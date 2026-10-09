সীমান্ত শেখৰ-হিয়া মেধিৰ গান ‘কি নাম দি মাতিম’ৰ ভিডিঅ’ মুকলি

সীমান্ত শেখৰ-হিয়া মেধিৰ গান ‘কি নাম দি মাতিম’ৰ ভিডিঅ’ মুকলি
শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাকক্ষণতে কণ্ঠশিল্পী সীমান্ত শেখৰ, হিয়া মেধিয়ে কণ্ঠ নিগৰোৱা ‘কি নাম দি মাতিম’ শীৰ্ষক গানটোৰ ভিডিঅ’ মুকলি কৰা হৈছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 10:58 AM IST
গুৱাহাটী : অসমীয়া সংগীত জগতৰ বাবে ভাল খবৰ । আগন্তুক দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাকক্ষণত ইটোৰ পিছত সিটো অসমীয়া গানৰ মিউজিক ভিডিঅ’ মুকলি কৰা হৈছে । শেহতীয়াকৈ কণ্ঠশিল্পী সীমান্ত শেখৰ আৰু হিয়া মেধিৰ ৰোমাণ্টিক গান ‘কি নাম দি মাতিম’ৰ ভিডিঅ’টো মুকলি কৰা হয় । বিপিআৰ প্ৰডাকশ্বনৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ‘কি নাম দি মাতিম’ শীৰ্ষক অসমীয়া ৰোমাণ্টিক গানটো ।
গুৱাহাটীৰ কমাৰ্চ পইণ্টস্থিত দি বেল্লো মেকআপ ষ্টুডিঅ’ত এই গানটোৰ শুভমুক্তিৰ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় ৷ গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছে সীমান্ত শেখৰ আৰু হিয়া মেধিয়ে । লিখিছে কুমাৰেশ কৌশিকে । শেহতীয়াকৈ মুক্তি দিয়া মিউজিক ভিডিঅ’টিত অভিনয় কৰিছে অভিনেত্ৰী ফেৰীপ্ৰিয়া, হিয়া মেধি, কনক আৰু বিপুলে । গীতটিৰ নৃত্য পৰিচালনা কৰিছে নীল গোবিন্দই ।
মিউজিক ভিডিঅ’টিৰ শুভমুক্তি কৰে কণ্ঠশিল্পী হিয়া মেধিয়ে । কণ্ঠশিল্পী হিয়া মেধিয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এইদৰে কয়, "বিপিআৰ আৰু হিয়া মেধি প্ৰডাকশ্বনৰ বেনাৰত এই গানটো মুকলি কৰা হৈছে । এই গানটো আমি এবছৰ আগতে মুক্তি দিছিলোঁ । তেতিয়াৰ পৰাই গানটো ট্ৰেণ্ডিঙত আছিল । এতিয়া ভিডিঅ’টো বিপিআৰ প্ৰডাকশ্বন পৰা কৰিছোঁ । খুব আশাবাদী যিহেতু দুৰ্গা পূজা সমাগত, গতিকে ৰাইজে যিদৰে অডিঅ’টো ভাল পাইছিল, তেনেদৰে ভিডিঅ’টোও ভাল পাব । খুব আশাবাদী আমি । খুব সুন্দৰ লোকেশ্বন চেৰাপুঞ্জীত দৃশগ্ৰহণ কৰিছোঁ । ৰাইজে আঁকোৱালি ল’ব বুলি আশা আছে । সামাজিক মাধ্যমত হিয়া মেধি মিউজিকেল চেনেলত মিউজিক ভিডিঅ’টো উপলব্ধ হ’ব ।"
আনহাতে নৃত্য পৰিচালক নীল গোবিন্দই এইদৰে কয়, "প্ৰথমে সকলোকে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ । আজি আমাৰ বাবে এটা খুব ভাল দিন । হিয়া মেধি আৰু সীমান্ত শেখৰৰ কণ্ঠৰ ধুনীয়া গানটোৰ মিউজিক ভিডিঅ’টো শুভমুক্তি দিয়া হৈছে । বিপিআৰ প্ৰডাকশ্বনৰ যোগেদি গানটোৰ কাম কৰা হৈছে । প্ৰডাকশ্বন কৰিছে বৰ্ণালী চৌধুৰীয়ে । গানটোত মই নৃত্য পৰিচালনা কৰিছোঁ । আশা কৰোঁ আপোনালোক ভাল পাব । মৰম দিব ।"
গানটোৰ সৈতে জড়িত কলা-কুশলীসকলে জনোৱা মতে, সামাজিক মাধ্যমৰ সকলো প্লেটফৰ্মতে ই উপলব্ধ হ’ব । অডিঅ’টোৰ নিচিনাকৈ দৰ্শকে ভিডিঅ’টোও আঁকোৱালি ল’ব বুলি আশাবাদী সমূহ কৰ্মকৰ্তা ।
উল্লেখ্য যে, এবছৰ পূৰ্বে ‘কি নাম দি মাতিম’ শীৰ্ষক অডিঅ’ গানটো মুকলি কৰা হৈছিল ৷
লগতে পঢ়ক : দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাকক্ষণত নতুন অসমীয়া মিউজিক ভিডিঅ’ মুকলি