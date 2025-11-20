তিনি বছৰীয়া পুত্ৰক কোলাত লৈ ৪০ বছৰ বয়সত পুনৰ মাতৃ হ’বলৈ ওলাইছে সোনম
ছ’চিয়েল মিডিয়াত এক অনন্য শৈলীৰে গৰ্ভধাৰণৰ কথা ঘোষণা কৰে ‘ৰানঝনা’ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2025 at 5:15 PM IST
হায়দৰাবাদ : অনিল কাপুৰৰ কন্যা ৪০ বছৰ বয়সত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মাতৃ হ'বলৈ ওলাইছে । ছ’চিয়েল মিডিয়াত এক অনন্য শৈলীৰে গৰ্ভধাৰণৰ কথা ঘোষণা কৰে ‘ৰানঝনা’ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ।
বৃহস্পতিবাৰে ইনষ্টাগ্ৰামত নিজৰ ষ্টাইলত দ্বিতীয়টো গৰ্ভধাৰণৰ কথা ঘোষণা কৰে অভিনেত্ৰী সোনম কাপুৰে । গোলাপী ৰঙৰ পোচাক পৰিধান কৰি অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ বেবী বাম্পৰ কেইখনমান ফটো শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, “মা”। কেৱল সেয়াই নহয়, দ্বিতীয় সন্তান কেতিয়া জন্ম হ’ব সেই কথাও অনুৰাগীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁ ।
আজি অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীত ঘোষণা কৰে যে দ্বিতীয়টি সন্তানৰ আগমন কেতিয়া হ’ব । তেওঁ লিখিছে, "কামিং স্প্ৰিং ২০২৬ ।" অৰ্থাৎ অহা বসন্তত সোনম আৰু আনন্দৰ জীৱনলৈ আহিব বায়ুৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ বা ভগ্নী । ২০২২ চনৰ আগষ্ট মাহত সোনম আৰু স্বামী আনন্দ আহুজাই প্ৰথমটি সন্তান বায়ুক আদৰি লৈছিল । এতিয়া বায়ুৰ বয়স ৩ বছৰ ।
ব্যৱসায়ী আনন্দৰ সৈতে বিয়াত বহি সোনমে কেতিয়াবা ভাৰতত কেতিয়াবা আমেৰিকাত কৰ্মজীৱনৰ লগতে সুন্দৰকৈ ঘৰুৱা জীৱন পৰিচালনা কৰি আছে । ফেশ্বন আইকন হিচাপে পৰিচিত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজকুমাৰী ডায়েনাৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ গোলাপী ৰঙৰ পোচাক বাছি লৈ গৰ্ভধাৰণৰ খবৰ সকলোৰে সৈতে শ্বেয়াৰ কৰে । ভগ্নী ৰিয়া কাপুৰে ষ্টাইল ষ্টেটমেণ্টত সহায় কৰিছিল সোনমক ।
২০০৫ চনত পৰিচালক সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীৰ ছবি ‘ব্লেক’ত সহকাৰী পৰিচালক হিচাপে কৰ্ম জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল সোনমে । ২০০৭ চনত ভাঞ্চালীৰ ৰোমাণ্টিক ছবি সাৱৰিয়াৰে বি-টাউনত অভিষেক ঘটায় । তাৰ পিছত তেওঁ ‘আই হেট লাভ ষ্ট’ৰীজ’, ‘ভাগ মিলখা ভাগ’, ‘সঞ্জু’, ‘প্ৰেম ৰতন ধন পায়ো’, ‘নীৰজা’ আৰু ‘বীৰে দি ৱেডিং’ আদি ছবিত অভিনয় কৰে ।
