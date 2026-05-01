গায়কৰ ভিতৰত থকা সুৰকাৰজনক জগাই তোলাটো জৰুৰী: শ্ৰেয়া ঘোষাল

গায়কৰ ভিতৰত থকা সুৰকাৰজনক জগাই তোলাটো জৰুৰী: শ্ৰেয়া ঘোষাল
সংগীত জগতত কেৱল কণ্ঠই নহয়, সুৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগীও প্ৰয়োজনীয় বুলি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে শ্ৰেয়া ঘোষালে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 1, 2026 at 1:51 PM IST
হায়দৰাবাদ: ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী শ্ৰেয়া ঘোষালে শেহতীয়াকৈ সংগীতৰ বিষয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মত প্ৰকাশ কৰিছে । "প্ৰতিগৰাকী কণ্ঠশিল্পীৰ ভিতৰতে এজন সুৰকাৰ লুকাই থাকে । সংগীতৰ প্ৰতি থকা এই সুৰীয়া দৃষ্টিভংগীক সজাগ কৰি তোলাটো এজন কণ্ঠশিল্পীৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় । যেতিয়া এজন গায়কে এজন সুৰকাৰৰ দৰে চিন্তা কৰিবলৈ শিকে, তেতিয়াহে তেওঁ কোনো এটা গীতৰ প্ৰকৃত ভাব বুজি পাই তাৰ সৈতে সঠিক ন্যায় কৰিব পাৰে ।" শ্ৰেয়া ঘোষালৰ মতে, কেৱল গীত গোৱাটোৱেই পৰ্যাপ্ত নহয়; গীতটোৰ সুৰ আৰু গাঁথনি এজন সংগীত পৰিচালকৰ দৰে অনুভৱ কৰিব পাৰিলেহে গীতটোত প্ৰাণ ঢালি দিব পৰা যায় ।
বিশ্বজুৰি সংগীত অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে ভ্ৰমণ কৰি থকাৰ সময়তে শ্ৰেয়া ঘোষালে সংবাদ সংস্থা IANS-ৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত এই কথা ব্যক্ত কৰে । প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল যে এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী হৈ সুৰকাৰ হোৱাৰ হেঁপাহটো দমন কৰাটো কঠিন নেকি ? ইয়াৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "এই যুঁজখন সঁচাকৈয়ে কঠিন, কাৰণ মই এই কামটো অনবৰতে কৰি থাকোঁ । ইতিমধ্যে মই মোৰ ভাইটিৰ সৈতে মিলি কেইবাটাও স্ব-ৰচিত গীত (Singles) মুক্তি দিছোঁ । মই বিশ্বাস কৰোঁ যে প্ৰতিগৰাকী গায়কৰ মাজতে এজন সুৰকাৰ লুকাই থাকে ।"
তেওঁ লগতে কয় যে, গায়ক আৰু সুৰকাৰ হোৱাটো দুটা বেলেগ পথ হ’ব নোৱাৰে । কাৰণ, যেতিয়া এজন গায়কক এটা গীত গাবলৈ দিয়া হয়, তেতিয়া সকলো সুৰকাৰেই তেওঁলোকক হুবহু বা বাধ্য হৈ সুৰটো অনুসৰণ কৰিবলৈ নকয় । অৰ্থাৎ, গীতটোত নিজা অলংকাৰ বা শৈলী যোগ দিয়াৰ থল থাকে, যিটো এজন গায়কৰ ভিতৰত থকা সুৰকাৰজনৰ বাবেহে সম্ভৱ হয় ।
তেওঁ IANS-ক জনোৱা অনুসৰি, “মাইক্ৰ’ফোনৰ সন্মুখত থকাৰ সময়ত আপুনি অনবৰতে নতুন কিবা এটা সৃষ্টি কৰাৰ কথা ভাবি থাকে । গীতটোত কেনেকৈ নিজৰ আত্মা বিলীন কৰি বা অলংকাৰ যোগ দি ইয়াক অধিক উন্নত কৰিব পাৰি, সেই চেষ্টাই চলে । এই প্ৰক্ৰিয়াটোত আপুনি অজ্ঞাতে কিছুমান নতুন সুৰ বা ধাৰণা গীতটোত যোগ দিয়ে, যিটো অতি স্বাভাৱিক ।”
সংগীত পৰিচালনাৰ দিশত সম্পূৰ্ণৰূপে মনোনিৱেশ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণ হিচাপে তেওঁ ‘সময়ৰ অভাৱ’ৰ কথা উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, “স্বতন্ত্ৰ সংগীতৰ (Independent music) ক্ষেত্ৰত কাম কৰিবলৈ যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে । কিন্তু ছবিৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা কিছুমান বাধ্যবাধকতা থাকে । মই সংগীত ৰচনা কৰিবলৈ বিচাৰোঁ যদিও সময়ৰ অভাৱৰ বাবেই সেই হেঁপাহটো দমন কৰি ৰাখিবলগীয়া হয় (হাঁহি) । ইয়াৰোপৰি, মই অনুভৱ কৰোঁ যে এগৰাকী সুৰকাৰ হিচাপে হয়তো মই সিমান পাৰদৰ্শী নহয় ।”
শ্ৰেয়া ঘোষালে তেওঁৰ মনৰ ভাব ব্যক্ত কৰি পুনৰ কয়, "যিদৰে মই লতা জীক বা আশা জীক এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী হিচাপে আদৰ্শ মানি চলোঁ, ঠিক তেনেদৰেই সুৰকাৰসকলৰ প্ৰতিও মোৰ অপৰিসীম শ্ৰদ্ধা আছে । তেওঁলোকৰ দৰে মহান শিল্পীৰ সৈতে নিজক তুলনা কৰিলে এনে লাগে যেন তেওঁলোক নিজৰ শিল্পত বহু উচ্চ পৰ্যায়ত আছে । সেইবাবেই মই বৰ্তমান কেৱল এগৰাকী ভাল গায়িকা হোৱাৰ লক্ষ্যৰে আগবাঢ়ি আছোঁ । কিন্তু ভৱিষ্যতে মই হয়তো সুৰকাৰ হিচাপেও আত্মপ্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ সুৰ শুনিবলৈ পাব ।"
লগতে পঢ়ক : সংগীতৰ কিংবদন্তি আশা ভোছলেক স্মৰণ শ্ৰেয়া ঘোষালৰ: 'তেওঁৰ স্থান কোনেও ল’ব নোৱাৰে'