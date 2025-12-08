আঁঠুকাঢ়ি আগবঢ়োৱা প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱৰ পৰা বাতিল হোৱা বিয়ালৈ, স্মৃতি-পলাশৰ প্ৰেম কাহিনী
পাঁচ বছৰীয়া প্ৰেম কাহিনীৰ অন্ত পেলাই স্মৃতি মন্ধানা আৰু পলাশ মুচলে নিশ্চিত কৰিলে বিয়া বাতিল হোৱাৰ খবৰ ।
হায়দৰাবাদ : বছৰটোত চৰ্চাত আছিল স্মৃতি মন্ধানা আৰু পলাশ মুচলৰ প্ৰেম কাহিনী ৷ বহুতে তেওঁলোকক আদৰ্শ যুটি হিচাপে গণ্য কৰিছিল ৷ ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ তাৰকাগৰাকীয়ে গায়ক পলাশ মুচলৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ’বলৈ সাজু হৈছিল ।
এজনে আনজনৰ প্ৰতি প্ৰেম প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰি নাছিল স্মৃতি-পলাশ, যাৰ ফলত অনুৰাগীসকলে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কটোক লৈ বহু আশা কৰিছিল । কিন্তু ভাগ্যই কাহিনী লিখি থৈছিল বেলেগকৈ । সপোন সপোন যেন লগা সঁচা প্ৰেম কাহিনীটোৰ অন্ত পৰিল দুয়োৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিয়া বাতিল কৰাৰ পাছত ।
ডেটিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাতিল হোৱা বিয়ালৈকে স্মৃতি-পলাশৰ সম্পৰ্কৰ টাইমলাইন চাওঁক-
পাঁচ বছৰতকৈও অধিক সময় স্মৃতি আৰু পলাশ সম্পৰ্কত আছিল । এতিয়া সময় আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে ছ’চিয়েল মিডিয়াত স্মৃতি আৰু পলাশৰ অধিক ফটো বিয়পি পৰিছে, য’ত দেখা গৈছে যে দুয়োজন কিমান সুখী আছিল । একাংশ অনুৰাগীয়ে স্মৃতিয়ে ট্ৰফী হাতত লৈ থকা ফটোবোৰ দেখি ভাল পাইছিল, আন কিছুমানে ভাল পাইছিল যে পলাশ তেওঁৰ বাবে উপস্থিত হৈছিল তেওঁক সমৰ্থন কৰিবলৈ । দুয়োজনে আনকি একেলগে বিশেষ দিনবোৰো উদযাপন কৰিছিল, ইজনে সিজনৰ জন্মদিন বিশেষ কৰি তুলিছিল আৰু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে উৎসাহজনক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল ।
সামাজিক মাধ্যমত তেওঁলোকৰ পোষ্টসমূহৰ বাবে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক স্থিৰ আৰু আন্তৰিক যেন অনুভৱ হৈছিল । চলিত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহত সকলোৱে বাট চাই থকা মুহূৰ্তটো অহাৰ কথা আছিল । ২০২৫ চনৰ মহিলা বিশ্বকাপৰ ট্ৰফী হাতত তুলি লোৱাৰ পিছত স্মৃতিক পলাশে প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় । ভাৰতে জয়লাভ কৰা একেখন খেলপথাৰ ডি ৱাই পাটিল ষ্টেডিয়ামতে তেওঁ আঁঠু লৈ স্মৃতিক ভালপোৱাৰ কথা কৈছিল । এটা ভিডিঅ’ৰ জৰিয়তে সকলোবোৰ অনুৰাগীৰ আগত দাঙি ঘৰা হৈছিল, যিটো ভিডিঅ’ সোনকালে ভাইৰেল হৈ পৰিছিল । সেই মুহূৰ্তটো আৱেগিক আৰু চিন্তাশীল বুলি প্ৰশংসিত হৈছিল ।
তাৰ পিছত স্মৃতিয়ে নিজৰ সুখ নিজৰ সতীৰ্থসকলৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰে । জেমিমাহ, ৰাধা যাদৱ, শ্ৰেয়াংকা পাটিল আৰু অৰুন্ধতী ৰেড্ডীৰ সৈতে এটা মৰমলগা ইনষ্টাগ্ৰাম ৰীলছ নিৰ্মাণ কৰে স্মৃতিয়ে । সমঝো হো হী গয়া গীতটো ব্যৱহাৰ কৰি সকলোৱে মিলি ভিডিঅ’টো বনায় । স্মৃতিক সঁচাকৈয়ে সুখী যেন লাগিছিল আৰু গৌৰৱেৰে তেওঁ নিজৰ এংগেজমেণ্ট আঙঠিটো দেখুৱাইছিল ।
তাৰ পিছত অলপ সময়ৰ পিছতে আৰম্ভ হয় বিয়াৰ আগৰ অনুষ্ঠানসমূহ । ২১ নৱেম্বৰত আছিল স্মৃতিৰ হালধি অনুষ্ঠান । তাৰ পিছদিনা মেহেন্দী আৰু সন্ধিয়ালৈ এটা জীপাল সংগীতৰ অনুষ্ঠান । সংগীত সন্ধিয়াৰ ভিডিঅ’ ইণ্টাৰনেটত বিয়পি পৰিল । পলাশে স্মৃতিৰ বাবে গুলাবী আঁখে গাইছিল আৰু দম্পতীটোৱে তেনু লেকেত নৃত্য কৰিছিল । বিয়াখনলৈ মাত্ৰ অলপ সময় বাকী থকা অৱস্থাত সকলোবোৰ নিখুঁত যেন লাগিছিল ।
২৩ নৱেম্বৰত বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ কথা আছিল স্মৃতি আৰু পলাশ । কিন্তু হঠাৎ বিয়াখন অনিৰ্দিষ্টকাললৈ পিছুৱাই দিয়া হ’ল । প্ৰথমে খবৰ আহিল যে স্মৃতিৰ পিতৃ হাৰ্ট এটেকত আক্ৰান্ত হয় আৰু তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । পিছত খবৰ আহিল যে পলাশকো ভৰ্তি চিকিৎসালয়ত কৰোৱা হৈছে ।
অনলাইনত ভিন্ন উৰাবাতৰি ঘূৰিবলৈ ধৰিলে । বিয়াৰ কৰিঅ’গ্ৰাফাৰৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সংগীত নিশা পলাশে স্মৃতিক প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগো উত্থাপন হয় । মেছেজৰ স্ক্ৰীণশ্বটো বিয়পি পৰে । কৰিঅ’গ্ৰাফাৰে সকলো উৰাবাতৰি অস্বীকাৰ কৰে আৰু কোনো অভিযোগো প্ৰমাণিত নহ’ল । কিন্তু ইণ্টাৰনেটত হুলস্থূল লাগি থাকিল । সেই সময়ত পলাশে ৰাজহুৱাভাৱে কোনো মন্তব্য নিদিলে আৰু ই অধিক গুজৱৰ সূচনা কৰিলে ।
দুসপ্তাহৰ পাছত ৭ ডিচেম্বৰত অৱশেষত দুয়োৱে নিজৰ মৌনতা ভংগ কৰে । স্মৃতিয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা আৱেগিক বক্তব্য শ্বেয়াৰ কৰে । তেওঁ লিখিছে যে বিয়াখন আনুষ্ঠানিকভাৱে বাতিল কৰা হৈছে । তেওঁ সকলোকে দুয়োটা পৰিয়ালৰ গোপনীয়তাক সন্মান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় । ভাৰতৰ হৈ খেলা আৰু ট্ৰফী জয় কৰাত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ বিচাৰিছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
পলাশ মুচলেও এটা বিবৃতি পোষ্ট কৰে । তেওঁ কয় যে তেওঁ সম্পৰ্কটোৰ পৰা "মুভ অন" কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । মানুহে কিমান সোনকালে উৰাবাতৰি বিশ্বাস কৰে তাক লৈ তেওঁ দুখ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ লগতে কয় যে তেওঁৰ দলটোৱে ভুৱা কথা বিয়পোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ।
দুয়ো তাৰকাই এতিয়া নিজৰ নিজৰ ধৰণেৰে জীৱনত আগবাঢ়ি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । শেহতীয়াকৈ পলাশে আশ্ৰম ভ্ৰমণ কৰিছিল, আনহাতে স্মৃতি এতিয়াও ৰাজহুৱাভাৱে উপস্থিত হোৱা নাই ।
