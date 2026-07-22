ছাত্ৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে ৰাজকুমাৰ ৰাওৰ আহ্বান: সংঘাত নহয়, বাৰ্তালাপ আৰু সহানুভূতিৰহে আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন
ছাত্ৰ আন্দোলনলৈ বলীউডৰ সমৰ্থন ৷ ৰাজকুমাৰ ৰাওৰ পিছত মুম্বাইৰ প্ৰতিবাদত অংশ ল’লে গুৰফতেহ আৰু প্ৰতিভা ৰাণ্টাই ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 22, 2026 at 1:36 PM IST
হায়দৰাবাদ: ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে অভিনেতা ৰাজকুমাৰ ৰাওৱে এটা মৰ্মস্পৰ্শী বাৰ্তা শ্বেয়াৰ কৰিছে । তেওঁ সাধাৰণ ৰাইজ আৰু কৰ্তৃপক্ষ উভয়কে সংঘাতৰ সলনি সহানুভুতি, আলোচনা আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে বিষয়সমূহ সমাধান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টৰ জৰিয়তে অভিনেতাগৰাকীয়ে শান্তি বজাই ৰাখি যুৱ প্ৰজন্মৰ কণ্ঠস্বৰ শুনাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত জোৰ দিয়ে । তেওঁ কয়, "যেতিয়া যুৱ প্ৰজন্মই অনুভৱ কৰে যে তেওঁলোকৰ কথা কোনেও শুনা নাই, তেতিয়া ই সোঁৱৰাই দিয়ে যে সমাজে তেওঁলোকৰ কথা শুনা উচিত । প্ৰতিটো কণ্ঠস্বৰকে মৰ্যাদা, নিৰপেক্ষতা আৰু সন্মানৰ সৈতে শুনাটো প্ৰয়োজন ।"
অহিংসাৰ আহ্বান জনাই ৰাজকুমাৰে লিখিছে, "একে সময়তে, শান্তি সদায় আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি হৈ থাকিব লাগে । যিকোনো পক্ষৰ পৰাই হোৱা হিংসাই কেৱল আঘাতহে গভীৰ কৰে আৰু আমাক অৰ্থপূৰ্ণ সমাধানৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যায় । এই সময় বাৰ্তালাপ আৰু সহানুভূতিৰহে ।"
'স্ত্ৰী' ছবিৰ অভিনেতাগৰাকীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক দায়িত্বশীলভাৱে নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱাৰ লগতে কৰ্তৃপক্ষকো বুজাবুজিৰে সঁহাৰি জনাবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ লগতে লিখিছে, "ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক দায়িত্বশীলভাৱে নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিয়া হওক । কৰ্তৃপক্ষইও সহানুভূতি, উদাৰতা আৰু শুনাৰ প্ৰকৃত ইচ্ছাৰে ইয়াৰ সঁহাৰি জনাওক । প্ৰকৃত আৰু স্থায়ী পৰিৱৰ্তন সংঘাতৰ দ্বাৰা নহয়, বৰঞ্চ বাৰ্তালাপৰ জৰিয়তেহে সম্ভৱ হয় । বৰ্তমান সময়ত—আন যিকোনো কথাতকৈ ইয়াৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন ।"
তেওঁ শেষত লিখিছে, "আমি সকলোৱে একেলগে এটা কথাই বিচাৰো, সেয়া হৈছে আমাৰ দেশৰ বিকাশ; আৰু সেই বিকাশৰ মূল ভেটি হ’ল এক সুষম শিক্ষা ব্যৱস্থা । জয় হিন্দ ।"
শিক্ষা নীতি আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক সমস্যাসমূহক লৈ সমগ্ৰ দেশজুৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে চলাই থকা প্ৰতিবাদৰ মাজতে ৰাজকুমাৰৰ এই মন্তব্য প্ৰকাশ পাইছে । সোণম ৱাংচুকৰ সমৰ্থনত চলি থকা এই প্ৰতিবাদত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ন্যায়সংগত ব্যৱহাৰ, স্বচ্ছতা আৰু অধিক জবাবদিহিতাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ।
চলচ্চিত্ৰ জগতৰ পৰাও এই বিষয়টোলৈ সমৰ্থন আগবঢ়োৱা দেখা গৈছে । মঙলবাৰে সন্ধিয়া অভিনেতা গুৰফতেহ পীৰজাদা আৰু অভিনেত্ৰী প্ৰতিভা ৰাণ্টাই মুম্বাইত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এক প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে । গুৰফতেহে পিছত প্ৰকাশ কৰে যে, তেওঁৰ আশে-পাশে থকা বহু লোকে তেওঁক এই প্ৰতিবাদলৈ যাবলৈ মানা কৰিছিল, তথাপিও তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সমৰ্থন কৰিবলৈ তাত উপস্থিত হয় । আনহাতে প্ৰতিভা ৰাণ্টায়ো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি নিজৰ সমৰ্থন ব্যক্ত কৰে ।
কৰ্মক্ষেত্ৰৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, ৰাজকুমাৰ ৰাওক বিবেক দাস চৌধুৰীৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত নেটফ্লিক্সৰ ডাৰ্ক কমেডী ছবি 'টোষ্টাৰ' (Toaster) ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল । এই ছবিখনত সান্যা মালহোত্ৰা, অভিষেক বেনাৰ্জী, অৰ্চনা পুৰণ সিং, ফাৰাহ খান, জীতেন্দ্ৰ যোশী, উপেন্দ্ৰ লিমায়েক আৰু সীমা পাহৱায়ো অভিনয় কৰিছে । 'টোষ্টাৰ' ছবিখন ৰাজকুমাৰৰ কেৰিয়াৰৰ বাবে এটা ডাঙৰ মাইলৰ খুঁটি হিচাপে বিবেচিত হৈছে, কাৰণ এই ছবিখনৰ জৰিয়তে তেওঁ আৰু তেওঁৰ পত্নী পত্ৰলেখাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰযোজক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে ।
লগতে পঢ়ক : অনশন ভাঙক সোণম, আপোনাৰ স্বাস্থ্যও জৰুৰী ! উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি প্ৰীতি জিণ্টাৰ আহ্বান