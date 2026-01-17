বিষ্ণৈ গেঙৰ সদস্যক লাগে ১০ কোটি টকা, নহ’লে বিপদত গায়ক বি প্ৰাক
লৰেন্স বিষ্ণৈ গেঙৰ বিৰুদ্ধে আন এক অভিযোগ ৷ পাঞ্জাবী গায়ক বি প্ৰাকক ১০ কোটি টকা মুক্তিপণ দাবী জনাইছে দলৰ সদস্য বুলি চিনাকি দিয়া এজনে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 17, 2026 at 11:49 AM IST
হায়দৰাবাদ : পাঞ্জাবী গায়ক দিলনুৰে মোহালি আৰক্ষীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ৷ তেওঁ অভিযোগ কৰি যে লৰেন্স গেঙৰ সদস্য বুলি পৰিচয় দিয়া কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ বন্ধুৰ পৰা ধন দাবী কৰি তেওঁলৈ ভাবুকিমূলক ফোন কৰিছে ৷ বলীউড আৰু পাঞ্জাবী গায়ক বি প্ৰাকৰ পৰা ১০ কোটি টকা মুক্তিপণ হিচাপে বিচাৰিছে তেওঁ ৷ এই ধন আদায় কৰিব নোৱাৰিলে এসপ্তাহৰ ভিতৰত পৰিণতি ভয়াৱহ হ’ব বুলিও ভাবুকি দিয়ে ফোনকলটোত ৷
জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক, মোহালিক দিয়া অভিযোগ অনুসৰি ফোন কৰাজনে নিজকে অৰ্জু বিষ্ণৈ বুলি চিনাক্ত দিছিল, যিজন লৰেন্স বিষ্ণৈ গেঙৰ সহযোগী বুলি অভিযোগ উঠিছে । দিলনুৰৰ অভিযোগ অনুসৰি, বিগত ৫ জানুৱাৰীত বহিঃৰাজ্যৰ এটা নম্বৰৰ পৰা দুটা ফোন কল আহিছিল, যাৰ উত্তৰ তেওঁ নিদিলে ।
দিলনুৰে জানিবলৈ দিয়ে যে ৬ জানুৱাৰীতো তেওঁলৈ বেলেগ বহিঃৰাজ্যৰ নম্বৰৰ পৰা আন এটা ফোন আহিছিল, যিটো তেওঁ উত্তৰ দিছিল যদিও কথা-বতৰা সন্দেহজনক যেন লগাত অতি সোনকালেই সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়ে তেওঁ ।
ইয়াৰ লগে লগে দিলনুৰে কয় যে মুক্তিপণৰ ভাবুকি থকা ভইচ মেছেজ এটাও আহিছিল । অভিযোগ অনুসৰি, ভইচ মেছেজটোত ফোন কৰাজনে এসপ্তাহৰ ভিতৰত বি প্ৰাকে ১০ কোটি টকা দিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰে, নহ’লে তেওঁ গুৰুতৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব বুলি কয় ।
ফোন কৰাজনে এই ভাবুকিক সহজভাৱে ল’ব নালাগে বুলি সকীয়াই দি লৰেন্স বিষ্ণৈ গেঙৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ কথা দাবী কৰে ৷ লগতে তেওঁ ভাৰতৰ বাহিৰৰ পৰা অপাৰেশ্যন কৰে বুলিও উল্লেখ কৰে ।
উল্লেখ্য যে, বিগত ৬ জানুৱাৰীত দিলনুৰে এছ এছ পি মোহালিৰ ওচৰত লিখিত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল । আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
বি প্ৰাক বলীউড আৰু পাঞ্জাবী সংগীত জগতৰ এক সুপৰিচিত নাম, তালিকাত শীৰ্ষস্থান দখল কৰা কেইবাটাও গীতত তেওঁ কণ্ঠদান কৰিছে । তেওঁৰ কিছুমান জনপ্ৰিয় গাৱ হ’ল কেশৰীৰ তেৰী মিট্টি, ফিলহাল, পচটাওগে, শ্বেৰশ্বাহৰ ৰাঝনা, মানা দিল, কেশৰিয়ো ৰং আদি ।
শেহতীয়াকৈ কেবাটাও ধন দাবী আৰু গুলীচালনাৰ ধাৰাবাহিক কাণ্ডত নাম সাঙোৰ খাই পৰিছে লৰেন্স বিষ্ণৈ গেঙৰ ৷ তাৰ মাজতে আহিছে এয়া আন এক ভাবুকিৰ খবৰ ৷ জানিব পৰা মতে, চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে নতুন দিল্লীৰ ৰোহিনীত এজন ব্যৱসায়ীৰ ঘৰৰ বাহিৰত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে প্ৰায় ২৫ ৰাউণ্ড গুলী চলাইছিল । পশ্চিম বিহাৰ আৰু পূব দিল্লীতো একেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৷ প্ৰথমে ভাবুকিমূলক ফোনকল আৰু তাৰ পিছত বন্দুকৰ গুলী ।
দিল্লী আৰক্ষীয়ে দাবী কৰিছে যে এনে দুটা ঘটনাৰ লগত জড়িত অভিযুক্তক এনকাউণ্টাৰৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । শেহতীয়া ভাবুকিৰ গোচৰৰ তদন্ত বৰ্তমান অব্যাহত আছে ।
