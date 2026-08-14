ETV Bharat / entertainment

ভাষাৰ হেঙাৰ ভাঙি জুবিন গাৰ্গৰ কালজয়ী গীত গালে সিদ শ্ৰীৰামে, প্ৰশংসাৰে ওপচাই দিলে অসমীয়া অনুৰাগীয়ে

"কিয় এনেকৈ মৰমবোৰ হেৰাই যায়..."— সিদ শ্ৰীৰামৰ কণ্ঠত জুবিন গাৰ্গৰ এই গীতটো শুনিছেনে আপুনি ?

sid-sriram sings zubeen garg's popular song Kio enekoi morom
চেন্নাইত জন্ম গ্ৰহণ কৰা সিদ শ্ৰীৰামৰ কণ্ঠত জুবিনৰ গীত (Photo : ANI/IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 14, 2026 at 7:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ৪০ টা ভিন্ন ভাষাত প্ৰায় ৪০,০০০ গীত, এই কৃতিত্ব কাৰ নামত আছে সেয়া সকলোৰে অৱগত, অসম সন্তান জুবিন গাৰ্গ ৷ জুবিন গাৰ্গে অসমীয়া মনোৰঞ্জন ক্ষেত্ৰখন কিমান চহকী কৰি থৈ গ’ল, সেয়া শব্দত প্ৰকাশ কৰা কঠিন ৷ জুবিন আচলতে কলাক ভাষাৰ উৰ্ধত ৰাখি কাম কৰিছিল ৷ সেয়ে হয়তো আজি অসমৰ বাহিৰতো তেওঁৰ মৃত্যুৱে বহু মানুহক কন্দুৱাইছে ৷

জুবিনৰ গান গোৱাটো বহুত কঠিন- এয়া আমাৰ ভাষ্য নহয়, শিল্পীসকলে নিজমুখে এই কথা স্বীকাৰ কৰে ৷ বহুত চেষ্টাৰ পিছতো জুবিনৰ গান আনৰ কণ্ঠত জুবিনৰ দৰে হৈ নুঠে ৷ কিন্তু শেহতীয়াকৈ দক্ষিণৰ এগৰাকী সংগীতশিল্পীয়ে যেন কৰি দেখুৱালে এই কামটো ৷ প্ৰশংসাৰে উপচি পৰিল তেওঁৰ কমেণ্ট ছেকশ্বন ৷ আৰু কমেণ্ট কৰিছে কোনে ? অসমীয়া মানুহেই, জুবিনৰ অনুৰাগী অসমীয়া মানুহেই কৈছে ‘শুনিবলৈ খুব শুৱলা হৈছে’ ৷

ভচিন্দাম্মা খ্যাত সিদ শ্ৰীৰামে গালে জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় গীত ‘কিয় এনেকৈ মৰমবোৰ হেৰাই যায়’ ৷ ভিডিঅ’টো শ্বেয়াৰ কৰাৰ পাছতে সংগীতপ্ৰেমীসকল আৱেগিক হৈ পৰে ৷ ভিডিঅ’টো ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বেয়াৰ কৰি সিদ্ধাৰ্থই লিখে, "মই বৰ্তমান ইনষ্টাগ্ৰাম ব্যৱহাৰ কৰা নাই । কিন্তু মই আগতেই কোৱাৰ দৰে, মোৰ দলটোৱে যাতে সময়ে সময়ে পোষ্ট কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে মই কেইটামান ভিডিঅ’ বনাই থৈছোঁ ।"

তেওঁ আৰু লিখে, "প্ৰয়াত কিংবদন্তী শিল্পী জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ গান এটা গাবলৈ মই বহুতৰে পৰা অনুৰোধ পাই আছিলোঁ । বিগত কেইটামান মাহ ধৰি মই তেখেতৰ গানবোৰ নিয়মিত শুনি আছোঁ আৰু এই বিশেষ গানটো মোৰ মনলৈ বাৰে বাৰে আহি থাকে । মই গোটেই গানটো সম্পূৰ্ণকৈ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, এতিয়ালৈকে তাৰে এক সৰু অংশ আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ । জুবিন দাৰ সংগীত আৰু শক্তি চিৰন্তন । এই কঠিন সময়ত অসমৰ মৰমীয়াল ৰাইজৰ প্ৰতি মোৰ গভীৰ মৰম আৰু প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ । সকলোকে বহুত মৰম !"

লগতে পঢ়ক : ভাৰতত পাকিস্তানী শিল্পীৰ নিষেধাজ্ঞা স্বত্বেও সীমাৰ বাধা নেওচি বাজি আছে আতিফ আছলামৰ গান

TAGGED:

KIO ENEKOI MOROM BUR ZUBEEN
SID SRIRAM ASSAMESE SONG
জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় গীত
সিদ শ্ৰীৰাম অসমীয়া গান
SID SRIRAM SINGING ZUBEEN GARG SONG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.