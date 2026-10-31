পূৰ হ’ল নে নাহিদ আফ্ৰিনৰ মেনিফেষ্টেশ্বন?
সুনীধি চৌহানলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই নাহিদ আফ্ৰিন আনছাৰীয়ে গাইছে এটা জনপ্ৰিয় গান ৷ শুনক-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 5:18 PM IST
হায়দৰাবাদ : দুদিন পূৰ্বে নাহিদে মেনিফেষ্টেশ্বনৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিছিল ৷ তেওঁ কৈছিল যে যদি তেওঁৰ ভিডিঅ’টোত সুনীধি চৌহানে মন্তব্য কৰে, তেন্তে তেওঁ সংগীতপ্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা ছাৰপ্ৰাইজ লৈ আহিব ৷
ভিডিঅ’টোত নাহিদে কৈছিল, "গতিকে বন্ধুসকল মই ১১:১১ যথেষ্ট সঘনাই দেখি আহিছো আৰু মই এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা মনৰ ভাৱটো (Manifestation) হ'ল-যদি সুনীধি মেমে এই ৰীলটোত মন্তব্য কৰে, মই সকলোৰে বাবে এটা মিউজিকেল ছাৰপ্ৰাইজ লৈ আনিম ৷ গতিকে চাওঁ আহক প্ৰকাশে কাম কৰে নে নকৰে ৷"
পিছে প্ৰকাশ কৰা মনৰ ভাৱ (Manifestation) পূৰ হ’লনে নাই আমি নাজানো কিন্তু আজি কনচাৰ্টৰ বাবে গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা প্ৰিয় গায়িকাগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধা যাচিলে নাহিদে ৷ এটা জনপ্ৰিয় গানেৰে তেওঁলৈ এই শ্ৰদ্ধা নাহিদ ৷ আয়াৰী ছবিখনৰ মেনু ইস্ক তেৰা লে ডুবা গানটো গাইছে নাহিদ আফ্ৰিন আনছাৰীয়ে ৷
গানটো গোৱাৰ ভিডিঅ’টো শ্বেয়া কৰি নাহিদে লিখিছে, "সুনীধি মেম মোৰ জীৱনৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ অনুপ্ৰেৰণা হৈ আহিছে.. কেৱল তেওঁৰ শক্তিশালী কণ্ঠস্বৰৰ বাবেই নহয়, বৰঞ্চ তেওঁৰ শক্তিশালী, দৃঢ়, নম্ৰ, ধৈৰ্যশীল আৰু গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ ব্যক্তিত্বৰ বাবেও— আৰু সেইটোৱেই হৈছে তেওঁক মোৰ ইমান বেছি ভালপোৱা আৰু শ্ৰদ্ধা কৰাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰণ । মোৰ জন্মভূমিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ, মেম । মই জানো যে আপুনি অসমৰ মানুহৰ পৰা বহুত মৰম আৰু আদৰ পাব ।"
উল্লেখ্য যে, আজি সুনীধি চৌহানৰ সংগীতেৰে মুখৰিত হ’ব গুৱাহাটী ৷ খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ফিল্ডত অনুষ্ঠিত হ’ব তেওঁৰ ‘আই এম হোম’ ইণ্ডিয়া ট্যুৰ ২০২৬ৰ সংগীতানুষ্ঠান ৷ অনুৰাগীৰ মন উগুল-থুগুল ৷ ইতিমধ্যেই গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছেগৈ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকী ৷
লগতে পঢ়ক : গুৱাহাটীলৈ আহি আছে সুনীধি চৌহান