"মোৰ বাবে অপৰিসীম গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত"— নিজৰ কণ্ঠত 'জন গণ মন' মুকলি শ্ৰেয়া ঘোষালৰ
ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতত কণ্ঠদান শ্ৰেয়া ঘোষালৰ; সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ব্যক্ত কৰিলে মনৰ আৱেগ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 11, 2026 at 1:05 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত 'জন গণ মন' গাই শ্ৰেয়া ঘোষালে নিজৰ আৱেগিক অভিজ্ঞতা ব্যক্ত কৰিছে । গায়িকা শ্ৰেয়া ঘোষালে শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ কণ্ঠত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত ‘জন গণ মন’ মুকলি কৰিছে । এই বিশেষ মুক্তিৰ সন্দৰ্ভত গায়িকা শ্ৰেয়া ঘোষালে প্ৰকাশ কৰে যে, ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱাটো সদায় তেওঁৰ বাবে এক অত্যন্ত আৱেগিক আৰু সন্মানীয় অভিজ্ঞতা ।
সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান 'IANS'ক দিয়া এক এক্সক্লুছিভ সাক্ষাৎকাৰত শ্ৰেয়াই কয়, "‘জন গণ মন’ গোৱাটো সদায় মোৰ বাবে এক গভীৰ আৱেগিক অভিজ্ঞতা হৈ আহিছে । সমগ্ৰ দেশৰ গৌৰৱ, চেতনা আৰু সামূহিক আৱেগ কঢ়িয়াই অনা এটা গীতত নিজৰ কণ্ঠ দিব পৰাটো সঁচাকৈয়ে এক বিশেষ কথা । মই আনন্দিত যে এই সংস্কৰণটো এতিয়া সকলোৰে বাবে মুকলি কৰা হৈছে, যাতে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ইয়াৰ সৈতে নিজাকৈ একাত্ম অনুভৱ কৰিব পাৰে ।" লগতে, শ্ৰেয়াই ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তেও এই গীতটো শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, "মোৰ বাবে এক অপৰিসীম গৌৰৱ আৰু সন্মানৰ মুহূৰ্ত, মোৰ কণ্ঠত 'জন গণ মন' আগবঢ়ালোঁ ।"
বিগত বছৰবোৰত শ্ৰেয়া ঘোষালে নিজক ভাৰতৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় আৰু সফল নেপথ্য গায়িকা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে । তেওঁ হিন্দী, বাংলা, তামিল, তেলুগু, মালায়ালম, কানাড়া আৰু মাৰাঠীকে ধৰি ২০টাতকৈও অধিক ভাষাত ৩,০০০তকৈও অধিক গীতত কণ্ঠদান কৰিছে । শ্ৰেয়া ঘোষালে ২০০২ চনত সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীৰ ‘দেৱদাস’ চলচ্চিত্ৰৰ জৰিয়তে নেপথ্য গায়িকা হিচাপে কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল । তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ নিজৰ সুমধুৰ গানৰ বাবে কেইবাটাও সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাকে ধৰি বহুতো সন্মান বুটলি বলৈ সক্ষম হৈছে ।
আনহাতে, শ্ৰেয়া ঘোষালে অলপতে তেওঁৰ অত্যন্ত জনপ্ৰিয় সংগীত যাত্ৰা ‘দ্য আনষ্টপেবল ট্যুৰ’ৰ দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ পৰ্যায়টো সফলতাৰে সমাপ্ত কৰিছে । এই ভ্ৰমণৰ অভিজ্ঞতা সুঁৱৰি গায়িকাগৰাকীয়ে ছিংগাপুৰ, কুৱালালামপুৰ আৰু বেংককৰ দৰ্শকৰ পৰা লাভ কৰা অপৰিসীম মৰম আৰু সমৰ্থনৰ বাবে গভীৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে । শ্ৰেয়াই কয় যে, প্ৰতিটো অনুষ্ঠানেই এক সুকীয়া শক্তি কঢ়িয়াই আনিছিল আৰু এনে কিছুমান চিৰস্মৰণীয় মূহূৰ্তৰ সৃষ্টি কৰিছিল, যিবোৰ তেওঁ সদায় বুকুত সাঁচি ৰাখিব ।
সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান 'IANS'ক শ্ৰেয়া ঘোষালে কয়, “ছিংগাপুৰ, কুৱালালামপুৰ আৰু বেংককৰ পৰা মই যি মৰম লাভ কৰিছোঁ, সেয়া সঁচাকৈয়ে অপৰিসীম । প্ৰতিখন চহৰৰ দৰ্শকৰে এক সুকীয়া উৎসাহ-উদ্দীপনা আছিল । অনুৰাগীসকলক মঞ্চলৈ আদৰি অনা, হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকে মোৰ সৈতে প্ৰতিটো শব্দ গোৱা, কুৱালালামপুৰত মোৰ তামিল গীতসমূহৰ প্ৰতি দৰ্শকৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি প্ৰত্যক্ষ কৰা আৰু কেৱল এই কনচাৰ্টৰ অংশ হ’বলৈকে বিভিন্ন দেশ ভ্ৰমণ কৰি অহা অনুৰাগীসকলক লগ পোৱা—এই সকলোবোৰ মূহূৰ্ত মোৰ বুকুত চিৰদিনৰ বাবে সজীৱ হৈ ৰব ।”
তেওঁ লগতে কয়, “'দ্য আনষ্টপেবল ট্যুৰ'ৰ এই দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ পৰ্যায়টো এনেদৰে সামৰণি মাৰিব পৰাটো অতি বিশেষ আছিল আৰু মই লাভ কৰা সকলো মৰমৰ বাবে মই গভীৰভাৱে কৃতজ্ঞ । মই এই সংগীত যাত্ৰা আগবঢ়াই নিবলৈ আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰ্শকৰ সৈতে আৰু বহুতো চিৰস্মৰণীয় মূহূৰ্ত সৃষ্টি কৰিবলৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাইছোঁ ।”
লগতে পঢ়ক : গায়কৰ ভিতৰত থকা সুৰকাৰজনক জগাই তোলাটো জৰুৰী: শ্ৰেয়া ঘোষাল