দীপক শৰ্মাৰ স্কুটাৰেৰে আমি ষ্টুডিঅ'লৈ অহা-যোৱা কৰিছিলোঁ: কৃষ্ণমণি নাথ
ডেৰ মাহত আমি সাংস্কৃতিক জগতৰ দুটা নক্ষত্ৰ হেৰুৱালোঁ । বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মাৰ সৈতে থকা স্মৃতি সুৱঁৰিলে শিল্পী কৃষ্ণমণি নাথে ।
Published : November 4, 2025 at 8:14 PM IST
নগাঁও: সকলোৰে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰয়াণৰ শোকত আজিও সমগ্ৰ ৰাজ্য শোকস্তব্ধ হৈ থকা সময়ত । জুবিন গাৰ্গৰ হেৰুৱাৰ শোকৰ মাজতে অসমবাসীয়ে লাভ কৰিলে আন এক দুখবৰ । বিশিষ্ট বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মাৰ বিয়োগৰ খবৰে পুনৰ এবাৰ শোকাকুল কৰি তুলিলে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খ্যাতিসম্পন্ন বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মাৰ প্ৰয়াণত ৰাজ্যবাসীৰ লগতে শোক প্ৰকাশ কৰে শিল্পী কৃষ্ণমণি নাথে ।
বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মাৰ সৈতে থকা বহু স্মৃতি সুঁৱৰি শিল্পী কৃষ্ণমণি নাথে কয়,"মাত্ৰ ডেৰ মাহত অসমে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ দুজনকৈ নক্ষত্ৰ হেৰুৱালে । এয়া বহুত ডাঙৰ কথা । পশ্চিম বংগত অনুষ্ঠান কৰিবলৈ গৈ আমি দীপক শৰ্মাক প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ । পৰৱৰ্তী সময়ত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ গৈ দ্বিতীয়বাৰ দীপক শৰ্মাক সাক্ষাৎ পাইছিলোঁ । ৰূপালী নামৰ প্ৰথম এলবাম কৰোতে আমাৰ সংগী হৈছিল দীপক শৰ্মা । দীপক শৰ্মাই বাঁহী বজাইছিল ।"
নাথে কয়,"তাৰ পাছত পুনৰ দিল্লীত আমি লগ পাইছিলোঁ দীপক শৰ্মাক । এনেদৰে পৰৱৰ্তী সময়ত দীপক শৰ্মাৰ সৈতে বন্ধুত্ব গঢ় লয় আৰু গুৱাহাটীত একেলগে থাকিবলৈ লওঁ । তেওঁৰ স্কুটাৰেৰে আমি ষ্টুডিঅ'লৈ অহা-যোৱা কৰোঁ । এনেদৰে বহুকেইটা এলবামত আমি একেলগে কাম কৰিবলৈ লওঁ । পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দীপক শৰ্মা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খ্যাতি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় দীপক শৰ্মা । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খ্যাতি অৰ্জন কৰা দীপক শৰ্মাই নতুন প্ৰজন্মৰ বহুতক বাঁহী বজাবলৈ শিকাইছিল আৰু কোনো বিনিময় লোৱা নাছিল ।”এগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বাঁহীবাদকক হেৰুৱাটো দুৰ্ভাগ্য বুলিও অনুভৱ ব্যক্ত কৰে শিল্পী কৃষ্ণমণি নাথে ।