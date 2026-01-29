কাজী তৌকীৰক মনত পৰেনে ? সেইজন গায়ক যিয়ে ৰিয়েলিটী শ্ব’ত পৰাজিত কৰিছিল অৰিজিত সিঙক

কাজী তৌকীৰক মনত পৰেনে ? সেইজন গায়ক যিয়ে ৰিয়েলিটী শ্ব’ত পৰাজিত কৰিছিল অৰিজিত সিঙক
‘আফগান জলেবী’ গীততো কৰিছিল অভিনয় তেওঁ, কিন্তু ক'ত নোহোৱা হৈ গ'ল কাজী তৌকীৰ !
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 29, 2026 at 5:32 PM IST
হায়দৰাবাদ : গায়ক অৰিজিতে চিনেমাৰ বাবে প্লেবেক গায়কী ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্তই তেওঁৰ অনুৰাগীসকলক ভবাই তুলিছে । এই খবৰটোৱে এতিয়াও বহুতকে আচৰিত কৰি ৰাখিছে ৷
এক দশকৰো অধিক সময় ধৰি ভিন্ন ধাৰাৰ গীতেৰে শ্ৰোতা-দৰ্শকৰ হৃদয়ত খলকনি তুলি আহিছে অৰিজিত সিঙে ৷ পিছে ২০০৫ চনৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল তেওঁৰ গায়কী যাত্ৰা । ২০০৫ চনত অৰিজিতে গানৰ ৰিয়েলিটী শ্ব’ ফেম গুৰুকুলত অংশগ্ৰহণ কৰে । শ্ব’টোত তেওঁ জয়ী হোৱা নাছিল, বৰঞ্চ শ্ব’টোৰ বিজয়ী আছিল কাজী তৌকীৰ, যি আজি একেবাৰেই অচিনাকি । সেই শ্ব’ৰ বিজেতা কাজী তৌকীৰ বৰ্তমান ক'ত আছে, কি কৰি আছে জানো আহক ।
অৰিজিত সিঙক পৰাস্ত কৰা গায়কগৰাকী ক'ত আজি ?
ফেম গুৰুকুল শ্ব’ত শীৰ্ষ ৫ ৰ ভিতৰতো স্থান লাভ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল অৰিজিত আৰু বিজয়ী আছিল কাজী তৌকীৰ আৰু ৰূপৰেখা বেনাৰ্জী । শ্ব’টোত ১৬ গৰাকী প্ৰতিযোগীক পৰাস্ত কৰি কাজীয়ে জয়লাভ কৰে । কিন্তু আজি তেওঁ বহুতৰ বাবেই অচিনাকি । ২০০৫ চনত কেইটামান গানৰ প্ৰকল্পৰ অন্তত তেওঁ নিজৰ গৃহ চহৰ কাশ্মীৰলৈ উভতি যায় । ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁ ২০০৯ চনত টিভিৰ ৰিয়েলিটী শ্ব’ চৰকাৰ কি দুনিয়াত অভিনয় কৰে ।
আফগান জলেবী গীতটোৰেও নাপালে স্বীকৃতি
ছৈফ আলী খান আৰু কেটৰিণা কাইফ অভিনীত ছবি ‘ফেণ্টম’ৰ আইটেম ছং ‘আফগান জলেবী’ত কাজী তৌকীৰে অভিনয় কৰিছিল । গীতটোত কেটৰিণা কাইফৰ সৈতে দেখিবলৈ পোৱা গায়কগৰাকী হৈছে কাজী তৌকীৰ । দুখৰ বিষয় যে তেওঁক কোনেও লক্ষ্য কৰা নাছিল ।
কাজী তৌকীৰে এতিয়া কি কৰে ?
শ্ব’টোত জয়ী হোৱাৰ কেইবছৰমান পিছতে কাজী তৌকীৰ কাশ্মীৰৰ নিজৰ ঘৰলৈ উভতি যায় । তাত তেওঁ অনুষ্ঠানসমূহত গান গায় । তেওঁ সঘনাই নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত নিজৰ শ্ব’ৰ ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰে । এক লাখৰো অধিক অনুৰাগী আছে কাজীৰ । তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত কেৱল তেওঁৰ শ্ব’ৰ ভিডিঅ’হে উপলব্ধ ।
এতিয়াও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব অৰিজিত সিঙৰ সৈতে
ছ’চিয়েল মিডিয়াত দুয়ো গায়কে ইজনে সিজনৰ সৈতে কথা পাতে । এটা ভিডিঅ’ত তেওঁক কণ্ঠশিল্পী অৰিজিত সিঙৰ সৈতে কথা পতা দেখা গৈছে । কাজী আৰু অৰিজিতৰ এই কথা-বতৰা ২০২৪ চনত হৈছিল । ভিডিঅ’টোত অৰিজিত আৰু কাজীয়ে ভিডিঅ’ কলৰ জৰিয়তে সুখৰ আদান-প্ৰদান কৰা দেখা গৈছে ।
বিখ্যাত শ্ব’ এটাত অৰিজিত সিঙক পৰাস্ত কৰা কণ্ঠশিল্পী কাজী কিন্তু আজি প্ৰায় অচিনাকি ।
লগতে পঢ়ক : ছবি পৰিচালনাৰ দিশে অৰিজিত সিং ! বিখ্যাত অভিনেতাৰ কন্যাই সেই ছবিৰেই ঘটাব নেকি অভিষেক ?