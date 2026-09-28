ছ’চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ নিধি তিৱাৰীৰ ৩০ বছৰ বয়সত আত্মহত্যা
মধ্যপ্ৰদেশৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ তথা মডেল নিধি তিৱাৰীৰ আত্মহত্যা, তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 28, 2026 at 5:03 PM IST
হায়দৰাবাদ : ছ’চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ নিধি তিৱাৰীৰ আত্মহত্যা ৷ মধ্যপ্ৰদেশৰ ছিংৰাউলীস্থিত ঘৰতে আত্মহত্যা কৰি মৃত্যুক সাৱটি লয় নিধি তিৱাৰীয়ে । শনিবাৰে নিধিৰ মৃতদেহ ছিংৰাউলীৰ ভূছা মদ নামৰ ঠাইডোখৰত থকা নিজা ঘৰত ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । পৰিয়ালৰ লোকে চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পিছত চিকিৎসকে তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ।
বৰ্তমানলৈকে আত্মহত্যাৰ আঁৰৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ নিধিৰ পৰিয়ালে অভিযোগ কৰিছে যে, শনিবাৰে সন্ধিয়া আত্মহত্যা কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁ ফোনত কোনোবাৰ সৈতে কথা পাতি আছিল ।
পৰিয়ালৰ লোকে দাবী কৰিছে যে, কথা-বতৰাৰ পিছতে তেওঁ আনকি ফেচবুকত এটা আৱেগিক প’ষ্ট কৰিছিল য'ত লিখা আছিল, "এই আধৰুৱা হৃদয়খন কোনেও সম্পূৰ্ণ নকৰিলে, মই নিজেই সম্পূৰ্ণ কৰি দিলোঁ, সেইকাৰণেই কোৱা হয়-নিজক ভাল পোৱা, আনক নহয়, নিজৰ মাজতে নিজক বিচাৰা, আনৰ মাজত নহ’লে কেতিয়ালৈনো বিচাৰিবা নিজকে?"
তাৰ পিছত তেওঁ নিজকে কোঠাত আবদ্ধ কৰি লয় বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ যেতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁৰ খবৰ ল’বলৈ আহিছিল তেতিয়া নিধিয়ে আনকি খাবলৈও অস্বীকাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক নিধিক অকলে এৰি দিবলৈ কৈছিল । পিছদিনা ৰাতিপুৱা যেতিয়া নিধিয়ে নিজৰ দুৱাৰখন বহু সময় ধৰি খোলা নাছিল, তেতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল । পৰিয়ালটোৱে জনোৱা সকলো তথ্যৰ লগতে তেওঁৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বে হোৱা অন্যান্য পৰিস্থিতিসমূহো আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষা কৰি আছে ।
পুলিচে তদন্ত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আগতে আত্মহত্যাৰ কাৰণ সম্পৰ্কে কোনো সিদ্ধান্ত নল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।
স্থানীয় লোকৰ মতে, নিধিয়ে অভিনেত্ৰী হিচাপে কেৰিয়াৰ গঢ়ি তুলিব বিচাৰিছিল আৰু নিজৰ সপোনৰ দিশত আগবাঢ়ি যাবলৈ তেওঁ মডেল হিচাপে কাম কৰি আছিল আৰু নিয়মিতভাৱে ডিজিটেল কণ্টেণ্ট তৈয়াৰ কৰিছিল । নিধিয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ ৰাজহুৱা প্ৰফাইল গঢ়ি তুলিছিল । তেওঁ আনকি ২০২৪ চনত ‘মিছ প্ৰীতি ইণ্ডিয়া’ খিতাপো লাভ কৰিছিল ।
৩০ বছৰীয়া কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰগৰাকীৰ মুঠ ১৬ লাখ ফ’ল’ৱাৰ আছিল, ফেচবুকত প্ৰায় ৯ লাখ আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ৭ লাখ ফ’ল’ৱাৰ আছিল ।
আত্মহত্যা কোনো সমাধান নহয়: যদি আপোনাৰ মনলৈ আত্মহত্যাৰ চিন্তা আহিছে, অথবা আপুনি কোনো বন্ধুৰ বাবে চিন্তিত হৈছে, নাইবা আপোনাক মানসিক সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেন্তে আপোনাৰ কথা শুনিবলৈ সদায় কোনোবা নহয় কোনোবা প্ৰস্তুত থাকে । তলত দিয়া হেল্পলাইন নম্বৰসমূহত যোগাযোগ কৰক- স্নেহা ফাউণ্ডেশ্বন: ০৪৪-২৪৬৪০০৫০ (২৪ ঘণ্টাই উপলব্ধ) আইকল (iCall - টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ছ’চিয়েল ছায়েন্সেছৰ হেল্পলাইন): ৯১৫২৯৮৭৮২১ (সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ, ৰাতিপুৱা ৮ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ)
লগতে পঢ়ক :
প্ৰতিভাশালী অভিনেত্ৰী সঞ্চিতা উগালেৰ আকস্মিক বিদায়: নিজা বাসগৃহত উদ্ধাৰ মৃতদেহ
সঞ্চিতা উগালেৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু: সহ-অভিনেতা উজ্জ্বল শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে বান্ধৱীৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ