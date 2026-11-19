ৰাহুল গান্ধীৰ ‘প্ৰতিটো আহাৰ গ্ৰহণৰ সময়ত মা দেউতাৰ কোলাত’ মন্তব্যক সমালোচনা কৰাসকলক সোণাক্ষী সিনহাৰ উপহাস
ৰাহুল গান্ধীয়ে পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে তেওঁলোকৰ শৈশৱৰ স্মৃতি শ্বেয়াৰ কৰাৰ পাছত চলি থকা বিতৰ্কবোৰক এটা ইতিকিংসূচক প্ৰত্যুত্তৰ বলীউডৰ অভিনেত্ৰী সোণাক্ষী সিনহাৰ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2026 at 12:52 PM IST
হায়দৰাবাদ : ছ’চিয়েল মিডিয়াত যিকোনো বিষয়ত সঘনাই নিজৰ দৃষ্টিভংগী শ্বেয়াৰ কৰা সোণাক্ষী সিনহাই শেহতীয়াকৈ ভৰি থৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ বক্তব্যৰ পাছত চলি থকা বিতৰ্কত ৷ ৰাহুল গান্ধীয়ে শৈশৱৰ স্মৃতি শ্বেয়াৰ কৰাৰ পাছত চলি থকা বিতৰ্কত এক হাস্যৰসৰ সংযোজন কৰিছে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ।
এই সকলোবোৰ আৰম্ভ হৈছিল ১৬ নৱেম্বৰৰ পৰা যেতিয়া ৰাহুলে তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃ ছোনিয়া গান্ধী আৰু প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে কয় । নতুন দিল্লীত ছোনিয়া গান্ধীৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ ‘বিলংগিং: এ জাৰ্ণি অফ লভ’ৰ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত এই কথা শ্বেয়াৰ কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে ।
ৰাহুলে শৈশৱৰ এটা স্মৃতি শ্বেয়াৰ কৰি কয়- "প্ৰতিটো আহাৰ গ্ৰহণৰ সময়ত পাপা থাকে আৰু পাপাৰ কোলাত মা থাকে । মই ভাবিছিলোঁ এইটো এটা স্বাভাৱিক কথা ।"
তেওঁ লগতে কয় যে, যেতিয়া তেওঁ বন্ধু-বান্ধৱীৰ ঘৰলৈ গৈছিল তেতিয়া তেওঁ আচৰিত হৈ পৰিছিল । তেওঁলোকৰ মাক-দেউতাকক তেওঁ কেতিয়াও তেনেকৈ বহি থকা দেখা নাছিল । গতিকে তেওঁ তেওঁলোকক সুধিছিল, “তোমাৰ মাক কিয় তোমাৰ দেউতাকৰ কোলাত বহি থকা নাই ?” তেওঁ লগতে কয় যে তেওঁ আৰু তেওঁৰ ভনীয়েক প্ৰিয়ংকাই সেই ধৰণৰ প্ৰেম দেখি তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল । জীৱনত এবাৰহে মাক-দেউতাকক তৰ্ক কৰা দেখিছিল বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
তেওঁৰ এই মন্তব্যৰ ক্লিপসমূহ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰে আৰু নেটিজেনৰ পৰা যোগাত্মক আৰু ঋণাত্মক দুয়ো ধৰণৰেই সঁহাৰি লাভ কৰে । অনলাইন বিতৰ্কৰ সূচনা কৰা ভিডিঅ’টো তলত চাওক:
#WATCH | Delhi: At the launch event of Sonia Gandhi's memoir, 'Belonging: A Journey of Love', Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "I see Amrinder Singh Ji here... We saw them (Rajiv Gandhi and Sonia Gandhi) argue, but we only saw them fight once. The coincidence of coincidences, my father was speaking to Amrinder Singh on the phone when it happened... That was the only time we ever saw them fight. I've never seen this in another house. Every meal, there would be Papa, and on Papa's lap, there would be Mamma. I thought this was a normal thing, so I would go to my friend's house, and they wouldn't be sitting in each other's laps. I'd ask my friends, "Guys, what is going on? Why is your mother not sitting on your father's lap?" At lunchtime, dinnertime, Mamma was sitting on Papa's lap..." (Source: Congress)— ANI (@ANI) November 16, 2026
সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক বিষয়সমূহত শক্তিশালী ৰূপত নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে পৰিচিত সোণাক্ষী সিনহাই ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্যৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্ক দেখি হাঁহিছে ৷ ৰাহুলৰ ক্লিপ ভাইৰেল হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে ডাবাং তাৰকাগৰাকীয়ে তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীত ওমেনিয়া (Woemaniyah) পেজৰ পৰা এটা টোকা শ্বেয়াৰ কৰে ।
টোকাটোত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছিল যে, স্বামী-স্ত্ৰীৰ মাজৰ মৰমত মানুহ কিয় ইমান বিচলিত হৈছে? ইয়াত আৰু কোৱা হৈছে যে স্বামী-স্ত্ৰীয়ে ইজনে সিজনৰ প্ৰেমত পৰাতো সামাজিক নিয়ম ভংগ যেন অনুভৱ হ’ব নালাগে ।
সোণাক্ষীয়ে টোকাটোৰ লগত বহুত হাঁহিমুখীয়া ইম’জীৰে নিজৰ লাইন যোগ কৰি লিখিলে, "ডেমমমমমম মোৰ ভৱিষ্যতৰ ল'ৰা-ছোৱালীবোৰৰ কোনো ধাৰণা নাই যে তেওঁলোকৰ আগন্তুক ৰাস্তাত কি আহি আছে । সাজু হোৱা বাচ্চাহঁত (এতিয়া য'তেই নাথাকা কিয়)।"
বিতৰ্কৰ পাছত ৰাহুলে নিজৰ ধৰণেৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিলে । তেওঁ কৰ্ণাটকৰ হয়সালেশ্বৰ মন্দিৰৰ দ্বাদশ শতিকাৰ ভাস্কৰ্যৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰে । ইয়াত ভগৱান শিৱৰ কোলাত বহি থকা দেৱী পাৰ্বতীক দেখা গৈছে । তেওঁ লগতে লিখিছে যে ভয়, খং আৰু ঘৃণাই মানুহক প্ৰেমৰ অনুভৱ কৰাত বাধা দিয়ে ।
ৰাজনীতিবিদ তথা প্ৰবীণ অভিনেতা শত্ৰুঘ্ন সিনহাৰ কন্যা সোণাক্ষী অভিনেতা জাহীৰ ইকবালৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে । তেওঁ সঘনাই ছ’চিয়েল মিডিয়াত নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ আভাস শ্বেয়াৰ কৰে ।
ৰাহুলৰ ভাইৰেল ক্লিপটোক লৈ মন্তব্য কৰোতে কোনোৱে তেওঁৰ কথাত সন্মতি প্ৰকাশ কৰাৰ বিপৰীতে কোনোৱে কয় যে অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে ৰাজনীতিৰ ওপৰত কোনো মন্তব্য কৰিব নালাগে ।
সোণাক্ষীৰ কামৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, মে’ মাহত আমাজন প্ৰাইম ভিডিঅ’ত মুক্তি পোৱা আইনী নাটক System ত তেওঁক দেখা গৈছিল । তেওঁৰ পৰৱৰ্তী ছবি আছিল তু হে মেৰী কিৰণ, যিখন থিয়েটাৰত মুক্তি পাইছিল য’ত তেওঁৰ স্বামী জাহীৰেও অভিনয় কৰিছে । অক্টোবৰ মাহত মুক্তি পোৱা ছবিখনে বক্স অফিচত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰা নাছিল ।
লগতে পঢ়ক : চৰ্চাত কৰণ জোহৰৰ পোষ্ট, ‘K3G’ৰ পিছত পুনৰ স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰিব নেকি কৰীণা-হৃত্বিকে?