ETV Bharat / entertainment

বানাক্ৰান্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সহায়ৰ বাবে গান গাই সাহায্য সংগ্ৰহ তৰালী শৰ্মা-ৰূপম ভূঞাৰ

বৃহস্পতিবাৰে নগাঁৱত গান গাই বানাক্ৰান্তৰ বাবে সাহায্য সংগ্ৰহ শিল্পী তৰালী শৰ্মাসহ কেইবাগৰাকীও শিল্পীৰ ।

singer Tarali Sarma Rupam Bhuyan sing songs to collect money for flood-affected students
সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ৰাজ্যৰ শিল্পী সমাজে (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 6, 2026 at 3:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : অসমৰ বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত বানৰ প্ৰভাৱ ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পালেও বহু পৰিয়াল এতিয়াও স্বাভাৱিক জীৱনলৈ ঘূৰি আহিব পৰা নাই । বিশেষকৈ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষা অব্যাহত ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত বহু সমস্যাই দেখা দিছে । এনে সময়তে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ৰাজ্যৰ শিল্পী সমাজে ।

বানাক্ৰান্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সহায়ৰ উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবাৰে নগাঁও চহৰত এক ব্যতিক্ৰমী সাহায্য সংগ্ৰহ অভিযান আৰম্ভ কৰে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী তৰালী শৰ্মা, ৰূপম ভূঞাসহ কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট শিল্পীয়ে ।

গান গাই বান সাহায্য সংগ্ৰহ (ETV Bharat Assam)

চহৰখনৰ বিভিন্ন স্থানত সংগীত পৰিৱেশন কৰি সাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা স্বেচ্ছামূলক সাহায্য সংগ্ৰহ কৰে শিল্পীসকলে । শিল্পীসকলৰ এই মানৱীয় পদক্ষেপে নগঞা ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰে ।

বহু লোকে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এই অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰি নিজৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়ায় । সংগ্ৰহ হোৱা ধন বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত দৰিদ্ৰ আৰু আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষাৰ স্বাৰ্থত ব্যয় কৰা হ'ব বুলি শিল্পীসকলে জানিবলৈ দিয়ে ৷

নগাঁৱত গানেৰে বান সাহায্য সংগ্ৰহ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত শিল্পী তৰালী শৰ্মাই কয়, "আমি গান গালে মানুহে পইচা দিয়ে, কমিটীয়ে পইচা দিয়ে, আমাৰ এই সুৰে যাতে কাৰোবাৰ সপোন পূৰাব পাৰে, কাৰোবাৰ আশা পূৰণ কৰিব পাৰে সেই উদ্দেশ্যে ৰূপম ভূঞা আৰু মই ৰাজপথলৈ গান গাবলৈ ওলাই আহিছোঁ ।

আমি গান গাম, যদি ভাল লাগে ৰাইজে পইচা দিয়ে এই ধন আমি সেইসকলৰ বাবে খৰচ কৰিম যাৰ সপোন বহুত আছিল কিবা কিবি কৰাৰ, কিন্তু এতিয়া একো পাৰ পোৱা নাই । কাৰণ তেওঁলোকে জীৱনটো একো দেখাই নাই, বহুতে হয়তো প্ৰস্তুতি কৰি আছিল পৰীক্ষাৰ কাৰণে বা চাকৰিৰ বাবে ।

এতিয়া বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ সামগ্ৰীসমূহো নোহোৱা হৈ গৈছে । আমাৰ সুৰেৰে যদি কিবা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰো, সেই ধন আমি সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে খৰচ কৰিম ।"

উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন, সামাজিক অনুষ্ঠান আৰু শিল্পী সমাজে শেহতীয়া বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ সাহায্য সংগ্ৰহ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।

সেই ধাৰাবাহিকতাতে নগাঁৱৰ এই সংগীতময় সাহায্য সংগ্ৰহ অভিযানে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন কৰিছে । শিল্পীসকলৰ এই মহৎ পদক্ষেপে কেৱল আৰ্থিক সহায়েই নহয়, বানাক্ৰান্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মনোবল বৃদ্ধিতো এক ইতিবাচক বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে ।

লগতে পঢ়ক : কৰ্তব্যপথেৰে সীমান্ত শেখৰ আগবাঢ়িছে বানাক্ৰান্তৰ কাষলৈ

TAGGED:

বানাক্ৰান্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সহায়
বান সাহায্য সংগ্ৰহ
কণ্ঠশিল্পী তৰালী শৰ্মা ৰূপম ভূঞা
FLOOD AFFECTED STUDENTS
TARALI SARMA RUPAM BHUYAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.