ETV Bharat / entertainment

‘ফেশ্বন প্ৰেচাৰ’ কি ? ২০২৬ ফেশ্বন উইকত সিদ্ধান্ত চতুৰ্বেদীৰ বিশেষ মন্তব্য

লেকমী ফেশ্বন উইক ২০২৬ত মনৰ কথা খুলি ক’লে সিদ্ধান্ত চতুৰ্বেদীয়ে : ফেশ্বন আৰু অভিনয়ক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ৷

বলীউডৰ অভিনেতা সিদ্ধান্ত চতুৰ্বেদী (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 25, 2026 at 12:12 PM IST

|

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ অভিনেতা সিদ্ধান্ত চতুৰ্বেদীয়ে শেহতীয়াকৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু সকলোৰে দৃষ্টিত থকাৰ বাবে ফেশ্বনৰ ক্ষেত্ৰত যি এক হেঁচা (fashion pressure) সৃষ্টি হয়, সেই সন্দৰ্ভত নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিছে ।

বৰ্তমান ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ যুগত চেলেব্ৰিটীসকলৰ সাজ-পাৰক লৈ বহুত চৰ্চা হয় । সদায় নতুন আৰু ষ্টাইলিছ ৰূপত দেখা দিয়াটো এক প্ৰকাৰৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে । এই বিষয়ে সিদ্ধান্তই স্পষ্টকৈ জনাইছে যে তেওঁ ইয়ালৈ এজন অভিনেতা হ’বলৈহে আহিছে, কেৱল ফেশ্বন প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ নহয় ।

কেমেৰাৰ সন্মুখত বা ছ’চিয়েল মিডিয়াত সদায় নিখুঁত হৈ থকাৰ যি মানসিক হেঁচা থাকে, সেই কথাটো তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে । পিছে তেওঁৰ বাবে ফেশ্বনতকৈ কাম বা অভিনয়ৰ দক্ষতাটো অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

শেহতীয়াকৈ সম্পন্ন হোৱা 'লেকমী ফেশ্বন উইক' (Lakme Fashion Week)ত সংবাদ সংস্থা IANS-ৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত অভিনেতা সিদ্ধান্ত চতুৰ্বেদীয়ে তেওঁৰ ফেশ্বন আৰু অভিনয়ৰ প্ৰতি থকা ধাৰণা স্পষ্ট কৰে ।

সিদ্ধান্তে কয় যে তেওঁৰ বাবে ফেশ্বনতকৈ অভিনয়হে অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ । তেওঁৰ ভাষ্য, "মই এজন অভিনেতা হ’বলৈহে ইয়ালৈ আহিছিলোঁ । মই সেই সুযোগ পালোঁ আৰু বৰ্তমান এজন অভিনেতা হিচাপে মই সুখী । মোৰ বাবে এয়াই আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ।"

ফেশ্বনৰ জগতখনত সদায় নিখুঁত হৈ থকাৰ কোনো হেঁচা তেওঁ অনুভৱ নকৰে । তেওঁৰ বাবে ফেশ্বন মানেই হ’ল চিনেমাত কৰা কামখিনি । তেওঁ ধেমালিৰ সুৰত কয় যে চিনেমাৰ কাম কৰোঁতে তেওঁলোকক যিহেতু ভাল পোছাক পিন্ধিবলৈ দিয়া হয়, সেয়েহে বেলেগকৈ ফেশ্বনক লৈ তেওঁ বিশেষ চিন্তা নকৰে । সিদ্ধান্ত চতুৰ্বেদীয়ে নিজৰ কামক ফেশ্বনতকৈ ওপৰত স্থান দিছে ।

সিদ্ধান্তৰ মতে প্ৰকৃত ফেশ্বন কি ?

সিদ্ধান্তে কয়, "মোৰ মতে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ফেশ্বনক লৈ বেছি চিন্তা নকৰে আৰু যিগৰাকী ব্যক্তি অলপ ধেমেলীয়া বা 'চিল' (chill) হৈ থাকে, তেওঁৱেই আটাইতকৈ বেছি ফেশ্বনেবল । যেতিয়া এজন ব্যক্তিৰ নিজা ব্যক্তিত্ব ফুটি উঠে, তেতিয়া তেওঁৰ ষ্টাইলটো আপোনা-আপুনি ওলাই আহে । যদি আপুনি ফেশ্বনক লৈ অতিমাত্ৰা চিন্তা কৰে, তেন্তে আনৰ লগত মিলি যাবলৈহে চেষ্টা কৰা যেন লাগে, মই অনুভৱ কৰোঁ ।"

শেহতীয়াকৈ ২০২৬ চনৰ 'লেকমী ফেশ্বন উইক' (Lakme Fashion Week 2026)ত অভিনেতা সিদ্ধান্ত চতুৰ্বেদীয়ে এক চমু বাৰ্তালাপত নিজৰ মনৰ কথা মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰে । সংবাদ সংস্থা IANS-ৰ তৰফৰ পৰা সোধা বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ তেওঁৰ ষ্টাইল, ফেশ্বন আৰু জনসাধাৰণৰ ধাৰণা সম্পৰ্কে নিজৰ মতামত আগবঢ়ায় ।

এই কথা-বতৰাত সিদ্ধান্তই কয় যে তেওঁ কেৱল ফেশ্বনৰ বাবে ফেশ্বন নকৰে, বৰঞ্চ নিজৰ ব্যক্তিত্বকহে গুৰুত্ব দিয়ে ।

অভিনেতা সিদ্ধান্ত চতুৰ্বেদীৰ পেছাদাৰী জীৱন আৰু তেওঁৰ সফল চিনেমাৰ যাত্ৰা

সিদ্ধান্ত চতুৰ্বেদীৰ চিনেমাৰ যাত্ৰা

কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণি- ২০১৯ চনত মুক্তি পোৱা "গলী বয়" (Gully Boy) চিনেমাখনৰ জৰিয়তে সিদ্ধান্তই বলীউডত পদাৰ্পণ কৰে । এই চিনেমাখনত তেওঁ কৰা 'এম চি শেৰ' (MC Sher) চৰিত্ৰটোৰ বাবে তেওঁ সকলোৰে পৰা প্ৰচুৰ প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হয় ।

ইয়াৰ পিছত তেওঁ "বণ্টি ঔৰ বাবলি ২" (Bunty Aur Babli 2) আৰু "ফোন ভূত" (Phone Bhoot)ৰ দৰে বহুকেইখন চিনেমাত গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে । ২০২২ চনত দীপিকা পাডুকনৰ সৈতে অভিনয় কৰা ‘গেহৰাইয়াঁ’ (Gehraiyaan) চিনেমাখনত তেওঁৰ অভিনয়ৰ বাবে দৰ্শক আৰু সমালোচকৰ পৰা অতি সুন্দৰ সঁহাৰি লাভ কৰে । অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে সিদ্ধান্তই নিজৰ বলিষ্ঠ অভিনয়ৰে বলীউডত এক সুকীয়া পৰিচয় গঢ়ি তুলিছে ।

শেহতীয়া আৰু ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা

সিদ্ধান্তক শেহতীয়াকৈ মৃণাল ঠাকুৰৰ সৈতে ‘দো দিৱানে চহৰ মে’ (Do Deewane Sheher Mein) চিনেমাখনত দেখা গৈছিল । বৰ্তমান তেওঁ এক অতি উচ্চাকাংক্ষী প্ৰজেক্টৰ বাবে সাজু হৈছে, য’ত তেওঁ ভাৰতীয় চিনেমাৰ কিংবদন্তি নিৰ্মাতা ভি. শান্তাৰামৰ (V. Shantaram) চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব । এই চিনেমাখনত তেওঁৰ বিপৰীতে অভিনয় কৰিব তামান্না ভাটিয়াই আৰু ইয়াৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত আছে লক্ষ্মণ উটেকাৰ । বৰ্তমানৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি, এই চিনেমাখন ২০২৬ চনত মুক্তি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

লগতে পঢ়ক : মোৰ অফিচৰ দুৱাৰ সকলোৰে বাবে খোলা: নতুন প্ৰতিভাক লৈ কি ক’লে বিখ্যাত কাষ্টিং ডাইৰেক্টৰ মুকেশ ছাব্ৰাই

TAGGED:

সিদ্ধান্ত চতুৰ্বেদীৰ ফেশ্বন মন্তব্য
লেকমী ফেশ্বন উইক ২০২৬
অসমীয়াত বলীউডৰ খবৰ
LAKME FASHION WEEK 2026
সিদ্ধান্ত চতুৰ্বেদী

Quick Links / Policies

سم

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.