নব্বৈৰ দশকৰ সোণোৱালী স্মৃতি সোঁৱৰণ সোণালী বেন্দ্ৰেৰ: 'ফটো অস্পষ্ট আছিল কিন্তু জীৱন আছিল সৰল'
সোণালী বেন্দ্ৰেৰ নষ্টালজিক যাত্ৰা: নব্বৈৰ দশকৰ সোণালী দিনৰ ফটো সম্বলিত ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি অভিনেত্ৰীগৰাকী ঘূৰি গৈছে সেই সহজ-সৰল দিনবোৰলৈ ৷ অনুৰাগীও হৈ পৰিছে নষ্টালজিক ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 14, 2026 at 10:00 AM IST
হায়দৰাবাদ : অভিনেত্ৰী সোণালী বেন্দ্ৰেই শেহতীয়াকৈ নব্বৈৰ দশকৰ সোণালী দিনবোৰক স্মৰণ কৰি আৱেগিক হৈ পৰিছে । তেওঁ সেই সময়ৰ কিছু পুৰণি ফটোৰ এটা ভিডিঅ' ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছে ।
ফটোবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ কয় যে সেই সময়ত ফটোবোৰ হয়তো অলপ অস্পষ্ট (blur) আছিল, কিন্তু মানুহৰ জীৱনটো আছিল বহুত সহজ-সৰল । নব্বৈৰ দশকত বলীউডত নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰা সোণালীৰ এই পোষ্টটোৱে অনুৰাগীসকলকো পুৰণি দিনৰ আমেজ দিলে ।
অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত এই ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি কেপশ্বনত লিখিছে, "সেই সময়ত ফটোবোৰ হয়তো কিছু অস্পষ্ট আছিল, কিন্তু জীৱনটো আছিল বহুত সৰল ।"
এই ভিডিঅ'টোত সোণালীৰ কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণিৰ দিনৰ ফটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ মডেলিং কৰাৰ সময়ৰ আৰু বলীউডত খোজ দিয়াৰ সময়ৰ বহুতো পুৰণি ফটোৱে অনুৰাগীক নষ্টালজিক কৰি তুলিছে । ভিডিঅ'টোত জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীক নব্বৈৰ দশকৰ কেইবাটাও অতি আকৰ্ষণীয় আৰু ষ্টাইলিছ ৰূপত দেখা গৈছে ।
ভিডিঅ’টোত সোণালীক ক্ৰপ-টপ আৰু স্কাৰ্ট পিন্ধা গ্লেমাৰাছ ফটোশ্বুটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধুনীয়া গহনাৰ সৈতে পৰম্পৰাগত সাজ-পোছাকলৈকে সকলো ৰূপতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । এখন ফটোত তেওঁক ৰঙা টপ আৰু হাই-ৱেইষ্টেড ডেনিম পিন্ধা এক কেজুৱেল ৰূপত দেখা গৈছে । সোণালী বেন্দ্ৰেৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, তেওঁ নব্বৈৰ দশকৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আছিল আৰু সেই দশকত তেওঁ বহুতো সফল ছবিত অভিনয় কৰিছিল ।
তেওঁ 'সৰফৰোছ' (Sarfarosh), 'দিলজলে' (Diljale), 'ডুপ্লিকেট' (Duplicate) আৰু 'মেজৰ চাব' (Major Saab) আদিৰ দৰে বহুতো ছবিত অভিনয় কৰিছিল । বিশেষকৈ জনপ্ৰিয় পাৰিবাৰিক ছবি 'হম সাথ-সাথ হে' (Hum Saath-Saath Hain) ত অভিনয় কৰা নম্ৰ আৰু শান্ত স্বভাৱৰ 'প্ৰীতি' চৰিত্ৰটোৰ বাবে তেওঁক আজিও সকলোৱে মনত পেলায় । এই ছবিখনত তেওঁক ছলমান খানৰ বিপৰীতে দেখা গৈছিল । প্ৰীতিৰ চৰিত্ৰটোত থকা সৰলতা আৰু মৰমিয়াল স্বভাৱৰ বাবে দৰ্শকে তেওঁক খুবেই পছন্দ কৰিছিল ।
ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, সোণালী বেন্দ্ৰে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা গ’ল্ডী বেহলৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল । ২০০২ চনত তেওঁলোকৰ বিবাহ সম্পন্ন হয় আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ ৰণবীৰ বেহল নামৰ এজন পুত্ৰ সন্তান আছে ।
শেহতীয়াকৈ অভিনেত্ৰীগৰাকীক ছ’চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেন্সাৰ মুনাৱাৰ ফাৰুকীৰ সৈতে দম্পতীসকলৰ বাবে আয়োজিত ৰিয়েলিটী শ্ব' 'পতি পত্নী ঔৰ পংগা' (Pati Patni Aur Panga) আঁত ধৰা দেখা গৈছিল । এই শ্ব’টোত স্বৰা ভাস্কৰ আৰু তেওঁৰ স্বামী, ৰুবিনা দিলাইক-অভিনৱ শুক্লা, হীনা খান-ৰকি জয়ছোৱাল, দেৱীনা বেনাৰ্জী-গুৰমীত চৌধুৰীৰ দৰে বহুতো জনপ্ৰিয় দম্পতীক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ।
