলে বিশিষ্ট চলচিত্ৰ পৰিচালকগৰাকীয়ে ।
উল্লেখ্য যে, ডাঃ সর্বেশ্বৰ চহৰীয়াৰ প্ৰযোজনাৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে ‘হেৰোৱা ছন্দ’ । ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে অমৃতা গগৈ, জয় কাশ্যপ, অজু বৰুৱা, সুকন্যা ৰাজগুৰু, ড৹ অৰূপ বৰঠাকুৰ, উজ্জ্বল ৰাজখোৱা, ময়ুখ শৰ্মা, ড৹ নাৰায়ণ শৰ্মা, আদ্রি হাতীবৰুৱা, আমাইৰা ইত্যাদিয়ে । সুমন দুৱৰাই দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা ছবিখনৰ মিক্সিং ছাউণ্ড ডিজাইন কৰিছে অমৃত প্রীতম আৰু দেৱজিৎ চাংমায়ে ।
প্ৰখ্যাত কণ্ঠশিল্পী উষা উথুপ আৰু অনিন্দিতা পালে কণ্ঠ নিগৰোৱা ছবিখনৰ সংগীত পৰিচালনা কৰিছে ইবছনলাল বৰুৱা আৰু নীলোৎপল বৰাই । অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰালয়ৰ কনকলাল বৰুৱা প্রেক্ষাগৃহত জাহ্নু বৰুৱাৰ ‘হেৰোৱা ছন্দ’ ছবিখনৰ তিনিখন পোষ্টাৰ শুকুৰবাৰে মুকলি কৰা হয় । পোষ্টাৰ মুকলি কৰে অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্র (বিত্ত আৰু উন্নয়ন) নিগম পৰিসীমিত (ASFFDC) ৰ উপ-অধ্যক্ষ ড৹ আলেখ্য বৰুৱা, জ্যোতি চিত্রবন ফিল্ম ষ্টুডিঅ’ৰ অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগৰ, অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ সঞ্চালক ৰাহুল চন্দ্র দাসে ।
জ্যেষ্ঠ অভিনেত্রী চেতনা দাস, মলয়া গোস্বামী, জেৰিফা ৱাহিদ, কপিল বৰা, অৰূপ বৰবৰাকে আদি কৰি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ উপস্থিতিৰে আয়োজিত অনুষ্ঠানটিতেই ২০২৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহত মুকভা প্ৰডাকশ্যনছ আৰু ৰা ক্রিয়েশ্যনছৰ ‘হেৰোৱা ছন্দ’ৰ শুভমুক্তিৰ কথা ভবা হৈছে বুলি হৃষীকেশ ভট্টাচাৰ্যই সাংবাদিকৰ আগত ব্যক্ত কৰে । সকলো ঠিকে থাকিলে আগন্তুক মাঘ বিহুৰ আগে আগে ছবিগৃহলৈ আহিব ‘হেৰোৱা ছন্দ’ ৷
লগতে পঢ়ক : ৱেভছ 2025 ত উত্তৰ-পূবৰ ছবিৰ প্ৰত্যাহ্বান সন্দৰ্ভত আলোচনা