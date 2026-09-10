প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিগ বছ চাব অৰিজিত সিঙে, কৈছে-ৰকষ্টাৰ আহিছে
অৰিজিত সিঙে সামাজিক মাধ্যমত এটা প’ষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি কৈছে যে, এইবছৰ তেওঁ এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ বাবে জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিগ বছ চাব ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 11:08 AM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতৰ অতিকে জনপ্ৰিয় ৰিয়েলিটী শ্ব’ বিগ বছ আৰম্ভ হৈ গ’ল ৷ ৬ ছেপ্টেম্বৰ, দেওবাৰে বিগ বছ ২০ৰ আৰম্ভণি ঘটে ৷ শ্ব’টোৰ পৰিচালক ছলমান খানে ১৬গৰাকী প্ৰতিযোগীক দৰ্শকৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়ে ৷ ইয়াৰ মাজতে এগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ৷ তেওঁ আন কোনো নহয়, গায়ক তথা ফেম গুৰুকুলৰ পৰা বিখ্যাত হোৱা কাজী তৌকীৰ ৷
কাজী তৌকীৰক বিগ বছৰ ঘৰত দেখি তেওঁৰ বন্ধু তথা ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় গায়ক অৰিজিত সিং সুখী হৈ পৰিছে ৷ তেওঁ কয়, এয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে হ’ব যে তেওঁ ছলমানে আঁতধৰা শ্ব’টো চাবলৈ আগ্ৰহী ৷ সামাজিক মাধ্যমত এই কথা প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কাজী তৌকীৰৰ প্ৰতি মুকলি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ৷
Arijit Singh comes in support of Rockstar #QaziTouqeer he knows him from Gurukul.👏👏— Mr.Convince (@Tusaluja) September 9, 2026
Arijit said, he watching Big Boss for first time in his life.... pic.twitter.com/3fhpk0i3OW
অৰিজিত সিং আৰু কাজী তৌকীৰৰ সম্পৰ্ক ২০০৫ চনৰ পৰা বৰ্তি আছে ৷ শ্ব’টোত দুয়োৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল ৷ ফেম গুৰুকুল শ্ব’ত শীৰ্ষ ৫ ৰ ভিতৰতো স্থান লাভ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল অৰিজিত আৰু বিজয়ী আছিল কাজী তৌকীৰ আৰু ৰূপৰেখা বেনাৰ্জী । এতিয়া অৰিজিতে নিজৰ এক্স একাউণ্টত লিখিছে, "মই জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিগ বছ চাব লাগিব, কিয়নো আমাৰ ৰকষ্টাৰ কাজী তাত আছে ৷"
বিগ বছৰ এইটো ছিজনত কাজীৰ অংশগ্ৰহণে তেওঁৰ অনুৰাগীসকলক সুখী কৰি তুলিছে ৷ কেৱল অনুৰাগীয়েই নহয়, শ্ব’টোৰ আন আন দৰ্শককো কাজী তৌকীৰৰ আগমনে উৎকণ্ঠাত ৰাখিছে ৷ ঘৰৰ ভিতৰত তেওঁৰ আকৰ্ষণীয় মুহূৰ্তবোৰে সামাজিক মাধ্যম গৰম কৰি ৰাখিছে ৷ তেওঁৰ সংলাপ, "আই এম এ ৰকষ্টাৰ বেবী, আও!", এতিয়া সকলোৰে মুখে মুখে ৷
Qazi was right when he said— S.🇵🇸 (@kanyakuwanri) September 8, 2026
" i am a rockstar baby"
carrying episode single handedly #biggboss20 pic.twitter.com/EVkcw1GAJV
উল্লেখ্য যে, কাজীয়ে মে’ মাহত সামাজিক মাধ্যমত এটা প’ষ্ট দি অৰিজিত সিঙৰ প্ৰশংসা কৰিছিল ৷ তেওঁ কৈছিল যে, এই নেপথ্য গায়কগৰাকীৰ মনত কাৰো প্ৰতি বেয়া ভাৱ, হিংসা আৰু ঈৰ্ষা নাই ৷ কাজীয়ে এটা ক্লীপ শ্বেয়াৰ কৰিছিল য’ত তেওঁ পশ্চিম বংগৰ জিয়াগঞ্জৰ অৰিজিৰ গৃহচহৰলৈ তেওঁক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গৈছিল ৷ দুয়োৱে স্কুটীত বহি ৰিয়েলিটী শ্ব’ৰ পুৰণি দিনবোৰ ৰোমন্থন কৰা দেখা গৈছিল ৷
কাজীয়ে ভিডিঅ’টোত কৈছিল, "মই অৰিজিতৰ বিষয়ে কি ক’ম ? তেওঁৰ মাজত একো কটুতা নাই, কোনো নিৰাপত্তাহীনতা নাই, কাৰো প্ৰতি কোনোধৰণৰ ঈৰ্ষা নাই ৷ তেওঁ এজন আৱেগিক মানুহ । তেওঁ ভিতৰে-বাহিৰে এজন সঁচা মানুহ আৰু হয়, তেওঁ এজন প্ৰতিভাশালী ব্যক্তি—সেই কথা আমি সকলোৱে জানো । মুৰ্ছিদাবাদৰ ৰাইজলৈ আৰু বিশেষকৈ জিয়াগঞ্জৰ সকলোৰে প্ৰতি মোৰ বহুত মৰম । আপোনালোকে মোক ইমান মৰম দিলে । অৰিজিতৰ ষ্টাফ, তেওঁৰ পৰিয়াল—কি আচৰিত মানুহ ।"
কাজীয়ে উল্লেখ কৰে যে, কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে ক্ৰিকেট খেলিব বিচৰা শিশুসকলৰ বাবে জিয়াগাঞ্জত একাডেমী স্থাপন কৰিছে ৷
২০০৫ চনত ৰূপেখা বেনাৰ্জীৰ সৈতে ‘ফেম গুৰুকুল’ নামৰ ৰিয়েলিটী শ্ব’টোত জয়লাভ কৰি সেই সময়ত ভাৰতীয় টেলিভিছনৰ অন্যতম চিনাকি মুখ হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল কাজী তৌকাৰ ৷ কাশ্মীৰী গায়কগৰাকীয়ে সেই সময়ত দেশজুৰি স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক : কাজী তৌকীৰক মনত পৰেনে ? সেইজন গায়ক যিয়ে ৰিয়েলিটী শ্ব’ত পৰাজিত কৰিছিল অৰিজিত সিঙক