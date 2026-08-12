গুৰু ৰান্ধাৱাৰ আদৰণীয় পদক্ষেপ: অসমৰ বানপীড়িতৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিব ৩৫ টা বান-প্ৰতিৰোধী ঘৰ

গুৰু ৰান্ধাৱাৰ আদৰণীয় পদক্ষেপ: অসমৰ বানপীড়িতৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিব ৩৫ টা বান-প্ৰতিৰোধী ঘৰ
'শিখ এইড ফাউণ্ডেশ্বন' নামৰ সংস্থাটোৰ সৈতে মিলি তেওঁ শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু নেপালীখুঁটিত ৩৫ টা স্থায়ী তথা বান-প্ৰতিৰোধী ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 11:01 AM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰখ্যাত কণ্ঠশিল্পী গুৰু ৰান্ধাৱাই অসমৰ বানপীড়িত ৰাইজৰ সহায়ৰ বাবে এক আদৰণীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । তেওঁ অসমৰ বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ বাবে ৩৫ টা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ দায়িত্ব লৈছে । এই ঘৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ তেওঁ ৭ লাখ টকাৰ আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াইছে ।
পঞ্জাবী কণ্ঠশিল্পী তথা গীতিকাৰ গুৰু ৰান্ধাৱাই উজনি অসমৰ বানপীড়িত অঞ্চলৰ পুনৰ্সংস্থাপন কাৰ্যসূচীক অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ এক বৃহৎ গোটত যোগদান কৰিছে । এই মহান কাৰ্যত ইতিমধ্যেই বলীউডৰ অভিনেতা ছলমান খান, ৰণদ্বীপ হুদা আৰু জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ফুকৰা ইনছান (অভিষেক মলহান) আৰু ট্ৰীগাৰ্ড ইনছানে (নিশ্চয় মলহান) আগভাগ লৈছে ।
People often troll Guru Randhawa for his songs, but credit where it’s due. He’s pledging to build 35 homes for flood hit families in Upper Assam. Respect. W pic.twitter.com/X0aabAbOWQ— Gill (@Hanjigill) August 11, 2026
'শিখ এইড ফাউণ্ডেশ্বন' নামৰ সংস্থাটোৰ সৈতে মিলি তেওঁ শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু নেপালীখুঁটিত ৩৫ টা স্থায়ী তথা বান-প্ৰতিৰোধী ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ৭ লাখ টকা দান কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ জৰুৰীকালীন খাদ্য আৰু ঔষধ যোগান ধৰিবলৈ ডিজিটেল ক্ৰিয়েটৰ ডিম্পু বৰুৱাৰ 'হেল্ল' লাইফ ফাউণ্ডেশ্বন'ৰ জৰিয়তে ৫ লাখ টকাৰ জৰুৰীকালীন সাহায্য অনুদান আগবঢ়াইছিল । এইবাৰ তেওঁ তাৎক্ষণিক সাহায্যৰ পৰা আঁতৰি আহি বানপীড়িত লোকসকলৰ দীৰ্ঘম্যাদী আৰু সুৰক্ষিত বাসস্থান নিৰ্মাণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
এই কাৰ্যই তেওঁৰ সমাজসেৱাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ইতিহাসক প্ৰতিফলিত কৰিছে । পঞ্জাৱৰ বানৰ সময়ত তেওঁৰ দলে ডেৰা বাবা নানক আৰু ধাৰোৱালীত ব্যক্তিগত ধনেৰে ঘৰসমূহ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি দিছিল, পশুধনৰ খাদ্য যোগান ধৰিছিল আৰু উন্নত মানৰ ঘেঁহুৰ বীজ বিতৰণ কৰিছিল । তদুপৰি, ক’ভিড-১৯ মহামাৰীৰ সময়তো তেওঁ ব্যক্তিগত সঞ্চয়ৰ পৰা পি এম কেয়াৰ্ছ পুঁজিলৈ ২০ লাখ টকা দান কৰা প্ৰথমসকল লোকৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল ।
লগতে পঢ়ক : হিন্দী চলচ্চিত্ৰৰ নায়িকা ভূমিয়ে কেৱল কথাৰে নহয়, হাতে কামে সহায় কৰিছে অসমৰ বানাক্ৰান্তক