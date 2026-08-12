কথা দি কথা ৰাখিলে ৰাইজৰ মৰমৰ শিল্পী দিপলীনা ডেকাই
দিপলীনা ডেকাই বান সাহায্য দিবলৈ গৈ বন্যাৰ্ত এলেকাৰ লোকসকলৰ বাবে গৃহ নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৷ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰি গায়িকাগৰাকী উজনি অসমত উপস্থিত হৈছে ৷
Published : August 12, 2026 at 7:07 PM IST
গুৱাহাটী: উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতি কিছু পৰিমাণে সুস্থিৰ হৈছে ৷ বন্যাৰ্তক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে বিভিন্ন লোক ঢাপলি মেলি আহিছে ৷ ৰাজ্যৰ শিল্পী সমাজো পিছপৰি ৰোৱা নাই ৷ একেদৰে বলীউডৰ কেইবাগৰাকীও জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ লগতে কণ্ঠশিল্পীসকলে অসমৰ বানপীড়িত লোকলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ।
উজনি অসমৰ ৪ জিলাৰ বানাক্ৰান্তৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় গায়িকা দিপলীনা ডেকা কাষত থিয় দিছে ৷ দিপলীনা ডেকাই পূৰ্বতেই বান সাহায্য দিবলৈ গৈ বন্যাৰ্ত এলেকাৰ লোকসকলৰ বাবে গৃহ নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৷ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰি গায়িকাগৰাকী উজনি অসমত উপস্থিত হৈছে ৷
শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ বামুণপুখুৰী টেংগাহোলা গাঁৱত ইতিমধ্যে গৃহ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছে । শিল্পীগৰাকীয়ে নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টাৰে ১০০ টা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব ৷
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত দিপলীনা ডেকাই কয়,
‘‘বানপীড়িতসকলৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে আমাক সহায় কৰিবলৈ আমি ৰাইজৰো সহায় বিচাৰিছো । যি কথাত ৰাইজে আমাক যথেষ্ট সঁহাৰি আগবঢ়াইছে । আমি ইতিমধ্যে বামুণপুখুৰী টেংগাহোলা গাঁৱত কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ । বৰ্তমান ১০ টা ঘৰ নিৰ্মাণৰ নাম চলি আছে ৷ আনহাতে, দুটা ঘৰ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে ।’’
কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘গৃহ নিৰ্মাণৰ সমান্তৰালকৈ আমি আৰু কেইটামান প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছো । গাঁৱখনত থকা হনুমান মন্দিৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈ গৈছে ৷ আমি সেই মন্দিৰটোও বৰ্তমান পুনৰ্নিৰ্মাণ কৰি আছো । মন্দিৰটো নিৰ্মাণৰ বাবে ইতিমধ্যে আমাক কেইবাজনেও সহায় আগবঢ়াইছে ৷ ইয়াৰে ভিতৰত ফুকৰা ইনছানে(Fukra Insaan) পাঁচ লাখ টকা দিব । এগৰাকী বাদ্যযন্ত্ৰীক আমি পাইছোঁ, যিয়ে বাদ্যযন্ত্ৰ বজাই ঘৰখন চলাই আছিল ৷ বানত তেওঁৰ সকলো বাদ্যযন্ত্ৰ ধ্বংস হৈ গৈছে ৷ আমি তেওঁক পুনৰ বাদ্যযন্ত্ৰ ক্ৰয় কৰি দিয়াৰ চিন্তা কৰিছোঁ । ইয়াৰোপৰি এগৰাকী খেলুৱৈকো আমি সহায় কৰিম বুলি চিন্তা কৰিছোঁ ।’’
উল্লেখ্য যে, বানত আক্রান্তসকলক গৃহ নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ লগতে কণ্ঠশিল্পী দিপলীনা ডেকাই শৌচাগাৰো নিৰ্মাণ কৰি দিব ।
লগতে পঢ়ক: ৰহস্য-ছাচপেন্সেৰে দৰ্শকক মোহিত কৰিবলৈ নৱেম্বৰত আহি আছে ‘অদৃশ্য’