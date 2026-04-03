আৱেগিক মুহূৰ্ত: দ্বিতীয় সন্তানক বুকুৰ মাজত সাৱটি সোণম কাপুৰৰ প্ৰথমখন ফটো

আৱেগিক মুহূৰ্ত: দ্বিতীয় সন্তানক বুকুৰ মাজত সাৱটি সোণম কাপুৰৰ প্ৰথমখন ফটো
সোণম কাপুৰৰ দ্বিতীয় সন্তান: হাস্পতালৰ পৰা নৱজাতকৰ সৈতে প্ৰথমখন ফটো অনুৰাগীৰ সৈতে কৰিলে শ্বেয়াৰ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 3, 2026 at 4:46 PM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ অভিনেত্ৰী সোণম কাপুৰে শেহতীয়াকৈ মাতৃ হোৱাৰ সুখ লাভ কৰিছে । শুকুৰবাৰে তেওঁ ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে অনুৰাগীসকলৰ সৈতে এক অতি ব্যক্তিগত আৰু আৱেগিক মুহূৰ্ত শ্বেয়াৰ কৰে । চিকিৎসালয়ৰ পৰাই তেওঁ নিজৰ নৱজাত সন্তানক বুকুৰ মাজত সাৱটি ধৰি থকা প্ৰথমখন ছবি ৰাজহুৱা কৰিছে ।
অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ফটোখনৰ কেপশ্বনত অতি কম কথাৰে নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি লিখিছে, "শব্দৰে বুজাব নোৱাৰাকৈ মই কৃতজ্ঞ ৷"
প্ৰথমখন ফটোত দেখা গৈছে যে সোণম কাপুৰ চিকিৎসালয়ৰ বিছনাত শুই আছে । তেওঁ অতি মৰমেৰে নিজৰ নৱজাত সন্তানক বুকুৰ মাজত সাৱটি ধৰিছে । দুচকু মুদ খাই থকা সোণমৰ মুখত প্ৰশান্তিৰ হাঁহি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
দ্বিতীয়খন ফটো, এখন স্বাভাৱিক মুহূৰ্তত তোলা ফটো, য’ত তেওঁক আহাৰ গ্ৰহণ কৰি থকা অৱস্থাত দেখা গৈছে । সেই সময়ত সোণম কাপুৰে এটা আৰামদায়ক ক’লা ৰঙৰ পোছাক পৰিধান কৰি আছিল ।
উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ ২৯ মাৰ্চত সোণম কাপুৰে তেওঁৰ দ্বিতীয়টি পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিয়ে । সোণম কাপুৰে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে এই সুখবৰটো ভগাই লৈ নিজৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ লিখিছে, "অশেষ কৃতজ্ঞতা আৰু মৰমেৰে ভৰা হৃদয়েৰে আমি এই কথা জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে যোৱা ২০২৬ চনৰ ২৯ মাৰ্চত আমাৰ এটি পুত্ৰ সন্তান জন্ম হৈছে । আমাৰ পৰিয়ালটো এতিয়া ডাঙৰ হ’ল আৰু তাৰ আগমনে আমাৰ হৃদয়ত সুন্দৰ অনুভৱৰ সৃষ্টি কৰিছে ।"
অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে তেওঁৰ প্ৰথম সন্তান বায়ু ককায়েক হ'বলৈ পাই অতিশয় আনন্দিত হৈছে । তেওঁ আৰু লিখিছে, "বায়ুৱে তাৰ সৰু ভায়েকক আদৰিবলৈ পাই বৰ সুখী । এই নতুন জীৱনটোৰ বাবে আমি নিজকে ধন্য মানিছোঁ, যিয়ে আমাৰ ঘৰখন সুখ আৰু আশীৰ্বাদৰে ভৰাই তুলিছে ।" পোষ্টটোৰ শেষত উল্লেখ আছে, "চাৰিজনীয়া এটা পৰিয়াল হিচাপে এই ধুনীয়া নতুন অধ্যায়টো আৰম্ভ কৰিবলৈ পাই সোণম আৰু আনন্দ অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ।"
অজ্ঞাতসকলৰ বাবে, ২০১৮ চনৰ মে’ মাহত এক আড়ম্বৰপূৰ্ণ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সোণম কাপুৰ আৰু ব্যৱসায়ী আনন্দ আহুজা বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল । বিয়াৰ আগতে তেওঁলোক কেইবাবছৰ ধৰি প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছিল । এই দম্পতীটোৱে ২০২২ চনৰ আগষ্ট মাহত তেওঁলোকৰ প্ৰথমটি সন্তানক আদৰণি জনাইছিল । তেওঁলোকৰ প্ৰথম পুত্ৰ সন্তানটিৰ নাম হৈছে বায়ু ।
