‘ফেশ্বন প্ৰেচাৰ’ কি ? ২০২৬ ফেশ্বন উইকত সিদ্ধান্ত চতুৰ্বেদীৰ বিশেষ মন্তব্য
লেকমী ফেশ্বন উইক ২০২৬ত মনৰ কথা খুলি ক’লে সিদ্ধান্ত চতুৰ্বেদীয়ে : ফেশ্বন আৰু অভিনয়ক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 25, 2026 at 12:12 PM IST|
Updated : March 25, 2026 at 1:08 PM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ অভিনেতা সিদ্ধান্ত চতুৰ্বেদীয়ে শেহতীয়াকৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু সকলোৰে দৃষ্টিত থকাৰ বাবে ফেশ্বনৰ ক্ষেত্ৰত যি এক হেঁচা (fashion pressure) সৃষ্টি হয়, সেই সন্দৰ্ভত নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিছে ।
বৰ্তমান ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ যুগত চেলেব্ৰিটীসকলৰ সাজ-পাৰক লৈ বহুত চৰ্চা হয় । সদায় নতুন আৰু ষ্টাইলিছ ৰূপত দেখা দিয়াটো এক প্ৰকাৰৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে । এই বিষয়ে সিদ্ধান্তই স্পষ্টকৈ জনাইছে যে তেওঁ ইয়ালৈ এজন অভিনেতা হ’বলৈহে আহিছে, কেৱল ফেশ্বন প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ নহয় ।
কেমেৰাৰ সন্মুখত বা ছ’চিয়েল মিডিয়াত সদায় নিখুঁত হৈ থকাৰ যি মানসিক হেঁচা থাকে, সেই কথাটো তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে । পিছে তেওঁৰ বাবে ফেশ্বনতকৈ কাম বা অভিনয়ৰ দক্ষতাটো অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
শেহতীয়াকৈ সম্পন্ন হোৱা 'লেকমী ফেশ্বন উইক' (Lakme Fashion Week)ত সংবাদ সংস্থা IANS-ৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত অভিনেতা সিদ্ধান্ত চতুৰ্বেদীয়ে তেওঁৰ ফেশ্বন আৰু অভিনয়ৰ প্ৰতি থকা ধাৰণা স্পষ্ট কৰে ।
সিদ্ধান্তে কয় যে তেওঁৰ বাবে ফেশ্বনতকৈ অভিনয়হে অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ । তেওঁৰ ভাষ্য, "মই এজন অভিনেতা হ’বলৈহে ইয়ালৈ আহিছিলোঁ । মই সেই সুযোগ পালোঁ আৰু বৰ্তমান এজন অভিনেতা হিচাপে মই সুখী । মোৰ বাবে এয়াই আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ।"
ফেশ্বনৰ জগতখনত সদায় নিখুঁত হৈ থকাৰ কোনো হেঁচা তেওঁ অনুভৱ নকৰে । তেওঁৰ বাবে ফেশ্বন মানেই হ’ল চিনেমাত কৰা কামখিনি । তেওঁ ধেমালিৰ সুৰত কয় যে চিনেমাৰ কাম কৰোঁতে তেওঁলোকক যিহেতু ভাল পোছাক পিন্ধিবলৈ দিয়া হয়, সেয়েহে বেলেগকৈ ফেশ্বনক লৈ তেওঁ বিশেষ চিন্তা নকৰে । সিদ্ধান্ত চতুৰ্বেদীয়ে নিজৰ কামক ফেশ্বনতকৈ ওপৰত স্থান দিছে ।
সিদ্ধান্তৰ মতে প্ৰকৃত ফেশ্বন কি ?
সিদ্ধান্তে কয়, "মোৰ মতে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ফেশ্বনক লৈ বেছি চিন্তা নকৰে আৰু যিগৰাকী ব্যক্তি অলপ ধেমেলীয়া বা 'চিল' (chill) হৈ থাকে, তেওঁৱেই আটাইতকৈ বেছি ফেশ্বনেবল । যেতিয়া এজন ব্যক্তিৰ নিজা ব্যক্তিত্ব ফুটি উঠে, তেতিয়া তেওঁৰ ষ্টাইলটো আপোনা-আপুনি ওলাই আহে । যদি আপুনি ফেশ্বনক লৈ অতিমাত্ৰা চিন্তা কৰে, তেন্তে আনৰ লগত মিলি যাবলৈহে চেষ্টা কৰা যেন লাগে, মই অনুভৱ কৰোঁ ।"
সংবাদ সংস্থা IANS-ৰ তৰফৰ পৰা সোধা বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ তেওঁৰ ষ্টাইল, ফেশ্বন আৰু জনসাধাৰণৰ ধাৰণা সম্পৰ্কে নিজৰ মতামত আগবঢ়ায় ।
এই কথা-বতৰাত সিদ্ধান্তই কয় যে তেওঁ কেৱল ফেশ্বনৰ বাবে ফেশ্বন নকৰে, বৰঞ্চ নিজৰ ব্যক্তিত্বকহে গুৰুত্ব দিয়ে ।
অভিনেতা সিদ্ধান্ত চতুৰ্বেদীৰ পেছাদাৰী জীৱন আৰু তেওঁৰ সফল চিনেমাৰ যাত্ৰা
কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণি- ২০১৯ চনত মুক্তি পোৱা "গলী বয়" (Gully Boy) চিনেমাখনৰ জৰিয়তে সিদ্ধান্তই বলীউডত পদাৰ্পণ কৰে । এই চিনেমাখনত তেওঁ কৰা 'এম চি শেৰ' (MC Sher) চৰিত্ৰটোৰ বাবে তেওঁ সকলোৰে পৰা প্ৰচুৰ প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হয় ।
ইয়াৰ পিছত তেওঁ "বণ্টি ঔৰ বাবলি ২" (Bunty Aur Babli 2) আৰু "ফোন ভূত" (Phone Bhoot)ৰ দৰে বহুকেইখন চিনেমাত গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে । ২০২২ চনত দীপিকা পাডুকনৰ সৈতে অভিনয় কৰা ‘গেহৰাইয়াঁ’ (Gehraiyaan) চিনেমাখনত তেওঁৰ অভিনয়ৰ বাবে দৰ্শক আৰু সমালোচকৰ পৰা অতি সুন্দৰ সঁহাৰি লাভ কৰে । অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে সিদ্ধান্তই নিজৰ বলিষ্ঠ অভিনয়ৰে বলীউডত এক সুকীয়া পৰিচয় গঢ়ি তুলিছে ।
শেহতীয়া আৰু ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা
সিদ্ধান্তক শেহতীয়াকৈ মৃণাল ঠাকুৰৰ সৈতে ‘দো দিৱানে চহৰ মে’ (Do Deewane Sheher Mein) চিনেমাখনত দেখা গৈছিল । বৰ্তমান তেওঁ এক অতি উচ্চাকাংক্ষী প্ৰজেক্টৰ বাবে সাজু হৈছে, য’ত তেওঁ ভাৰতীয় চিনেমাৰ কিংবদন্তি নিৰ্মাতা ভি. শান্তাৰামৰ (V. Shantaram) চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব । এই চিনেমাখনত তেওঁৰ বিপৰীতে অভিনয় কৰিব তামান্না ভাটিয়াই আৰু ইয়াৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত আছে লক্ষ্মণ উটেকাৰ । বৰ্তমানৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি, এই চিনেমাখন ২০২৬ চনত মুক্তি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
