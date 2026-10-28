অহৰ্নিশে মানুহৰ বাবে কাম কৰি যোৱা সময় গগৈক প্ৰশংসা সীমান্ত শেখৰৰ

অহৰ্নিশে মানুহৰ বাবে কাম কৰি যোৱা সময় গগৈক প্ৰশংসা সীমান্ত শেখৰৰ
নৱ-প্ৰজন্ম বিশেষকৈ জেন-জিক সীমান্ত শেখৰে আহ্বান জনালে সময় গগৈৰ দৰে হোৱাৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 4:46 PM IST
হায়দৰাবাদ : বৰ্তমান সময়ত সময় গগৈক চিনি নোপোৱা মানুহ চাগৈ অসময় নোলাব ৷ টাচ স্ক্ৰীণ মোবাইল নথকাসকলেও এবাৰলৈ হ’লেও শুনিছে সময় গগৈৰ নাম ৷ সময় এজন সমাজ সেৱক ৷ নিজৰ সামৰ্থ্যৰে সাধাৰণ মানুহক সহায় কৰি ভালপোৱা এজন ব্যক্তি ৷ সময়ে বহু সময় ধৰি মানৱ সেৱাতে নিজকে ব্ৰতী কৰি ৰাখিছে ৷
বহু আগৰে পৰাই সময় গগৈয়ে সমাজ হিতৈষী কাম কৰি আহিছে, তথাপিও হয়তো বহুতে তেওঁৰ বিষয়ে জনা নাছিল বা তেওঁৰ চেহেৰা চিনা নাছিল ৷ একো ডাঙৰ কথা নহয়, এনে কোনো জৰুৰী কথাও নহয় যে সকলোৱে চিনি পাবই লাগিব ৷ কিন্তু এই যে উজনি অসমত বান আহিল 19 জুলাইত, তাৰ পিছৰে পৰা থমকি নোৰোৱা সময় গগৈক কিন্তু এতিয়ালৈ সকলোৱে চিনি পালে ৷
কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ, ইউটিউবাৰ, সামাজিক মাধ্যমৰ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি অসংখ্য আছে, কামো কৰি আছে বহুতে, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত থমকি ৰোৱা নাই সময় ৷ সময়ে সময়ৰ আহ্বান মতে কাম কৰি গৈছে ৷ ঘৰ, চাংঘৰ, বিদ্যালয়, ৰাস্তা কি বনাই দিনা নাই সময়ে !
শেহতীয়াকৈ ৰাজনীতি ত্যাগ কৰা সীমান্ত শেখৰো সময় গগৈৰ কাম দেখি অভিভূত হৈ পৰিছে ৷ সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ লিখিছে, "সময় গগৈক মই বহুদিনৰ পৰাই দেখি আহিছোঁ আৰু নিজৰ মানুহখিনিৰ বাবে তেওঁ কৰি অহা কামবোৰ সদায় লক্ষ্য কৰি আহিছোঁ । নিজৰ মানুহৰ কাষত থিয় দিয়া, তেওঁলোকৰ বিপদৰ সময়ত সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা আৰু সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰি যোৱাটো সঁচাকৈয়ে প্ৰেৰণাদায়ক । মোৰ বিশ্বাস, আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম আৰু বিশেষকৈ Gen-Z-এ সময় গগৈৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা লোৱা উচিত । কাৰণ সমাজৰ বাবে কাম কৰিবলৈ কেৱল ডাঙৰ পদবী বা পৰিচয়ৰ প্ৰয়োজন নহয়, প্ৰয়োজন এখন সংবেদনশীল হৃদয় আৰু মানুহৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ আন্তৰিক ইচ্ছা ।"
আৰ্তজনৰ কাষত থাকি ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে সমাজৰ হকে কাম কৰি যোৱা যুৱক সময় গগৈ নিশ্চয়কৈ সকলোৰে বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস আনৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ ৷
আনহাতে চলিত বছৰতে অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বিত্ত নিগমৰ অধ্যক্ষ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি বিজেপি ত্যাগ কৰিছিল সীমান্ত শেখৰে ৷ সামাজিক মাধ্যমযোগে অসমৰ ৰাইজক এই কথা অৱগত কৰি তেওঁ ব্যক্তিগত কাৰণতে এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি জানিবলৈ দিছিল ৷
লগতে পঢ়ক :
সীমান্ত শেখৰৰ বিজেপি ত্যাগ, অসম চলচ্চিত্ৰ নিগমৰ অধ্যক্ষ পদৰ পৰাও পদত্যাগ
আৰ্তজনৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙোৱাৰ পৰা বিদ্যালয় নিৰ্মাণলৈকে; মানৱতাৰ নাম সময় গগৈ