চাৰি বছৰীয়া দ্বিতীয় বিবাহৰ অন্ত পেলালে ‘বেবী ডল’ খ্যাত গায়িকা কণিকা কাপুৰে

চাৰি বছৰীয়া দ্বিতীয় বিবাহৰ অন্ত পেলালে ‘বেবী ডল’ খ্যাত গায়িকা কণিকা কাপুৰে
কণিকা কাপুৰৰ স্বামী গৌতমৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ অন্ত পৰিল; ৪ বছৰৰ পিছত দম্পতীটোৱে পৃথক হোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 1:39 PM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ প্ৰখ্যাত প্লেবেক গায়িকা কণিকা কাপুৰে স্বামী গৌতম হাথিৰামণিৰ সৈতে বিচ্ছেদৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । ইয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ চাৰি বছৰীয়া বিবাহৰ অন্ত পৰিল । বুধবাৰে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীৰ জৰিয়তে এই তথ্য শ্বেয়াৰ কৰে কণিকাই ।
কণিকা কাপুৰৰ প্ৰথম বিবাহ ডাঃ যশপ্ৰীত সিং চান্দোকৰ সৈতে হৈছিল আৰু এই বিবাহ ১২/১৩ বছৰ ধৰি চলিছিল ।
তেওঁৰ বিবৃতিত গায়িকাগৰাকীয়ে কয় যে বহু বিবেচনাৰ অন্তত দুয়োজনে বিদায় লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । বন্ধু বান্ধৱ, পৰিয়ালৰ সদস্য, অনুৰাগীসকলক এই কঠিন সময়ত তেওঁলোকৰ গোপনীয়তাক সন্মান জনাবলৈ আৰু হৃদয়ংগম কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
কণিকাই লিখিছে, "প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱী আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যসকল, বহু চিন্তা আৰু বিবেচনাৰ অন্তত মোৰ স্বামী আৰু মই বিচ্ছেদ হোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ । আমি একেলগে কটোৱা সময়খিনিৰ বাবে মই কৃতজ্ঞ আৰু তেওঁৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে অতিশয় শুভকামনা জনাইছোঁ । এই সময়ত আমাৰ গোপনীয়তাক সন্মান জনাবলৈ সকলোকে অনুৰোধ জনালোঁ ।"
মন কৰিবলগীয়া যে এয়া আছিল কণিকাৰ দ্বিতীয় বিবাহ । পূৰ্বে ৰাজ চান্দোক, যি ডাঃ যশপ্ৰীত সিং চান্দোক বুলিও জনাজাত তেওঁৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল ৷ তেওঁৰ সৈতে কণিকাৰ তিনিটা সন্তান (কন্যা অয়না আৰু সমৰা, আৰু পুত্ৰ যুৱৰাজ) আছে ।
কণিকাৰ প্ৰথম বিবাহ কেতিয়া হৈছিল?
১৯৯৮ চনত কণিকাই ৰাজৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়, তেতিয়া তেওঁৰ বয়স মাত্ৰ ১৮ বছৰ । বিয়াৰ পিছত লণ্ডনলৈ গুচি যায় আৰু তাত কেইবাবছৰ ধৰি থাকি সন্তানক ডাঙৰ দীঘল কৰে । ২০১২ চনত কণিকাৰ প্ৰথম বিবাহৰ অন্ত পৰে । ইয়াৰ পিছত তেওঁ ভাৰতলৈ উভতি আহি সংগীতৰ কেৰিয়াৰ গঢ়িবলৈ আহে ।
পুনৰ বিয়া পাতিবলৈ ইমান সময় লাগিল।
ইয়াৰ পূৰ্বেও কণিকাই শ্বেয়াৰ কৰিছিল যে, গৌতমক প্ৰায় ১৫ বছৰ ধৰি চিনি পাইছিল আৰু তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক ৰোমাণ্টিক হোৱাৰ আগতেই তেওঁলোক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছিল । লগতে প্ৰকাশ কৰে যে, তেওঁ গৌতমক দুবাৰকৈ বিয়া কৰাবলৈ কৈছিল- প্ৰথমে ২০১৪ চনত আৰু তাৰ পিছত পুনৰ ২০২০ চনত ।অৱশেষত ২০২১ চনৰ আগষ্ট মাহত গৌতমে তেওঁক প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল আৰু ২০২২ চনৰ ২০ মে’ত লণ্ডনত এক ঘৰুৱা অনুষ্ঠানত এই দম্পতী বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । এতিয়া চাৰি বছৰৰ পাছত এই সম্পৰ্কও শেষ কৰিলে কণিকাই ৷
কণিকা কাপুৰৰ কাম
২০১৪ চনত ছানী লিয়ী অভিনীত ৰাগিনী এমএমএছ ২ৰ গান ‘বেবী ডল’ৰ জৰিয়তে কণিকা কাপুৰে খ্যাতি অৰ্জন কৰে । মিট ব্ৰাদাৰ্ছৰ দ্বাৰা ৰচিত এই গানটো তৎক্ষণাত হিট হৈ পৰে আৰু ই কণিকাক জনপ্ৰিয় প্লেবেক গায়িকা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰে । সেই বছৰৰ হিট গানৰ তালিকাত শ্বাহৰুখ খান আৰু দীপিকা পাডুকনে অভিনয় কৰা ‘হেপ্পী নিউ ইয়েৰ’ ছবিখনৰ ‘লাভলী’ ট্ৰেকটোও অন্তৰ্ভুক্ত আছিল । ‘ৰয়’ ছবিৰ ‘চিত্তিয়ান কলাইয়ান’, ‘এক পাহেলী লীলা’ৰ ‘দেশী লুক’, ‘অল ইজ ওৱেল’ৰ ‘নাচান ফাৰাটে’, আৰু ‘উড়তা পঞ্জাৱ’ৰ ‘দা দছে’ আদি কেইবাটাও জনপ্ৰিয় ট্ৰেকত সুৰকাৰ মিট ব্ৰাদাৰ্ছ আৰু ড° জিউছৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিছে কণিকাই ।
লগতে পঢ়ক : ভাৰতীয় সংগীত উদ্যোগৰ ৰূঢ় বাস্তৱ উদঙাই দিলে কণিকা কাপুৰে