অতিশয় অপমানজনক ! কিয় খং উঠিল শ্ৰেয়া ঘোষালৰ ?

অতিশয় অপমানজনক ! কিয় খং উঠিল শ্ৰেয়া ঘোষালৰ ?
গায়ক-গায়িকাসকলৰ এক বিশেষ অভ্যাসক লৈ শেহতীয়াকৈ কণ্ঠশিল্পী শ্ৰেয়া ঘোষালে তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁৰ মতে এই কামটো অতিশয় অপমানজনক ।
March 5, 2026
হায়দৰাবাদ : লাইভ কনচাৰ্ট বা অনুষ্ঠানসমূহত গায়কসকলে নিজৰ কণ্ঠৰে গান নাগাই কেৱল মিছাকৈ ওঁঠ লৰোৱা যাক Lip-syncing বুলি কোৱা হয়,সেই অভ্যাসটোক লৈ বিৰক্তিত পৰিছে শ্ৰেয়া ঘোষাল ।
প্ৰতাৰণা আৰু শিল্পক অপমান
শ্ৰেয়াৰ মতে ই শ্ৰোতাক প্ৰতাৰণা কৰাৰ দৰে ৷ তেওঁৰ মতে, যেতিয়া এগৰাকী শিল্পীৰ গান শুনিবলৈ দৰ্শকে টিকট কাটি আহে, তেতিয়া তেওঁলোকক কেৱল ৰেকৰ্ডিং শুনাই ওঁঠ লৰোৱাটো এক প্ৰকাৰৰ প্ৰতাৰণা । এয়া গানৰ লগতে শিল্পৰ বাবেও ই অতি অপমানজনক কাৰ্য ।
লাইভ গীতৰ মহত্ব
শ্ৰেয়াৰ মতে মঞ্চত গান গাওঁতে কিবা ভুল হ’লেও সেয়া গ্ৰহণযোগ্য, কিন্তু লাইভৰ নামত মিছা অভিনয় কৰাটো কেতিয়াও উচিত নহয় ।
প্ৰখ্যাত কণ্ঠশিল্পী শ্ৰেয়া ঘোষালে শেহতীয়াকৈ এক সাক্ষাৎকাৰত লাইভ কনচাৰ্টত গায়ক-গায়িকাসকলে কৰা লিপ-ছিংকিঙৰ (Lip-syncing) বিৰুদ্ধে মুখ খুলিছে ।
অনুৰাগীৰ হেঁপাহ
ৰেকৰ্ডিং গীত শুনাৰ আমেজ পৃথক, কিন্তু শিল্পী এগৰাকীক চকুৰ সন্মুখত দেখি তেওঁৰ কণ্ঠত পোনপটীয়াকৈ গান শুনাৰ আমেজেই সুকীয়া । সেয়েহে দেশ-বিদেশৰ পৰা গাঁৱৰ মেলালৈকে সকলোতে অনুৰাগীয়ে শিল্পীসকলৰ 'লাইভ পাৰফৰমেন্স' চাবলৈ ভিৰ কৰে ।
লিপ-ছিংকিঙৰ বিৰোধিতা
বহু সময়ত দেখা যায় যে একাংশ শিল্পীয়ে মঞ্চত সঁচাকৈ গান নাগাই কেৱল পূৰ্বৰ ৰেকৰ্ডিং চলাই ওঁঠ লৰাই থাকে । শ্ৰেয়া ঘোষালে এই অভ্যাসটোৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে । এটা পডকাষ্টত ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী গায়িকা শ্ৰেয়াই স্পষ্টকৈ কয় যে মঞ্চত গান গোৱাৰ পৰিৱৰ্তে লিপ-ছিংক কৰাটো এটা এলেহুৱা কাম ।
যিহেতু দৰ্শকে শিল্পী এগৰাকীৰ প্ৰকৃত কণ্ঠ শুনিবলৈহে আগ্ৰহেৰে আহে, সেয়েহে লাইভৰ নামত এনেদৰে ফাঁকি দিয়াটো তেওঁ মুঠেই সমৰ্থন নকৰে ।
কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ অভাৱ আৰু এলাহ
শ্ৰেয়াই কয় যে মঞ্চত গান নাগাই কেৱল ওঁঠ লৰোৱাটো এগৰাকী শিল্পীৰ এলাহৰ পৰিচয় । ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল শিল্পীগৰাকীয়ে যিমান পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিছিল, সিমান কৰা নাই । তেওঁৰ মতে, এনেধৰণৰ চুটি পথ বা কৌশল অৱলম্বন কৰাটো কোনো কাৰণতে উচিত নহয় ।
গুণগত মানদণ্ডৰ সৈতে আপোচ
গায়িকাগৰাকীয়ে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আলোকপাত কৰে । কিছুমান শিল্পীয়ে মঞ্চত গীত গাই যদিও তাৰ মানদণ্ড একে নাথাকে । শ্ৰেয়াই এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ নীতিৰ কথা কয় যে, শ্ৰোতা দৰ্শকে কি ভাল পায় তাক তেওঁ অস্বীকাৰ নকৰে, কিন্তু এগৰাকী শিল্পী হিচাপে তেওঁৰ কিছুমান নিজস্ব নৈতিকতা আৰু আদৰ্শ আছে ।
শ্ৰেয়াই স্পষ্টকৈ জনাই যে যি গান তেওঁ নিজে শুনা নাই, তেনে কোনো গান দৰ্শকৰ আগত পৰিৱেশন কৰিবলৈ তেওঁৰ অসুবিধা হয়, ই তেওঁৰ বাবে অতিশয় অপমানজনক কথা । অৰ্থাৎ, গানৰ মানদণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ নিজৰ ওচৰত সদায় দায়বদ্ধ ।
শ্ৰেয়া ঘোষালৰ মতে, মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰাটো কেৱল মনোৰঞ্জন নহয়, ই এক কঠোৰ সাধনা । ইয়াত ফাঁকি দিয়া মানে দৰ্শকৰ লগতে নিজৰ শিল্পকো অপমান কৰাৰ দৰে ।
শ্ৰেয়াই কয় যে যদি কোনো এগৰাকী শিল্পীৰ লাইভ পৰিৱেশন বা গীত বিফল হয়, তেন্তে তেওঁ মনত অস্বস্তি অনুভৱ কৰা উচিত । শিল্পীগৰাকীয়ে নিজকে প্ৰশ্ন কৰিব লাগে যে তেওঁ তেনে ভুল কিয় কৰিলে ?
তেওঁৰ মতে, এগৰাকী শিল্পীয়ে যি সন্মান লাভ কৰে, তাক কেতিয়াও সহজভাৱে ল’ব নালাগে । সেই স্থান ধৰি ৰাখিবলৈ হ’লে প্ৰতিদিনে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাটো অতি প্ৰয়োজন । নিজৰ শিল্পৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ অৱহেলা কৰাটো অনুচিত ।
এ পি ধিলনক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্ক
ঘটনাৰ সূত্ৰপাত :
শেহতীয়াকৈ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত জনপ্ৰিয় গায়ক এ পি ধিলন (AP Dhillon)এ যেতিয়া 'দ্য গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান কপিল শ্ব''-ত উপস্থিত হৈছিল, তেতিয়া তেওঁক নিজৰ জনপ্ৰিয় গান 'উইথ ইউ' (With You)-ৰ সৈতে লিপ-ছিংক কৰা দেখা গৈছিল বুলি চৰ্চা চলে ।
অনুষ্ঠানটোত পোনপটীয়াকৈ গান গোৱাৰ পৰিৱৰ্তে লিপ-ছিংক কৰাৰ বাবে বহু দৰ্শকে ছ’চিয়েল মিডিয়াত তেওঁক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । অৱশ্যে, এই কথাটো কিমান সঁচা বা মিছা, সেই সন্দৰ্ভত কোনো পক্ষৰ পৰা আজিলৈকে কোনো স্পষ্টীকৰণ দিয়া হোৱা নাই ।
মুঠতে, শ্ৰেয়া ঘোষালে শিল্পীসকলক তেওঁলোকৰ কৰ্মৰ প্ৰতি অধিক নিষ্ঠাবান হ’বলৈ আহ্বান জনাইছে ।
