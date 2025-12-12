শ্বোলেৰ পুনৰ মুক্তি : হেমা মালিনীৰ কথা কৈ বীৰু চৰিত্ৰটোৰ বাবে ধৰ্মেন্দ্ৰক মান্তি কৰিবলগীয়া হৈছিল : ৰমেশ ছিপ্পী

শ্বোলেৰ পুনৰ মুক্তি : হেমা মালিনীৰ কথা কৈ বীৰু চৰিত্ৰটোৰ বাবে ধৰ্মেন্দ্ৰক মান্তি কৰিবলগীয়া হৈছিল : ৰমেশ ছিপ্পী
১৯৭৫ চনৰ ব্লকবাষ্টাৰ ছবি শ্বোলে অপৰিৱৰ্তিত ৰূপত পুনৰ ছবিগৃহলৈ ঘূৰি আহিছে । ছবিখনে ৫০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে ৷
By Seema Sinha
Published : December 12, 2025 at 7:26 PM IST
ৰমেশ ছিপ্পীয়ে কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিল যে আন্দাজ আৰু সীতা ঔৰ গীতাৰ পিছত তেওঁৰ তৃতীয়খন পৰিচালিত ছবি – শ্বোলেৰ কথা মানুহে ৫০ বছৰৰ পাছতো আলোচনা কৰিব ৷ “প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি ইয়াৰ আলোচনা প্ৰেমৰ প্ৰমাণ ; আমি কোনো ধাৰণা নাছিলোঁ যে ই এনেকুৱা এটা পৰিঘটনা হৈ পৰিব, বছৰ বছৰ ধৰি চলি থাকিব আৰু ৫০ বছৰৰ পাছতো বিশেষ প্ৰদৰ্শন আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰে দৰ্শকক আকৰ্ষণ কৰিব ।” প্ৰশংসিত পৰিচালকগৰাকীয়ে কয় ৷
১৯৭৫ চনৰ ব্লকবাষ্টাৰ একশ্যন-এডভেন্সাৰ ছবিখনৰ সম্পূৰ্ণ পুনৰুদ্ধাৰ কৰা ৪কে সংস্কৰণ শ্ব'লে : দ্য ফাইনেল কাট হিচাপে ছবিগৃহলৈ আহি আছে ৷ ছবিখনৰ মূল ক্লাইমেক্সৰ লগতে পূৰ্বতে ডিলিট কৰা দুটা দৃশ্যও দৰ্শকে দেখিবলৈ পাব ।
''মই এতিয়া, ৫০ বছৰৰ পিছত দৰ্শকৰ সঁহাৰি চাবলৈ বিচাৰো । কেইমাহমান আগতে যেতিয়া মই টৰণ্টোত টিআইএফএফ (টৰণ্টো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ)ত আছিলো, তেতিয়া মই ছবিখন সম্পূৰ্ণ ভৰপূৰ দৰ্শকৰ সৈতে চাইছিলো আৰু তেওঁলোকে ৫০ বছৰৰ আগতে যিদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল, ঠিক সেইদৰেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল ! সেইটোত মই যথেষ্ট আকৰ্ষিত হৈছিলোঁ ।'' তেওঁ কয় ।
অৱশ্যে ভাৰতত জৰুৰীকালীন সময়ছোৱাত চেন্সৰশ্বিপৰ সমস্যাৰ বাবে নিজৰ আইকনিক ছবিখনৰ শেষৰ অংশ সলনি কৰিবলগীয়া হোৱাত তেওঁ একেবাৰেই সুখী নহয় বুলি কয় ছিপ্পীয়ে । সেই সময়ত চেণ্ট্ৰেল ব’ৰ্ড অফ ফিল্ম চাৰ্টিফিকেশ্যনে (চিবিএফচি) মূল ক্লাইমেক্সৰ ওপৰত আপত্তি প্ৰকাশ কৰিছিল, য’ত প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়া ঠাকুৰ বলদেৱ সিঙে প্ৰতিশোধ ল’বলৈ খলনায়ক গব্বৰ সিঙক নিজৰ জোতাৰে হত্যা কৰে ।
চিবিএফচিয়ে জোৰ দি কয় যে এজন আৰক্ষী বিষয়াক আইন নিজৰ হাতত লৈ সতৰ্কতাত লিপ্ত হোৱা দেখুৱাব নালাগে । ছবিখনৰ মুক্তি আৰু জৰুৰীকালীন অৱস্থাত (১৯৭৫-১৯৭৭) চেন্সৰ ব’ৰ্ডৰ কঠোৰ ক্ষমতাৰ সন্মুখীন হৈ ছিপ্পীয়ে তেওঁলোকৰ কথা মানি চলি শেষ মুহূৰ্তত ছবিখন পুনৰ শ্বুট কৰিবলৈ বাধ্য হয় ।
"হয়, মই বিচলিত হৈছিলো । পৰিৱৰ্তনক লৈ মই সৃষ্টিশীলভাৱে সন্তুষ্ট নাছিলো, কিন্তু তেতিয়া আমি শ্বুট কৰা বিকল্প ক্লাইমেক্সটোও ইমান বেয়া নাছিল । আৰু এতিয়া সকলোৱে ইয়াক মূল ক্লাইমেক্সৰ সৈতে চোৱাৰ সুযোগ পাব । আনকি মই ভবাৰ দৰে ছবিখন অন্ত নপৰাৰ পিছতো মানুহে ছবিখন যিয়েই নহওক ভাল পাইছে, দুয়োটা সংস্কৰণেই সদায় থাকিব ।"
ৰাছিয়াৰ এখন চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ পৰা অভিনেতা সঞ্জীৱ কুমাৰক ফোন কৰি চিত্ৰগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হোৱা শেষৰ বিকল্প দৃশ্যৰ কথা মনত পেলাই তেওঁ, য'ত গব্বৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আৰক্ষী ঠিক সময়ত উপস্থিত হৈছিল । ছিপ্পীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে চেন্সৰ কৰা শেষৰ দৃশ্যটো সেই সময়ৰ বহু ছবিত দেখা পোৱা এটা সাধাৰণ অন্ত আছিল, যাৰ বাবে আংশিকভাৱে তেওঁ ইয়াক অপছন্দ কৰিছিল ।
প্ৰকৃত কাহিনী, পৰিচালকৰ কাট এণ্ডিঙত ঠাকুৰে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিশোধ লয়, যি ছবিখনৰ ৪কে সংস্কৰণৰ বাবে পুনৰুদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ এই ছবিখন মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হৈছে আৰু এতিয়া ইয়াৰ ৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপন কৰিবলৈ ছবিখন বহু সংখ্যক দৰ্শকৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।
কিংবদন্তি চিত্ৰনাট্যকাৰ যুটি ছেলিম আৰু জাভেদে শ্বোলেৰ কাহিনী লিখিছিল, যাৰ সৈতে প্ৰায় আধা ডজন ছবিত বিস্ময়কৰ সম্পৰ্ক আছিল ছিপ্পীৰ ৷ ইয়াৰ বাধ্যতামূলক চৰিত্ৰ, স্মৰণীয় সংলাপ আৰু যুগান্তকাৰী চিনেমা শৈলীৰ বাবে বহু প্ৰজন্মৰ মানুহৰ ওপৰত স্থায়ী প্ৰভাৱ পেলাইছিল ছবিখনে ।
ছবিখনে বলীউডৰ "মছলা" ধাৰাটোৰ বাবে এক মাপকাঠী নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল, একশ্যন, নাটক, ৰোমান্স আৰু কমেডীৰ মিশ্ৰণেৰে । ছিপ্পীৰ পৰৱৰ্তী বহু ছবি সফল আৰু সু-সন্মানিত হ’লেও কোনো এখন ছবিয়ে শ্বোলেৰ সাংস্কৃতিক প্ৰভাৱক অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম নহ’ল ।
ছবিখনৰ সৰ্বকালৰ ক্লাছিক হিচাপে মৰ্যাদাই তৰ্কসাপেক্ষভাৱে তেওঁৰ আকৰ্ষণীয় কেৰিয়াৰৰ আন আন ছবি যেনে শ্বান (১৯৮০), শক্তি (১৯৮২) আৰু সাগৰ (১৯৮৫)ৰ দৰে হিট ছবিক কিছু পৰিমাণে ম্লান কৰি পেলাইছিল । শ্বোলেৰ সফলতাৰ পিছত ছিপ্পী প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল নেকি ?
"হয়, মানুহৰ আশা বাঢ়িল, কিন্তু ছবি এখনৰ কথা মই সফলতাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা নাভাবো আৰু শ্বোলেৰ বৃহৎ সফলতাৰ বাবে মই কেতিয়াও বোজা অনুভৱ কৰা নাছিলো । মই এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰো কাৰণ মই বিভিন্ন প্লট ভালপাওঁ । প্ৰতিখন ছবিৰ সৈতে মই এটা নতুন প্লট অন্বেষণ কৰিবলৈ ভাল পাওঁ । মই মোৰ পৰৱৰ্তী ছবিবোৰত সেইটোৱেই কৰিছিলো । সেয়েহে মই কেতিয়াও শ্বোলেৰ লাইনত আন এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰা নাই কাৰণ মই পুনৰ কৰিব বিচৰা নাছিলো । শ্বানৰ চেটিং আছিল সম্পূৰ্ণ বেলেগ আৰু শক্তি, সাগৰ আৰু আনকি আগেয়ে মুক্তি লাভ কৰা ছবি যেনে সীতা ঔৰ গীতা আৰু আন্দাজ... সকলোবোৰ ছবিৰে আছিল একেবাৰে বেলেগ বিষয় । মই ধাৰা সলনি কৰি ডেলিভাৰী দিবলৈ সক্ষম হৈছিলো ।'' তেওঁ কয় ।
তেতিয়াৰ সংগ্ৰামী অমিতাভ বচ্চন আৰু তুলনামূলকভাৱে অচিনাকি আমজাদ খানক ভয়ংকৰ গব্বৰ সিঙৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ সুযোগ দি সাহসী, অগতানুগতিক সিদ্ধান্ত লৈ ছিপ্পীয়ে শ্বোলেত প্ৰশংসনীয় কাষ্টিং কৰিছিল ৷ তেওঁলোকৰ সম্ভাৱনাৰ ওপৰত তেওঁৰ দৃঢ়তা, ছেলিম-জাভেদৰ শক্তিশালী চিত্ৰনাট্য আৰু নিখুঁত প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত সকলোবোৰ নিৰ্ভৰ কৰিছিল ।
তেওঁ ধৰ্মেন্দ্ৰৰ তাৰকা শক্তিকো চতুৰতাৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সঞ্জীৱ কুমাৰৰ ঠাকুৰৰ চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰিলে হেমা মালিনীক তেওঁ কেতিয়াও নাপাব বুলি জোৰ দিছিল আৰু নতুন প্ৰতিভাক সুযোগ দি সৃষ্টিশীল স্বাধীনতাৰ অনুমতি দি দৰ্শনীয় অভিনয় লাভ কৰিছিল সকলোৰে পৰা ।
অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলক একেলগে ৰখাটো সহজ আছিল নে ? কিয়নো অভিনেতাসকল, হয়তো, সেই সময়ত উচ্চ পৰ্যায়ত নাছিল, তেতিয়া ছিপ্পীয়ে উত্তৰত কয়, “আপুনি কি ক’ব বিচাৰিছে, তেওঁলোক আছিল আটাইতকৈ ডাঙৰ তাৰকা... মই শ্বুটিং আৰম্ভ কৰাৰ সময়লৈকে, নিম্ন পৰ্যায়ৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা মিষ্টাৰ বচ্চনৰো জঞ্জীৰ আৰু দীৱাৰৰ দৰে বিশাল হিট ছবি মুক্তি পাইছিল, এই দুয়োখন ছবি শ্বোলেৰ মুক্তিৰ আগতেই মুক্তি পাইছিল । গতিকে, তেওঁলোক সকলো তেতিয়া একো একোজন তাৰকা আছিল । ধৰম-জী আৰু হেমা-জী শিখৰত আছিল... কাষ্টিং বহুত ভালেই হৈছিল ।”
''এইটো এটা ভাল চিত্ৰনাট্য আছিল আৰু যেতিয়া ইয়াক বৰ্ণনা কৰা হৈছিল প্ৰতিজন অভিনেতাই অনুভৱ কৰিছিল, 'অ', সেইটো এটা ডাঙৰ ভূমিকা ৷ ধৰম-জীয়ে ক’লে, ‘সঞ্জীৱ কুমাৰৰ কাহিনীটো আৰু আটাইতকৈ ৰঙীন ভূমিকা গব্বৰৰ, গতিকে মই কিয় পৰিৱৰ্তনৰ বাবে গব্বৰৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব নোৱাৰো ? ইমানবোৰ ছবিত নায়কৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছো, হয়তো খলনায়কৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা উচিত ।' তেতিয়া ধৰম-জীক ক’লো যে সঞ্জীৱ কুমাৰৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰক, কাহিনীটো আপোনাৰ চাৰিওফালে ঘূৰিব কিন্তু তেতিয়া হেমা মালিনীক নাপাব । অৱশেষত তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকেই পতিয়ন গৈ নিজৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে ।”
শ্বোলেৰ শ্বুটিং আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত ছিপ্পীৰ বয়স আছিল মাত্ৰ ২৯ বছৰ । ইমান বিখ্যাত কেৰিয়াৰ গঢ়িবলৈ তেওঁ ক’ৰ পৰা প্ৰেৰণা লাভ কৰিছিল বুলি সোধাত ছিপ্পীয়ে পিতৃক (জি পি চিপিৰ) কৃতিত্ব দিয়াৰ উপৰিও ৰাজ কাপুৰৰ অনন্য প্ৰতিভাৰ কথা উল্লেখ কৰে যাৰ ছবিয়ে তেওঁক চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ বিষয়ে বহু কথা শিকাইছিল বুলি তেওঁ কয় । আইকনিক অভিনেতা-পৰিচালকক অনুকৰণ কৰাতকৈ পৰিচালক হিচাপে নিজৰ পথ গঢ়ি তোলাৰ ইচ্ছাক আলোকপাত কৰি তেওঁ কয়, ‘কিন্তু মই আন এজন ৰাজ কাপুৰ হ’ব বিচৰা নাছিলো ।’
“মই পশ্চিম আৰু ভাৰতৰ চিনেমাৰ মাষ্টাৰসকলক ভাল পাইছিলো । সকলো ধাৰা মোৰ ভাল লাগিছিল । ডাঃ জিভাগো হওক বা গ’ন উইথ দ্য উইণ্ড... এই সকলোবোৰ ছবিয়ে মোক মোহিত কৰিছিল ৷ মই মোগল-ই আজম, মাদাৰ ইণ্ডিয়া, গংগা যমুনা, জিছ দেশ মে গংগা বেহতি হে... সুনীল দত্তৰ বহু ছবি, ধৰম-জীৰ মেৰা গাওঁ মেৰা দেশৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিলোঁ, আৰু অৱশ্যেই ৰাজ কাপুৰৰ মাষ্টাৰপিছ যেনে আগ, আৱৰা, বুট পলিছ, সংগম, প্ৰেম ৰোগ...” সকলোবোৰ ভাল লাগিছিল ৷
ছিপ্পীয়ে প্ৰায়ে কৈ আহিছে যে তেওঁৰ আইকনিক ছবি শ্বোলেৰ ছিকুৱেল পুনৰ নিৰ্মাণ বা সৃষ্টি কৰাৰ কোনো উদ্দেশ্য নাই । কিছুমান ক্লাছিকত হাত নিদিয়াই উচিত বুলি তেওঁ ধাৰাবাহিকভাৱে নিজৰ বিশ্বাস উল্লেখ কৰি আহিছে । সেয়েহে যেতিয়া ৰাম গোপাল বাৰ্মাই পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈছিল, তেতিয়া ছিপ্পী এই ধাৰণাটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নাছিল আৰু তেওঁ ৰাজহুৱাভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ "অতি ভদ্ৰভাৱে তেওঁক নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল ।"
ৰাম গোপাল বাৰ্মা কি আগ শীৰ্ষক এই পুনৰ্নিৰ্মাণ ছবিখন সাৰ্বজনীনভাৱে নাকচ কৰা হৈছিল আৰু বক্স অফিচত বিফল হয় । ছিপ্পী বাৰ্মাৰ নিৰ্দিষ্ট সংস্কৰণটোৰ ওপৰত নিমাত হৈ আছে যদিও এনে এখন আইকনিক ছবি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাটো “অবিবেচক” বুলি ইংগিত দিছে ।
লগতে পঢ়ক : শ্বোলেৰ পঞ্চাছ বছৰ: চিনেমাখনৰ আকৰ্ষণীয় তথ্যবোৰ জানিবলৈ মন নাযায়নে ?