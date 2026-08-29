"প্ৰতিটো পইচা বানপীড়িতলৈ": অসম আৰু নেপালত কনচাৰ্ট কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে বিশাল মিশ্ৰই

"প্ৰতিটো পইচা বানপীড়িতলৈ": অসম আৰু নেপালত কনচাৰ্ট কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে বিশাল মিশ্ৰই
সংগীতৰে বানাক্ৰান্তক সহায়: অসম আৰু নেপালত বিশাল মিশ্ৰৰ বিশেষ কনচাৰ্ট; উপাৰ্জিত ধনেৰে সহায় কৰিব বানপীড়িতক ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 29, 2026 at 5:17 PM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰখ্যাত সংগীতশিল্পী বিশাল মিশ্ৰই অসম আৰু নেপালত সংগীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । এই অনুষ্ঠানসমূহৰ পৰা সংগ্ৰহ হোৱা সম্পূৰ্ণ ধন শেহতীয়া বানৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকসকলৰ সাহায্যৰ বাবে দান কৰা হ’ব । এই সন্দৰ্ভত অতি সোনকালে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা হ’ব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে । "কেছে হুৱা", "পেহলে ভী মেঁ" আৰু "ছৌ গ্ৰাম জিন্দেগী" আদিৰ দৰে জনপ্ৰিয় গীতত কণ্ঠদান কৰা বিশাল মিশ্ৰই নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টৰ জৰিয়তে এই বিশেষ কথাটো ৰাইজক জনাইছে ৷
সংগীতশিল্পী বিশাল মিশ্ৰই তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম প’ষ্টটোত লিখিছে, "যি ঘটি আছে, সেয়া দেখি মোৰ মনটো বৰ গধুৰ হৈ পৰিছে । সেইবাবে মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ । মই নেপাল আৰু অসমত একোটাকৈ সংগীতানুষ্ঠান কৰিম । ইয়াৰ পৰা পোৱা প্ৰতিটো পইচা বান সাহায্য আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ বাবে দিয়া হ’ব । মই আপোনালোকক কথা দিলোঁ । অতি সোনকালে এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা হ’ব ।"
প’ষ্টটোৰ শিৰোনামত তেওঁ লিখিছে, "সাহস ৰাখক, মই ব্যক্তিগতভাৱে যিখিনি কৰিব পাৰোঁ সকলো কৰিম । হৰ হৰ মহাদেৱ ।"
অসম আৰু নেপালৰ বিধ্বংসী বান
২০২৬ চনৰ ১৯ জুলাইৰ পৰা অসমত এক ভয়াৱহ আৰু বিধ্বংসী বানৰ সৃষ্টি হয় । জুলাই মাহৰ শেষৰ ফালে এই বান চৰম পৰ্যায় পাইগৈ আৰু বহুসংখ্যক গাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে পানীত বুৰাই পেলায় । আনহাতে, ২৬ আগষ্টত নেপাল এক আকস্মিক আৰু হঠাতে অহা বানৰ গ্ৰাসত পৰে । নেপালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ বিপৰ্যয় হ্ৰাস আৰু ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ তথ্য অনুসৰি, বানত উটি যোৱা ৫৭৯ জন লোকৰ মৃতদেহ বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে, শুকুৰবাৰৰ সন্ধিয়ালৈকে প্ৰায় ১,৯২৪ জন লোক এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে ।
বিশাল মিশ্ৰৰ সংগীত কেৰিয়াৰ
বিশাল মিশ্ৰই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিডি নেশ্বনেল চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত এটা ৰিয়েলিটী শ্ব’ৰ জৰিয়তে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল । তেওঁ বিখ্যাত সংগীত প্ৰতিযোগিতা 'ইণ্ডিয়ান আইডল'ৰ বাবেও অডিশ্বন দিছিল, যদিও তাত তেওঁ অযোগ্য বিবেচিত হৈছিল । বৰ্তমান ৩৫ বছৰীয়া এই শিল্পীগৰাকীয়ে ২০১৬ চনত তামিল চিনেমা 'দেৱী' ৰ জৰিয়তে এগৰাকী সংগীত পৰিচালক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে ।
২০১৭ চনত মুক্তি পোৱা 'কাৰিব কাৰিব ছিংগল' ছবিখনৰ বাবে তেওঁ 'জানে দে' নামৰ গীতটোৰ সুৰ দিছিল, য’ত কণ্ঠদান কৰিছিল আতিফ আছলমে । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ 'মুন্না মাইকেল' ছবিৰ গীতৰ সুৰ দিছিল আৰু এই ছবিখনৰ জৰিয়তেই তেওঁ এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী হিচাপেও আত্মপ্ৰকাশ কৰে । একেটা বছৰতে তেওঁ 'এফ ইউ: ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আনলিমিটেড' নামৰ মাৰাঠী ছবিখনৰ বাবেও সংগীত পৰিচালনা কৰিছিল ।
২০১৮ চনত তেওঁ 'য়মলা পাগলা দিৱানা ফিৰ ছে' ছবিখনৰ জনপ্ৰিয় 'ৰফ্টা ৰফ্টা' গীতটোৰ সুৰ দিয়ে । এই গীতটোৰ মিউজিক ভিডিঅ’টোত বলীউডৰ তাৰকা ছলমান খানক এক বিশেষ ৰূপত দেখা গৈছিল । ছলমান খানে নিজে লিখা আৰু অভিনয় কৰা এক্সনধৰ্মী ছবি 'ৰেচ ৩'ৰ ৰোমাণ্টিক গীত 'ছেলফিশ্ব'ৰ সুৰো বিশালেই দিছিল । ইয়াৰ উপৰিও কৰীণা কাপুৰ খান, সোণম কাপুৰ, স্বৰা ভাস্কৰ আৰু শিখা তালছানিয়া অভিনীত 'ৱীৰে দি ৱেডিং' ছবিখনৰ টাইটেল ট্ৰেকটোৰো সংগীত পৰিচালনা তেওঁৱেই কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক : নেপালৰ বানঃ ভাতৃ-ভগ্নীৰ মৰমৰ স্মৃতিত শ্বেয়াৰ ‘হৰে ৰামা হৰে কৃষ্ণা’ৰ গান