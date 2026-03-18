ETV Bharat / entertainment

জুবিনক্ষেত্ৰৰ স্বাৰ্থত সকলো অনুৰাগীক একগোট হোৱাৰ আহ্বান সংগীত শিল্পী মানস ৰবীনৰ

জুবিনক্ষেত্ৰত নতুন কমিটী গঠনক লৈ মানস ৰবীনৰ মন্তব্য ৷ ক্ষেত্ৰৰ কাম-কাজ পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে গঠন হ’ব নতুন কমিটী ৷

author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 18, 2026 at 5:50 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : বিশিষ্ট শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি সন্মান জনাই নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা ‘জুবিনক্ষেত্ৰ’ৰ কামকাজসমূহ সঠিকভাৱে নিৰীক্ষণ কৰাৰ বাবে কাইলৈ এখন নতুন কমিটী গঠন কৰা হ’ব । বুধবাৰে দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি শিল্পী মানস ৰবীনে এই কথা ঘোষণা কৰে ।

ঐক্যৰ আহ্বান

জুবিন গাৰ্গক সম্প্ৰীতি আৰু ঐক্যৰ প্ৰতীক হিচাপে অভিহিত কৰি মানস ৰবীনে কয় যে জুবিনক্ষেত্ৰক লৈ কোনো ধৰণৰ বিতৰ্ক যাতে নহয় । চৰকাৰী কমিটীৰ বাহিৰেও কাম-কাজৰ তদাৰক কৰিবলৈ এটা নিৰপেক্ষ গোটৰ প্ৰয়োজন । সেয়েহে, বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া ৬ বজাত সকলো জুবিন অনুৰাগীক জুবিনক্ষেত্ৰত উপস্থিত থাকিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে ।

জুবিনক্ষেত্ৰৰ স্বাৰ্থত সকলো অনুৰাগীক একগোট হোৱাৰ আহ্বান মানস ৰবীনৰ

কমিটী গঠন

বৃহস্পতিবাৰে গোট খাবলগীয়া অনুৰাগীসকলৰ মাজৰ পৰাই কাম-কাজ নিৰীক্ষণৰ বাবে এখন নতুন কমিটি গঠন কৰা হ’ব আৰু তাতেই পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্তসমূহ লোৱা হ’ব । তেওঁ কয়, "কাইলৈ জুবিন দাৰ ছমহীয়া, জুবিনক্ষেত্ৰলৈ জুবিন অনুৰাগী সকলো আহক । এতিয়াটো চৰকাৰ নাই । চৰকাৰ আহিব যাব । জুবিন আমাৰ হৈ থাকিব লাগিব । চৰকাৰে এখন কমিটী বনাই দিছে কাইলৈ এখন বেলেগ কমিটী হ’ব । গোটেই কাম কাজখিনি নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ আমাক এখন কমিটী লাগে । মই অকলে মানস ৰবীন হৈ গ'লে বেয়া পাব । সেয়ে সকলো আহিব লাগে আৰু তাত আমি সিদ্ধান্ত ল’ম ।"

মানস ৰবীনে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে চৰকাৰ যিয়েই নহওক, জুবিন গাৰ্গ সদায় জনসাধাৰণৰ হৈ থাকিব । সেয়েহে ব্যক্তিগত উদ্যোগতকৈ সকলোৱে মিলি কামটো আগবঢ়াই নিয়াটো জৰুৰী ।

জুবিনক্ষেত্ৰৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু প্ৰাঞ্জল শইকীয়াৰ মন্তব্য সন্দৰ্ভত মানস ৰবীনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

সংবাদমেলত মানস ৰবীনে জুবিনক্ষেত্ৰৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা আৰু জ্যেষ্ঠ অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়াৰ শেহতীয়া মন্তব্যৰ ওপৰত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । "জুবিনক্ষেত্ৰত গৰিমা বৌৱে ত্ৰিপাল লগোৱা দৃশ্যটোৱে প্ৰতিজন অসমীয়াক দুখ দিছে । মই গুৱাহাটী আহি পোৱাৰ পিছদিনা জুবিনক্ষেত্ৰলৈ গ’লোঁ । দেখিলো ত্ৰিপালবোৰ বতাহত ফুলি উঠিছে । এতিয়া যিহেতু চত মাহ বতাহে সেই ত্ৰিপালবোৰ উৰুৱাই লৈ যাব । গতিকে আমি ৰবীন আৰ্মীৰ ফালৰ পৰা সিদ্ধান্ত ল’লো যে আমি এটা স্থায়ী আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰিম । জুবিনক্ষেত্ৰখন সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠালৈকে ৰাইজে আগবঢ়োৱা বস্তুবোৰ যাতে নষ্ট নহয়", সংগীত শিল্পীগৰাকীয়ে কয় ৷

তেওঁ লগতে আৰু কয়, "কালি হঠাৎ দেখিলোঁ যে চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া কমিটীখন তালৈ গৈছে, যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে কাম আৰম্ভ কৰিছে । খুব ভাল কথা । তাত আমাৰ আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই । কামটো সমিলমিলেৰে হৈ যাব লাগে । কিন্তু জ্যেষ্ঠ অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই অদ্ভুত কথা এটা কৈ দিলে ! কিয় ক'লে নাজানো । আজি সংবাদমেলৰ জৰিয়তে তেওঁক ক'ব বিচাৰিছো যে কাইলৈ ছমাহ হ'ব । কমিটীখন গঠন কৰা বহু দিন হ’ল । ছমাহত কিন্তু কমিটীখনৰ না কাৰ্যালয় এটা হ'ল, না পুঁজি দিলে, না কিবা ক্ষমতা দিলে । মানস ৰবীন গৈ ওলোৱাৰ বাবেই আপোনালোকক ততাতৈয়াকৈ পঠিয়াইছে চাগে । আপোনালোকে মানস ৰবীনৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হ'ব লাগে যে মানস ৰবীনে গৈ আপোনালোকক অলপ শক্তি দিলে ।"

জুবিনক্ষেত্ৰ সন্দৰ্ভত দায়িত্বশীলতা আৰু সমিলমিলেৰে কাম কৰাৰ আহ্বান

সংবাদমেলত মানস ৰবীনে জুবিনক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত কমিটী আৰু সকলো পক্ষকে অধিক দায়িত্বশীল হ’বলৈ আহ্বান জনাই কয়, "জুবিন গাৰ্গ নামৰ সত্ত্বাৰ আপোনালোকে দায়িত্ব লৈছে, গতিকে আপোনালোকেও কথা কওঁতে অলপমান সাৱধান হ'ব । কিয়নো সময়তো খুব স্পৰ্শকাতৰ । আপোনালোকে এনে এটা কথা কৈ নিদিব যাতে ৰাইজৰ মাজত ক্ষোভৰ উদগীৰণ হয় । মই কৈছিলো তিনিদিনত জুবিন ক্ষেত্ৰ সলনি কৰি দিম বুলি । মোৰ পদক্ষেপে নিশ্চিয় কিবা এটা কাম দিছে । আমি সমিলমিলেৰে কাম কৰিবলৈ পালে খুব ভাল পাম ৷"

একগোট হৈ কাম কৰাৰ হেঁপাহ

তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে কোনো ধৰণৰ সংঘাত যাতে নহয়, বৰঞ্চ সকলোৱে সমিলমিলেৰে কাম কৰিলেহে তেওঁ সুখী হ’ব । সামগ্ৰিকভাৱে, মানস ৰবীনে জুবিনক্ষেত্ৰৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰী কমিটী আৰু অনুৰাগীসকলক একেলগে আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।

মানস ৰবীনে বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিক ক্ৰিকেটৰ IPL-ৰ সৈতে তুলনা কৰি অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় । সংবাদমেলত ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক ৰাজনীতি সন্দৰ্ভত সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শিল্পীগৰাকীয়ে কয়, "আগতে ৰাজনীতিৰ খেলখন চাই ভাল লাগিছিল । খেলখনত দুটা দল থাকে । এতিয়া IPLৰ দৰে হ'ল । একেটা দলতে ভাগ ভাগ । আই পি এলত নিলাম হোৱাৰ দৰে হৈ আছে । ইফালে বেছি দৰ পাইছে ইফালে গৈছে, সেইফালে বেছি দৰ পাইছে সেইফালে গৈছে । খেল আৰম্ভ হোৱালৈ গম নাপাই কোনটো কি দলত আছে । কোনে কি জাৰ্চী পিন্ধিব এতিয়াও থিৰাং হোৱা নাই । গোটেইখন খেলিমেলি হৈ আছে, খিচিৰি হৈ আছে । মুঠৰ ওপৰত ৰাইজৰ নিৰ্বাচন হৈ থকা নাই । একে কেইজন মানুহেই কেনেকৈ এম এল এ হৈ থাকিব পাৰে তাৰহে নিৰ্বাচন হৈছে ৷ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিৰ নিৰ্বাচন হৈ থকা নাই । কোনোবাক যদি দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছে তেওঁ বেলেগ দলৰ পৰা টিকট লৈ ভূমুকি মাৰিছে । ৰাইজ সজাগ হ'ব লাগিব । দল পাহৰি যাওক কাক নিৰ্বাচিত কৰিছে এই মানুহজন মোৰ প্ৰতিনিধি হোৱাৰ যোগ্য হয় নে নাই, সেয়া ভাবি চাওক ।"

TAGGED:

জুবিন ক্ষেত্ৰ নিৰীক্ষণ কমিটী
ৰবীন আৰ্মী জুবিন গাৰ্গ
মানস ৰবীন সংবাদমেল
প্ৰাঞ্জল শইকীয়া জুবিন ক্ষেত্ৰ
মানস ৰবীন জুবিন ক্ষেত্ৰ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.