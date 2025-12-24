সোণাৰু-কাঞ্চন-কৃষ্ণচূড়া মহোৎসৱ উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি, জুবিনলৈ ‘চিৰ সেউজ বঁটা’
২০২৬ বৰ্ষৰ সোণাৰু-কাঞ্চন-কৃষ্ণচূড়া মহোৎসৱত জুবিন গাৰ্গলৈ ‘চিৰ সেউজ বঁটা’, জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি শৰ্মালৈ ‘সাহসী কণ্ঠ’ আৰু ডাঃ অমিত বৰুৱালৈ ‘মানৱ দৰদী চিকিৎসক বঁটা’ ৷
Published : December 24, 2025 at 11:30 AM IST
ডিব্ৰুগড় : সোণাৰিৰ দিচাংপানীত সোণাৰু-কাঞ্চন-কৃষ্ণচূড়া মহোৎসৱৰ লাইখুঁটা স্থাপন ৷ ১ লাখ লোকে সমবেত হৈ পৰিবেশন কৰিব জুবিন গাৰ্গৰ মায়াবিনী ৷ এই মহোৎসৱতে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ চিৰসেউজ বঁটা আগবঢ়োৱা হ’ব । মৰণোত্তৰভাৱে আগবঢ়োৱা হ'ব এই বঁটা ।
২০২৬ বৰ্ষৰ ২,৩ আৰু ৪ জানুৱাৰীত ঐতিহাসিক চৰাইদেউ জিলাৰ দিচাংপানীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সোণাৰু-কাঞ্চন-কৃষ্ণচূড়া মহোৎসৱত প্ৰদান কৰা হ'ব এই চিৰসেউজ বঁটা । উক্ত অনুষ্ঠানৰ লাইখুঁটা স্থাপন কৰি এই কথা ঘোষণা কৰিলে উদ্যোক্তাসকলে ।
সোণাৰু-কাঞ্চন-কৃষ্ণচূড়াৰ ষষ্ঠ বাৰ্ষিক মহোৎসৱৰ লাইখুঁটা স্থাপন কৰিলে চৰাইদেউ জিলাৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত নৱদ্বীপ চাংমাইয়ে । সোণাৰু-কাঞ্চন-কৃষ্ণচূড়া মহোৎসৱতেই প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত মাত মাতি অহা জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি শৰ্মাক ‘সাহসী কণ্ঠ বঁটা’ আৰু বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অমিত বৰুৱাক প্ৰদান কৰা হ'ব ‘মানৱদৰদী চিকিৎসক বঁটা’ ।
উল্লেখ্য যে, প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক যুগমীয়া কৰি ৰাখিবলৈ এই অনুষ্ঠানতে ১ লাখ লোকৰ দ্বাৰা মায়াবিনী গীতটি পৰিবেশন কৰা হ'ব বুলিও জানিবলৈ দিছে উদ্যোক্তাসকলে ৷ আনহাতে বলীউডৰ প্ৰখ্যাত বেণ্ড ‘BOMBAY VIKING’ এ মহোৎসৱত অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰিব বুলিও জানিব পৰা গৈছে ।
ঐতিহাসিক চৰাইদেউত ২০১৯ চনৰ পৰা ৰোপণ কৰা হৈছে সোণাৰু-কাঞ্চন-কৃষ্ণচূড়া :
সোণাৰু কাঞ্চন কৃষ্ণচূড়া মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰাৰ আঁৰতো আছে প্ৰকৃতি ৰক্ষা আৰু প্ৰকৃতি সেউজীয়া কৰাৰ এটা ভাল লগা সংগ্ৰাম । চৰাইদেউ বুলি ক'লেই সকলোৰে মনলৈ আহে ঐতিহাসিক স্থানসমূহৰ কথা । সেয়ে ঐতিহাসিক চৰাইদেউ জিলাখনক সোণাৰু, কাঞ্চন, কৃষ্ণচূড়া ফুলৰ ৰঙেৰে ৰঙীণ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰি আহিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী অনুপ পাটকাইয়ে । ইতিমধ্য চৰাইদেউ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সোণাৰু-কৃষ্ণচূড়া-কাঞ্চনৰ গছপুলি ৰোপণ কৰি চৰাইদেউ জিলাখনক চিৰসেউজ কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁ ।
প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ লক্ষ্যৰে চৰাইদেউ জিলাত বৰ্তমানলৈকে দুই লক্ষাধিকৰো অধিক বৃক্ষৰোপণ কৰা সোণাৰু-কাঞ্চন-কৃষ্ণচূড়া অভিযানে সম্পূৰ্ণ কৰিলে ছটা বছৰ ৷ এতিয়া চৰাইদেউ জিলাখন সোণাৰু, কাঞ্চন, কৃষ্ণচূড়া ফুলৰ ৰঙেৰে ৰঙীণ হৈ উঠিছে ।
২০১৯ চনৰ পৰা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী অনুপ পাটকাইয়ে প্ৰথমে নিজা প্ৰচেষ্টাত এই বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী কৰি গৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত জিলাখনৰ শিল্পী সমাজ, একাংশ সংবাদকৰ্মী, সমাজকৰ্মীয়ে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীগৰাকীক সহযোগিতা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে ।
জুবিন গাৰ্গক সোণাৰু-কাঞ্চন-কৃষ্ণচূড়া পৰিয়ালে চিৰসেউজ বঁটা প্ৰদান কৰিব :
সোণাৰু-কাঞ্চন-কৃষ্ণচূড়াৰ ষষ্ঠ বাৰ্ষিক মহোৎসৱ সন্দৰ্ভত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী অনুপ পাটকাইয়ে কয়, "২,৩ আৰু ৪ জানুৱাৰীত সোণাৰু-কাঞ্চন-কৃষ্ণচূড়া মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো । এইবাৰৰ এই অনুষ্ঠানটো ব্যতিক্ৰম, কাৰণ এই অনুষ্ঠানলৈ জুবিন গাৰ্গ আহি গছপুলি ৰোপন কৰিম বুলি কথা দিছিল । কিন্তু আমাৰে দুৰ্ভাগ্য যে তেওঁ আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল । তেখেতক এইবাৰ সোণাৰু-কাঞ্চন-কৃষ্ণচূড়া পৰিয়ালে চিৰসেউজ বঁটা প্ৰদান কৰিব । প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সাহসেৰে আগবাঢ়ি অহা জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি শৰ্মাক ‘সাহসী কণ্ঠ’ আৰু ডাঃ অমিত বৰুৱাক ‘মানৱ দৰদী চিকিৎসক বঁটা’ প্ৰদান কৰা হ'ব ।”
বিশ্ববাসীলৈ সেউজ বাৰ্তা দিয়াৰ প্ৰয়াস :
সোণাৰু-কাঞ্চন-কৃষ্ণচূড়াৰ ষষ্ঠ বাৰ্ষিক মহোৎসৱত জড়িত থাকি প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰা জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কুসুম কৈলাশে কয়, "সোণাৰু-কাঞ্চন-কৃষ্ণচূড়াৰ ষষ্ঠ বাৰ্ষিক মহোৎসৱলৈ অসমৰ ৰাইজক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ । বলীউডৰ লগতে স্থানীয় শিল্পীয়ে অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰিব । বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতি ইয়াত পৰিৱেশন হ'ব । এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি বিশ্ববাসীলৈ সেউজ বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ।”
