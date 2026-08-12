ETV Bharat / entertainment

কথা দি কথা ৰাখিলে ৰাইজৰ মৰমৰ শিল্পী দিপলীনা ডেকাই

দিপলীনা ডেকাই বান সাহায্য দিবলৈ গৈ বন্যাৰ্ত এলেকাৰ লোকসকলৰ বাবে গৃহ নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৷ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰি গায়িকাগৰাকী উজনি অসমত উপস্থিত হৈছে ৷

ASSAM FLOODS 2026
উজনি অসমৰ বান বিধ্বস্ত এলেকাত শিল্পী দিপলীনা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 12, 2026 at 7:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতি কিছু পৰিমাণে সুস্থিৰ হৈছে ৷ বন্যাৰ্তক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে বিভিন্ন লোক ঢাপলি মেলি আহিছে ৷ ৰাজ্যৰ শিল্পী সমাজো পিছপৰি ৰোৱা নাই ৷ একেদৰে বলীউডৰ কেইবাগৰাকীও জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ লগতে কণ্ঠশিল্পীসকলে অসমৰ বানপীড়িত লোকলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ।

উজনি অসমৰ ৪ জিলাৰ বানাক্ৰান্তৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় গায়িকা দিপলীনা ডেকা কাষত থিয় দিছে ৷ দিপলীনা ডেকাই পূৰ্বতেই বান সাহায্য দিবলৈ গৈ বন্যাৰ্ত এলেকাৰ লোকসকলৰ বাবে গৃহ নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৷ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰি গায়িকাগৰাকী উজনি অসমত উপস্থিত হৈছে ৷

ASSAM FLOODS 2026
কথা দি কথা ৰাখিলে ৰাইজৰ মৰমৰ শিল্পীগৰাকীয়ে (ETV Bharat Assam)

শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ বামুণপুখুৰী টেংগাহোলা গাঁৱত ইতিমধ্যে গৃহ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছে । শিল্পীগৰাকীয়ে নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টাৰে ১০০ টা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব ৷

ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত দিপলীনা ডেকাই কয়,

‘‘বানপীড়িতসকলৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে আমাক সহায় কৰিবলৈ আমি ৰাইজৰো সহায় বিচাৰিছো । যি কথাত ৰাইজে আমাক যথেষ্ট সঁহাৰি আগবঢ়াইছে । আমি ইতিমধ্যে বামুণপুখুৰী টেংগাহোলা গাঁৱত কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ । বৰ্তমান ১০ টা ঘৰ নিৰ্মাণৰ নাম চলি আছে ৷ আনহাতে, দুটা ঘৰ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে ।’’

কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘গৃহ নিৰ্মাণৰ সমান্তৰালকৈ আমি আৰু কেইটামান প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছো । গাঁৱখনত থকা হনুমান মন্দিৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈ গৈছে ৷ আমি সেই মন্দিৰটোও বৰ্তমান পুনৰ্নিৰ্মাণ কৰি আছো । মন্দিৰটো নিৰ্মাণৰ বাবে ইতিমধ্যে আমাক কেইবাজনেও সহায় আগবঢ়াইছে ৷ ইয়াৰে ভিতৰত ফুকৰা ইনছানে(Fukra Insaan) পাঁচ লাখ টকা দিব । এগৰাকী বাদ্যযন্ত্ৰীক আমি পাইছোঁ, যিয়ে বাদ্যযন্ত্ৰ বজাই ঘৰখন চলাই আছিল ৷ বানত তেওঁৰ সকলো বাদ্যযন্ত্ৰ ধ্বংস হৈ গৈছে ৷ আমি তেওঁক পুনৰ বাদ্যযন্ত্ৰ ক্ৰয় কৰি দিয়াৰ চিন্তা কৰিছোঁ । ইয়াৰোপৰি এগৰাকী খেলুৱৈকো আমি সহায় কৰিম বুলি চিন্তা কৰিছোঁ ।’’

ASSAM FLOODS 2026
বন্যাৰ্তসকলৰ মাজত কণ্ঠশিল্পী দিপলীনা ডেকা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, বানত আক্রান্তসকলক গৃহ নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ লগতে কণ্ঠশিল্পী দিপলীনা ডেকাই শৌচাগাৰো নিৰ্মাণ কৰি দিব ।

লগতে পঢ়ক: ৰহস্য-ছাচপেন্সেৰে দৰ্শকক মোহিত কৰিবলৈ নৱেম্বৰত আহি আছে ‘অদৃশ্য’

TAGGED:

অসমৰ বান পৰিস্থিতি
দিপলীনা ডেকা
বন্যাৰ্তৰ কাষত দিপলীনা ডেকা
BUILD A HOME
ASSAM FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.