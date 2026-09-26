ETV Bharat / entertainment

কেৱল জনপ্ৰিয় হোৱাৰ কথাই নাভাৱে শ্ৰেয়া ঘোষালে, আপত্তিজনক গীতৰ কথাক লৈ মুখ খুলিলে গায়িকাগৰাকীয়ে

শ্ৰেয়া ঘোষালে আপত্তিজনক গীতৰ কথা থকা বহু গান নাকচ কৰিছিল ৷ গীতৰ কথা বিষয়টোক তেওঁ পুৰুষতান্ত্রিক বুলি অভিহিত কৰিছিল ৷

Shreya Ghoshal reveals she rejected songs with problematic lyrics
শ্ৰেয়া ঘোষাল (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2026 at 1:29 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় চিনেমাৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় নেপথ্য গায়িকা শ্ৰেয়া ঘোষাল । দুটা দশকৰো অধিক সময় ধৰি তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তা অক্ষুণ্ণ ৰূপত আছে ৷ মাত্ৰ ১৬ বছৰ বয়সতে সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীৰ দেৱদাস ছবিখনত কণ্ঠদান কৰি বলীউডত অভিষেক ঘটাইছিল শ্ৰেয়াই । তেতিয়াৰে পৰা কেইবাটাও ভাৰতীয় ভাষাত গীত গাই শ্ৰেয়া ঘোষালে বহু জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে ।

অৱশ্যে কেৱল জনপ্ৰিয় হোৱাৰ কথাই চিন্তা কৰা নাছিল শ্ৰেয়াই ৷ এনে বহু গীত আছে, যিবোৰ শ্ৰেয়াই নাকচ কৰিছিল ৷ গায়িকাগৰাকীয়ে অনুপযুক্ত বুলি অনুভৱ কৰা গীতৰ কথা বা উপস্থাপন শৈলীৰ গীত নাকচ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ৷ বিশেষকৈ মহিলাক লৈ গীতৰ কথাত শ্ৰেয়া বহুত সংবেদনশীল বুলি তেওঁ নিজে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ৷

এটা প’ডকাষ্টত মত বিনিময়ৰ সময়ত শ্ৰেয়াই বুজাই দিলে যে সমস্যা সদায় গীতৰ কথাতে সীমাবদ্ধ নাথাকে । তেওঁৰ মতে গীত এটাৰ ৰচনা আৰু পৰিবেশনৰ ধৰণতো মন দিয়া উচিত । কিছুমান গীত জনপ্ৰিয় হ’ব বুলি জানিও নাকচ কৰাৰ কথা শ্ৰেয়াই মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছে ।

শ্ৰেয়াই কয়, "গীতৰ কথা এটা বেলেগ বিষয় । ৰচনা আৰু গায়ন শৈলী কথাও ইয়াত আহি পৰে । কিছুমান জনপ্ৰিয় গীত আছে, যিবোৰে বহুত ভাল সমাদৰ লাভ কৰিছে, কিন্তু মই সেইবোৰ গোৱাটো পছন্দ নকৰিলোঁ । ধন্যবাদ, এতিয়া তেনে ধৰণৰ গীত যথেষ্ট কম হৈ পৰিছে ।"

গায়িকাসকলক কেনেকৈ প্ৰায়ে ছবিত সীমিত ধৰণৰ গীতৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হয়, সেই বিষয়েও তেওঁ কয় । তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে যে, মহিলাই কণ্ঠদান কৰা বহুতো গীত হয় গ্লেমাৰাছ নতুবা ইংগিত দিয়া হিচাপে ডিজাইন কৰা হয়, আনহাতে আন ধৰণৰ গীতসমূহ বেছিকৈ গায়কক দিয়া হয় নতুবা ৰোমাণ্টিক ডুৱেট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।

শ্ৰেয়াই বিশ্বাস কৰে যে এই সমগ্ৰ কথাটোৰ সৈতে চলচ্চিত্ৰ জগতৰ ভিতৰৰ এক বৃহৎ সমস্যা জড়িত হৈ আছে । "গতিকে আমি চাব লাগিব ই ক'ৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে । সমস্যাটো গায়ক-গায়িকা, অভিনেতা-অভিনেত্ৰী আৰু এই উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰে ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হয় । ই অলপ পুৰুষ প্ৰধান, লিংগভিত্তিক কথা ।"

গায়িকাগৰাকীয়ে অনুভৱ কৰিছে যে, পৰিস্থিতি লাহে লাহে সলনি হৈছে কাৰণ স্বতন্ত্ৰ সংগীতে শিল্পীসকলৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ গীতৰ সন্ধানৰ অধিক সুযোগ সৃষ্টি কৰিছে । অৱশ্যে তেওঁ অনুভৱ কৰে যে, এতিয়াও বহু দূৰ যাবলৈ বাকী আছে । “কিন্তু তথাপিও, মই অনুভৱ কৰোঁ যে, এই উদ্যোগে পুৰুষক বেছিকৈ প্ৰাধান্য দিয়ে । মই আগতেও এই বিষয়ে অতি কঠোৰভাৱে কৈছোঁ আৰু ইয়াক কোনোবাই ভালকৈ লওক বা বেয়াকৈ লওক, তাত মোৰ আপত্তি নাই",শ্ৰেয়াই লগতে কয় ।

কোনটো গীতত কণ্ঠদান কৰিব বা কোনটো গীতত নকৰে, সেই সন্দৰ্ভত শ্ৰেয়া আগৰে পৰাই সাৱধান । ২০২৫ চনত লিলি সিঙৰ সৈতে হোৱা এক কথা-বতৰাত তেওঁ কয় যে, তেওঁ কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণিতে কিছুমান উন্মাদ গীত গাইছিল ৷ এই ক্ষেত্ৰত অগ্নিপথৰ ‘চিকনি চামেলি’ৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি ৷ আজিৰ সময়ত তেওঁ এনে গীতত কণ্ঠদান কৰাটো কেতিয়াও পছন্দ নকৰে বুলিও উল্লেখ কৰে ।

শ্ৰেয়াই বুজাই দিলে যে, ক্ৰমান্বয়ে এনে গীতৰ কথাৰ প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত তেওঁ অধিক সচেতন হৈ পৰিছে । সৰু ল’ৰা-ছোৱালীয়ে এই গীতবোৰৰ অৰ্থ বুজি নোপোৱাকৈ গাই থকা দেখিলে তেওঁ অস্বস্তি অনুভৱ কৰে বুলিও স্মৰণ কৰে । কমনীয়, আবেদনময়ী হোৱা আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে বস্তুনিষ্ঠ হোৱা, বা সাধাৰণতে মহিলাক বস্তুনিষ্ঠ হিচাপে উপস্থাপন কৰাৰ মাজত এটা অতি সুক্ষ্ম ৰেখা আছে বুলি শ্ৰেয়াই কয় ।

উল্লেখ্য যে, শ্ৰেয়াই ডোলা ৰে ডোলা, য়ে ইস্ক হায়ে, তেৰী অ’ৰ, বৰসো ৰে, মনৱা লাগে, দীৱানী মস্তানী, তুম ক্যা মিলে, ভে কমলেয়া আৰু অংগাৰোঁ ধৰি বহু জনপ্ৰিয় গীতত কণ্ঠদান কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : গায়কৰ ভিতৰত থকা সুৰকাৰজনক জগাই তোলাটো জৰুৰী: শ্ৰেয়া ঘোষাল

TAGGED:

শ্ৰেয়া ঘোষালৰ গান
বলীউডৰ খবৰ
শ্ৰেয়া ঘোষালে নাকচ কৰা গান
SHREYA GHOSHAL ON BOLLYWOOD SONG
SHREYA GHOSHAL SONG SELECTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.