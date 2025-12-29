ETV Bharat / entertainment

শিল্পৰ বাবে কোনো বিলাসী প্ৰেক্ষাগৃহৰ প্ৰয়োজন নাই, কেৱল লাগে প্ৰকৃতিৰ নিবিড় সান্নিধ্য আৰু একাগ্ৰতা

সোণাপুৰত প্ৰকৃতিৰ মাজত নাট মহোৎসৱ ৷ প্ৰকৃতিৰ বুকুত সৃষ্টিৰ মন্থন ৫.০ ৷ সোণাপুৰৰ দেংৰালী নাট মহোৎসৱৰ সফল সামৰণি ৷

প্ৰকৃতিৰ মাজত নাট মহোৎসৱ (Photo : ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 29, 2025 at 4:26 PM IST

3 Min Read
সোণাপুৰ : যান্ত্ৰিকতাৰ কোলাহলৰ পৰা বহু যোজন দূৰত, য’ত পাহাৰৰ সেউজীয়াই আকাশক চুমা খাব খোজে, তাৰেই বুকুত এইবেলি সম্পন্ন হ’ল এক ব্যতিক্ৰমী সাংস্কৃতিক যাত্ৰা । সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপৰ সেউজীয়াৰ মাজৰ ‘দেংৰালী ক্ৰিয়েটৰ্ছ হাব’ৰ উদ্যোগত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা ‘সৃষ্টিৰ মন্থন ৫.০’ নাট মহোৎসৱে পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে শিল্পৰ বাবে কোনো বিলাসী প্ৰেক্ষাগৃহৰ প্ৰয়োজন নাই, কেৱল লাগে প্ৰকৃতিৰ নিবিড় সান্নিধ্য আৰু একাগ্ৰতা ।

প্ৰাকৃতিক মঞ্চ আৰু অনন্য পৰিৱেশ

সোণাপুৰৰ দেংৰালী নাট মহোৎসৱৰ সফল সামৰণি (ETV Bharat Assam)

এই মহোৎসৱৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছিল ইয়াৰ নিৰ্মাণ শৈলী । কোনো অত্যাধুনিক আলোকসজ্জা বা যান্ত্ৰিক শব্দযন্ত্ৰ ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাছিল । মাটিৰ ঢাপেৰে নিৰ্মিত সম্পূৰ্ণ মুকলি মঞ্চ । দৰ্শকৰ বাবে প্লাষ্টিকৰ চকীৰ সলনি পাহাৰৰ ঢালত খাপ খাপকৈ কটা মাটিৰ ভেটি । প্ৰাকৃতিক পোহৰ আৰু পৰিৱেশৰ শব্দৰ মাজতেই অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলে প্ৰাণ ঢালি কৰা অভিনয়ে দৰ্শকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হয় ।

সোণাপুৰৰ দেংৰালী নাট মহোৎসৱ (Photo : ETV Bharat Assam)

দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ সাৰাংশ

২৭ আৰু ২৮ ডিচেম্বৰত মহোৎসৱৰ দুয়োটা দিনতে অসমৰ নাট্য জগতৰ কেইবাখনো উল্লেখনীয় নাট প্ৰদৰ্শিত হয় । মণিমালা দাসৰ ‘উদাসিনী’, ৰূপম ভৰদ্বাজৰ ‘মেন ইন এ বক্স’, মৃণাল কুমাৰ বৰাৰ ‘দেও লগা মাছ’, শংকু নিৰঞ্জন নাথৰ ‘গধূলি হ'ল ঘৰলৈ ব’ল’, ভাস্কৰ বৰুৱাৰ ‘ৱাৰো আংগে’, জ্যোতি নাৰায়ণ নাথৰ ‘অভিনন্দন মেকবেথ’ নাটকৰ উপৰিও ইলোৰা বিজ্ঞান মঞ্চৰ সহযোগত ‘দ্য লাষ্ট গিফ্ট টু লাইভ’ শীৰ্ষক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গঢ়াৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হয় । লগতে অভিনেতাৰ শাৰীৰিক সক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বাবে মাৰ্চিয়েল আৰ্টৰ দুটাকৈ বিশেষ প্ৰদৰ্শনীও অনুষ্ঠিত হয় ।

সোণাপুৰৰ দেংৰালী নাট মহোৎসৱৰ সফল সামৰণি (Photo : ETV Bharat Assam)

বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ অংশগ্ৰহণ

বিশিষ্ট পৰিচালক-লেখক নয়ন প্ৰসাদে বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শুভাৰম্ভ কৰা মহোৎসৱৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি অভিনেত্ৰী পাকিজা বেগমে ইয়াক এক 'ভাষাহীন অনুভৱ' বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ কয়, "থিয়েটাৰক পুনৰ প্ৰকৃতি আৰু মানুহৰ মাজলৈ ঘূৰাই নিয়াৰ যি 'ওভতনি যাত্ৰা' আৰম্ভ হৈছে, সেয়া সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় ।"

মাটিৰ ঢাপেৰে নিৰ্মিত সম্পূৰ্ণ মুকলি মঞ্চ (Photo : ETV Bharat Assam)
কেইবাখনো উল্লেখনীয় নাট প্ৰদৰ্শিত হয় মহোৎসৱত (Photo : ETV Bharat Assam)

আয়োজক তথা বিশিষ্ট অভিনেতা মহেন্দ্ৰ দাসে জানিবলৈ দিয়ে যে যদিও আৰ্থিক দিশত কিছু অসুবিধা হয়, তথাপিও ভৱিষ্যতে এই অনুষ্ঠানটোক আৰু অধিক ব্যাপক ৰূপত আয়োজন কৰাৰ পৰিকল্পনা তেওঁলোকৰ আছে ।

কোনো বিলাসী প্ৰেক্ষাগৃহ নহয় মাটিৰ মঞ্চত সৰগ নামি আহিল সোণাপুৰত ! (Photo : ETV Bharat Assam)

আনহাতে, অসম দক্ষতা বিকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য সুভাষ দাসে এই প্ৰচেষ্টাই ৰাজ্যৰ ইক'-ট্যুৰিজিম খণ্ডটোক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে ।

প্লাষ্টিকৰ চকীৰ সলনি পাহাৰৰ ঢালত খাপ খাপকৈ কটা মাটিৰ ভেটিত দৰ্শক (Photo : ETV Bharat Assam)

থলুৱা সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰ

কেৱল নাটকেই নহয়, মহোৎসৱৰ থলীত থলুৱা খাদ্যৰ বিপণি, পৰম্পৰাগত বস্ত্ৰৰ ষ্টল আৰু আলোকচিত্ৰ তথা অংকন কলাৰ প্ৰদৰ্শনীয়ে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে । আলোকচিত্ৰ প্ৰদৰ্শনীখন মুকলি কৰে বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজক ধনীৰাম টিছ'ই ।

প্ৰকৃতিৰ মাজত নাট মহোৎসৱ (Photo : ETV Bharat Assam)

প্ৰকৃতিৰ বুকুত সংস্কৃতিৰ এই সংৰক্ষণ আৰু উত্তৰণৰ লক্ষ্যৰে ‘দেংৰালী ক্ৰিয়েটৰ্ছ হাব’ৰ এই যাত্ৰা সঁচাকৈয়ে অনন্য । যি সময়ত মানুহ কংক্ৰিটৰ পৃথিৱীত আবদ্ধ হৈ পৰিছে, তেনে সময়ত সোণাপুৰৰ এই মুকলি আকাশৰ তলৰ নাট মহোৎসৱে মানুহক পুনৰ শিপাৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ এক সুযোগ প্ৰদান কৰিলে ।

