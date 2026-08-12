ETV Bharat / entertainment

গুৰু ৰান্ধাৱাৰ আদৰণীয় পদক্ষেপ: অসমৰ বানপীড়িতৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিব ৩৫ টা বান-প্ৰতিৰোধী ঘৰ

'শিখ এইড ফাউণ্ডেশ্বন' নামৰ সংস্থাটোৰ সৈতে মিলি তেওঁ শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু নেপালীখুঁটিত ৩৫ টা স্থায়ী তথা বান-প্ৰতিৰোধী ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব ৷

singer guru randhawa steps up to build 35 homes for assam flood victims
গুৰু ৰান্ধাৱা (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2026 at 11:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : প্ৰখ্যাত কণ্ঠশিল্পী গুৰু ৰান্ধাৱাই অসমৰ বানপীড়িত ৰাইজৰ সহায়ৰ বাবে এক আদৰণীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । তেওঁ অসমৰ বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ বাবে ৩৫ টা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ দায়িত্ব লৈছে । এই ঘৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ তেওঁ ৭ লাখ টকাৰ আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াইছে ।

পঞ্জাবী কণ্ঠশিল্পী তথা গীতিকাৰ গুৰু ৰান্ধাৱাই উজনি অসমৰ বানপীড়িত অঞ্চলৰ পুনৰ্সংস্থাপন কাৰ্যসূচীক অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ এক বৃহৎ গোটত যোগদান কৰিছে । এই মহান কাৰ্যত ইতিমধ্যেই বলীউডৰ অভিনেতা ছলমান খান, ৰণদ্বীপ হুদা আৰু জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ফুকৰা ইনছান (অভিষেক মলহান) আৰু ট্ৰীগাৰ্ড ইনছানে (নিশ্চয় মলহান) আগভাগ লৈছে ।

'শিখ এইড ফাউণ্ডেশ্বন' নামৰ সংস্থাটোৰ সৈতে মিলি তেওঁ শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু নেপালীখুঁটিত ৩৫ টা স্থায়ী তথা বান-প্ৰতিৰোধী ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ৭ লাখ টকা দান কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ জৰুৰীকালীন খাদ্য আৰু ঔষধ যোগান ধৰিবলৈ ডিজিটেল ক্ৰিয়েটৰ ডিম্পু বৰুৱাৰ 'হেল্ল' লাইফ ফাউণ্ডেশ্বন'ৰ জৰিয়তে ৫ লাখ টকাৰ জৰুৰীকালীন সাহায্য অনুদান আগবঢ়াইছিল । এইবাৰ তেওঁ তাৎক্ষণিক সাহায্যৰ পৰা আঁতৰি আহি বানপীড়িত লোকসকলৰ দীৰ্ঘম্যাদী আৰু সুৰক্ষিত বাসস্থান নিৰ্মাণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।

এই কাৰ্যই তেওঁৰ সমাজসেৱাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ইতিহাসক প্ৰতিফলিত কৰিছে । পঞ্জাৱৰ বানৰ সময়ত তেওঁৰ দলে ডেৰা বাবা নানক আৰু ধাৰোৱালীত ব্যক্তিগত ধনেৰে ঘৰসমূহ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি দিছিল, পশুধনৰ খাদ্য যোগান ধৰিছিল আৰু উন্নত মানৰ ঘেঁহুৰ বীজ বিতৰণ কৰিছিল । তদুপৰি, ক’ভিড-১৯ মহামাৰীৰ সময়তো তেওঁ ব্যক্তিগত সঞ্চয়ৰ পৰা পি এম কেয়াৰ্ছ পুঁজিলৈ ২০ লাখ টকা দান কৰা প্ৰথমসকল লোকৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল ।

লগতে পঢ়ক : হিন্দী চলচ্চিত্ৰৰ নায়িকা ভূমিয়ে কেৱল কথাৰে নহয়, হাতে কামে সহায় কৰিছে অসমৰ বানাক্ৰান্তক

TAGGED:

গুৰু ৰান্ধাৱা অসমৰ বানপানী
বানপীড়িতক সহায়
বান প্ৰতিৰোধী ঘৰ
ASSAM FLOODS 2026
GURU RANDHAWA ASSAM FLOODS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.