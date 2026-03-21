কণ্ঠশিল্পী গীতালি দেৱীৰ সংগীত যাত্ৰা: অভিনয়-নৃত্যৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ সান্নিধ্যলৈ

কণ্ঠশিল্পী গীতালি দেৱীৰ সংগীত যাত্ৰা: অভিনয়-নৃত্যৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ সান্নিধ্যলৈ
গীতালি দেৱীৰ সৈতে ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক দিপাঞ্জলি শৰ্মাৰ বাৰ্তালাপ: ষ্টুডিঅ’ত বিমান বৰুৱাৰ পৰা গালি খাইছিল গীতালি দেৱীয়ে, জুবিনক পাইছিল ককায়েকৰ দৰে ৷ অতীত সুঁৱৰিলে গায়িকাই-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 21, 2026 at 2:36 PM IST|
Updated : March 21, 2026 at 2:56 PM IST
গুৱাহাটী : জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী গীতালি দেৱী কেৱল সংগীতৰ বাবেই নহয়, অভিনয় আৰু নৃত্যৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ বিশেষ ৰাপৰ বাবেও পৰিচিত । শৈশৱৰে পৰাই এটা সুন্দৰ সাংস্কৃতিক পৰিৱেশত ডাঙৰ-দীঘল হোৱা গীতালি দেৱীয়ে ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত নিজৰ সংগীত যাত্ৰাৰ বিষয়ে বহু কথা ব্যক্ত কৰিছে ।
সংগীত যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি
তেওঁৰ সুমধুৰ কণ্ঠ আৰু সুৰৰ যাদুৰে অসমীয়া সংগীত জগতত এক বিশেষ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । কেৱল বিহু গীত বা আধুনিক গীতেই নহয়, ভক্তিমূলক গীতৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁৰ বিশেষ দখল আছে । তেওঁ অসমীয়া কথাছবি, ভিচিডি আৰু ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ বহুতো জনপ্ৰিয় গীতত কণ্ঠদান কৰিছে ।
গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা
সাক্ষাৎকাৰটোত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে গুৱাহাটীলৈ অহাৰ পাছত কেনেদৰে তেওঁৰ সংগীতৰ যাত্ৰাই এক নতুন গতি লাভ কৰিছিল আৰু কিদৰে তেওঁ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজেৰে নিজকে এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পী হিচাপে গঢ়ি তুলিছিল । বৰ্তমান তেওঁ নিজৰ সুদীৰ্ঘ অভিজ্ঞতাৰে অসমৰ সংগীত প্ৰেমীৰ মন জয় কৰি আহিছে ।
তেজপুৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা গীতালি দেৱীয়ে শৈশৱৰে পৰাই এক চহকী সাংস্কৃতিক পৰিৱেশত ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল । তেওঁৰ সংগীত যাত্ৰাৰ মূল ভেটি আছিল তেওঁৰ নিজৰ ঘৰখন । তেওঁ কয়, "সৰুৰে পৰা ঘৰখনত এটা সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ লাভ কৰিছিলোঁ । দেউতা আছিল বায়ন লগতে এগৰাকী ঢুলীয়া । আনহাতে পেহী আৰু খুৰাও এই দিশটোৰ লগত জড়িত হৈ আছিল । তেওঁলোককে গুৰু হিচাপে লৈ প্ৰথম আৰম্ভণি হৈছিল ।"
কেৱল সংগীতেই নহয়, শৈশৱৰে পৰা নৃত্য আৰু অভিনয়ৰ প্ৰতিও গীতালি দেৱীৰ আছিল বিশেষ ৰাপ । তেওঁৰ এই যাত্ৰাত এক বিশেষ ঘটনাই গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাইছিল ।
সত্ৰীয়া নৃত্য আৰু এক মৰ্মস্পৰ্শী ঘটনা
গীতালি দেৱীয়ে শৈশৱতে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিল । কিন্তু এক অভিশপ্ত দিনত ঘটা ভুল বুজাবুজিৰ বাবে তেওঁৰ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ যাত্ৰা আধাতে থমকি ৰয় । "মোৰ দেউতাৰ সৈতে একে নামৰ এগৰাকী বন্ধু আছিল, তেওঁৰো এগৰাকী ছোৱালী আছিল । এদিন এটা দুৰ্ঘটনাত ছোৱালীগৰাকীৰ মৃত্যু হয় । দুৰ্ঘটনাটো হোৱা সেই দিনটোতে মইও মাৰ সৈতে সত্ৰীয়া ক্লাছলৈ ওলাই গৈছিলো । সেই ছোৱালীজনী মই বুলি ভাবি দেউতাক খবৰটো দিছিল । সেই তেতিয়াৰ পৰা দেউতাই মোক সত্ৰীয়া নৃত্য বন্ধ কৰি দিলে । তাৰ পাছত মই খুৰাহঁতৰ সৈতে বিহু নাচিবলৈ ল’লোঁ । তেনেদৰে বিহু কুঁৱৰীও হ’লো, ইয়াৰোপৰি গাঁৱত যিবোৰ নাট হৈছিল তাতো অভিনয় কৰিছিলোঁ । তেনেকৈ ভিচিডি কেইখনমানতো অভিনয় কৰিছিলো । কিন্তু গুৱাহাটীলৈ অহাৰ পাছত সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনতে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিলো", শিল্পীগৰাকীৰ ভাষ্য ৷
বিহু আৰু অভিনয়ৰ যাত্ৰা
সত্ৰীয়া নৃত্য বন্ধ হ’লেও তেওঁ থমকি ৰোৱা নাছিল । খুৰাকৰ সৈতে মিলি তেওঁ বিহু নৃত্যৰ অনুশীলন আৰম্ভ কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এগৰাকী সফল 'বিহু কুঁৱৰী' হিচাপেও পৰিচিত হয় । ইয়াৰ উপৰি গাঁৱৰ নাটক আৰু বিভিন্ন ভিচিডিত অভিনয় কৰি এগৰাকী বহুমুখী প্ৰতিভাশালী শিল্পী হিচাপে নিজকে গঢ়ি তোলে ।
অৱশ্যে, গুৱাহাটীলৈ অহাৰ পিছত তেওঁ অভিনয়তকৈ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনতহে অধিক মনোনিৱেশ কৰে আৰু এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত কণ্ঠশিল্পী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে । তেওঁৰ এই যাত্ৰাত বহুতো প্ৰখ্যাত শিল্পীৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল ।
সংগীতৰ আৰম্ভণি আৰু সহযোগিতা
গুৱাহাটীত তেওঁ প্ৰথমে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী কল্লোল বৰঠাকুৰৰ সৈতে গীত গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । সেই সময়ত তেওঁ সমসাময়িক প্ৰায় সকলো জ্যেষ্ঠ আৰু জনপ্ৰিয় শিল্পীৰ সৈতে সহযোগী শিল্পী হিচাপে কাম কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল । তেওঁ কয়, "গুৱাহাটীলৈ আহি প্ৰথমে কল্লোল বৰঠাকুৰৰ সৈতে গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । সমান্তৰালভাৱে সেই সময়ৰ যিমান শিল্পী আছিল প্ৰায় সকলোৰে সৈতে সহযোগী শিল্পী হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ । তাৰ পাছত লাহেকৈ মোক ষ্টুডিঅ’লৈ বিশেষকৈ বিহুগানৰ কোৰাছখিনি গাবলৈ মাতিছিল । তেনেদৰেই বহুকেইটা বিহুগীতত সহযোগিতা কৰিলোঁ । পৰৱৰ্তী সময়ত নিজাকৈ কিবা এটা কৰাৰ পৰিকল্পনাৰে এটা এলবাম কৰিলো 'কুঁৱলী'।"
স্বতন্ত্র শিল্পী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ
অন্য শিল্পীৰ সৈতে কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা লৈ তেওঁ নিজাকৈ কিবা এটা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰে । সেই উদ্দেশ্যেৰে তেওঁৰ প্ৰথম একক এলবাম 'কুঁৱলী' মুক্তি পাই, যিয়ে তেওঁক এগৰাকী স্বতন্ত্ৰ আৰু সফল কণ্ঠশিল্পী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সহায় কৰে ।
ষ্টুডিঅ’ত গান ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ অভিজ্ঞতা গীতালি দেৱীৰ বাবে আৰম্ভণিতে সহজ নাছিল । সেই সময়ত তেওঁৰ মনত থকা এটা বিশেষ ঘটনাৰ বিষয়ে তেওঁ সাক্ষাৎকাৰত উল্লেখ কৰিছে ।
ষ্টুডিঅ’ত প্ৰথম অভিজ্ঞতা আৰু বিমান বৰুৱাৰ গালি
যেতিয়া তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ষ্টুডিঅ’ত গীত গাবলৈ গৈছিল, তেতিয়া তেওঁ ৰেকৰ্ডিং প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে বিশেষ একো জনা নাছিল । সেইদিনা ষ্টুডিঅ’ত বৰ্ণালী কলিতা, ভিতালী দাস, সুবাসনা দত্ত আৰু প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠিত কণ্ঠশিল্পীসকল উপস্থিত আছিল । তেওঁলোকৰ সন্মুখতে গান গাবলৈ যাওঁতে গীতালি দেৱীয়ে কেইবাবাৰো ভুল কৰিছিল আৰু বাৰে বাৰে 'টেক' (Take) ল’বলগীয়া হৈছিল ।
এই কথাত বিৰক্ত হৈ সংগীত পৰিচালক বিমান বৰুৱাই সকলোৰে আগতে তেওঁক জোৰেৰে গালি পাৰিছিল । সেই সময়ত গীতালি ইমানেই নাৰ্ভাছ হৈ পৰিছিল যে তেওঁ কান্দি কান্দি ষ্টুডিঅ’ৰ পৰা ওলাই আহিছিল । তেওঁ কয়, "মই প্ৰথম যেতিয়া ষ্টুডিঅ’লৈ গান গাবলৈ গৈছিলোঁ, সেই সময়ত গান ৰেকৰ্ডিং কেনেদৰে কৰে মই ভালদৰে জনা নাছিলোঁ । মোৰ যেতিয়া ভইচটো চাই গান গাবলৈ মাতিলে, তেতিয়া বৰ্ণালী বা, ভিতালী বা, সুবাসনা, প্ৰিয়ংকা সকলোবোৰ আছিল ৷ সকলোৰে আগত যেতিয়া মই গাবলৈ ললোঁ তেতিয়া মোৰ কেইবাবাৰো টেক ল’বলগীয়া হৈছিল । এবাৰ বিমান দাই সকলোৰে আগত মোক ডাঙৰকৈ গালি পাৰি দিলে । মই নাৰ্ভাছ হৈ সকলোৰে আগতে কান্দি দিলোঁ । ষ্টুডিঅ’ৰ পৰা কান্দি কান্দি মই ওলাই আহি তাত আৰু ন’ৰলো । পাছত আকৌ মোক মাতি মোক বুজালে । সেই গালিটো মোৰ বাবে এটা ডাঙৰ শিক্ষা আছিল ।"
প্ৰখ্যাত সংগীতশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কণ্ঠশিল্পী গীতালি দেৱীৰ সম্পৰ্ক আৰু অভিজ্ঞতা
সংগীতৰ যাত্ৰাত জুবিন গাৰ্গে গীতালি দেৱীক এজন জ্যেষ্ঠ ককায়েকৰ দৰে মৰম আৰু শাসন কৰাৰ লগতে বহুত অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল ।
প্ৰথম সাক্ষাৎ আৰু সহযোগিতা
গীতালি দেৱীয়ে পোনপ্ৰথমে ডি জি ষ্টুডিঅ’ত (DG Studio) জুবিন গাৰ্গক লগ পাইছিল । সেই সময়ত তেওঁ বিভিন্ন বিহু এলবামৰ বাবে কোৰাছ গাই আছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া তেওঁ নিজাকৈ এলবামৰ কাম আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া জুবিন গাৰ্গেও তাত কণ্ঠদান কৰিছিল ।
"মই ডি জি ষ্টুডিঅ’ত প্ৰথম জুবিন গাৰ্গক লগ পাইছিলোঁ । সেই সময়ত মই বিহু গীতসমূহৰ কোৰাছ কৰি আছিলোঁ । পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া মই নিজে এলবামৰ কাম কৰিবলৈ ধৰিলোঁ, তেতিয়া তেওঁকো গাবলৈ কোৱা হ'ল । এজন ককায়েক হিচাপে তেওঁ বহুত শাসন কৰিছিল । মই বিহু বেছিকৈ গোৱা বাবে মোৰ কাৰণে এটা আধুনিক গীত তেওঁ কৰিম বুলিও তেওঁ কৈছিল । কিন্তু সপোনবোৰ সপোন হৈয়ে থাকিল । তেওঁৰ লগত মঞ্চত অনুষ্ঠান কেইখনমানো কৰিছিলোঁ", গীতালিৰ ভাষ্য ৷
প্ৰতি বছৰৰ দৰেই এইবাৰো গীতালি দেৱীয়ে বিহুৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে যদিও তেওঁৰ মনত এক গভীৰ শূন্যতা আৰু দুখে বিৰাজ কৰিছে ।
বিহুৰ প্ৰস্তুতি আৰু জুবিন গাৰ্গ নথকাৰ প্ৰভাৱ
শিল্পীগৰাকীৰ মতে, বিহু বুলি ক’লেই জুবিন গাৰ্গৰ নামটো স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহে । তেওঁ কয় যে বিহুৰ আধাতকৈ বেছি গীত জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠৰে জনপ্ৰিয় হৈছে ৷ তেওঁৰ বাবে জুবিন গাৰ্গ কেৱল এগৰাকী শিল্পীয়েই নহয়, বৰং বিহু গীত গাবলৈ শিকোৱা এজন আদৰ্শ গুৰুও আছিল ৷ গীতালিয়ে কয়, "বিহুক লৈ প্ৰস্তুতি ঠিকেই আছে আগতে যিদৰে কৰো এইবাৰো তেনেকৈ কৰা হৈছে । কিন্তু এইবাৰ যেন বিহু কিবা এটা উৰুঙা । কিবা এটা যেন নাই । যদিও আমি প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ, ক’ৰবাত দুখ এটাই সদায় আৱৰি ধৰি আছে । বিহু বুলি ক’লেই আধাখিনি গানেই জুবিন দাৰে গোৱা যায় । আমাৰ নিজৰ গীতসমূহো তেওঁয়ে গাইছে । বিহু গাবলৈ শিকোৱা মানুহজন তেওঁৱে । তেওঁ সদায় আমি কাম কৰি থকাটোৱে বিচাৰিছিল । আমি তেওঁৰ আদর্শলৈয়ে আগবাঢ়িছোঁ । তেওঁক আমি সদায় গীতৰ মাজেৰে জীয়াই ৰাখিব লাগিব ।"
