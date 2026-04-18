সুস্থ শৰীৰৰ বাবে শিল্পা শ্বেট্টীৰ 'ফিটনেছ মন্ত্ৰ'
ৰাষ্ট্ৰীয় ব্যায়াম দিৱসত শিল্পা শ্বেট্টীৰ বিশেষ বাৰ্তা: ৫০ বছৰ বয়সতো কেনেকৈ নিজকে ফিট ৰাখিছে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 18, 2026 at 2:51 PM IST
হায়দৰাবাদ : অভিনেত্ৰী তথা ফিটনেছ সচেতন শিল্পা শ্বেট্টীয়ে 'ৰাষ্ট্ৰীয় ব্যায়াম দিৱস' (National Exercise Day) উপলক্ষে অনুৰাগীসকলক সুস্থ হৈ থাকিবলৈ আৰু কচৰৎ অব্যাহত ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে । এই বিশেষ দিনটোত তেওঁ এটা প্ৰেৰণাদায়ক ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি কয় যে সুস্থ শৰীৰৰ বাবে অনুশাসন আৰু নিয়মিত অভ্যাস অতি প্ৰয়োজনীয় । এটা শক্তিশালী বাৰ্তাৰ জৰিয়তে তেওঁ সকলোকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন ল’বলৈ উৎসাহিত কৰে ।
শিল্পা শ্বেট্টীয়ে তেওঁৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যায়াম কৰি থকা কেতবোৰ ক্লিপ (ভিডিঅ'ৰ অংশ) একগোট কৰি শ্বেয়াৰ কৰিছে । এই ভিডিঅ'টোত তেওঁক প্ৰকৃতিৰ মনোৰম পৰিৱেশত যোগাসন কৰাৰ লগতে নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰতে ষ্ট্ৰেংথ ট্ৰেইনিং (strength training) আৰু পাইলেটছ (Pilates) আদি সকলো ধৰণৰ কচৰৎ কৰা দেখা গৈছে ।
তেওঁ লিখিছে, "প্ৰতিদিনে ব্যায়াম কৰাটো সদায় একে নহ’বও পাৰে । কোনোদিনা ই অতি সহজ যেন লাগে, আকৌ কোনোদিনা ইমান বিৰক্তি লাগে যে আপুনি হয়তো সেইটো কৰিবই নিবিচাৰে... কিন্তু আপুনি কৰা অলপ প্ৰচেষ্টাও গুৰুত্বপূৰ্ণ । ৰাষ্ট্ৰীয় ব্যায়াম দিৱসৰ উপলক্ষে এয়া এক সৰু সোঁৱৰণী যে আপুনি কেতিয়াও থমকি নৰৈ আগুৱাই যাওক । #SwasthRahoMastRaho #FitIndia।"
৫০ বছৰীয়া এই অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে বিগত বহু বছৰ ধৰি স্বাস্থ্যকৰ আহাৰ আৰু উন্নত জীৱনশৈলীৰ সপক্ষে মত পোষণ কৰি আহিছে । তেওঁ প্ৰায়ে নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত ব্যায়াম কৰি থকা বিভিন্ন ভিডিঅ’ আৰু ফটো পোষ্ট কৰে ।
শেহতীয়াকৈ শিল্পাক তেওঁৰ জীয়েক সমীশাৰ সৈতে একেলগে যোগাসনৰ কিছু কঠিন ভংগিমা প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা গৈছে । তেওঁ নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত শ্বেয়াৰ কৰা এটা ভিডিঅ'ত দেখা গৈছে যে তেওঁৰ কণমানি জীয়েকে যোগাসন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মাকৰ সমানে সমানে খোজ মিলাবলৈ যথাসম্ভৱ চেষ্টা কৰিছে ।
শিল্পাই লিখিছে, "মোৰ সৰু যোগীগৰাকী, সুস্থ আৰু সবল হৈ থকাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অনুপ্ৰেৰণা হৈছে মোৰ সন্তানকেইটা... একেলগে হাত-ভৰি মেলি ব্যায়াম কৰা (stretching), হাঁহি-ধেমালি কৰা আৰু একেলগে ডাঙৰ-দীঘল হোৱাই হৈছে মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় অন্তৰংগ সময় । সৰুৰে পৰা ব্যায়াম কৰিলে শৰীৰ শক্তিশালী হোৱাৰ লগতে মন শান্ত হৈ থাকে । কাৰণ জীৱনৰ ভাৰসাম্য শিকা বস্তু নহয়... ইয়াক সৰুৰে পৰা গঢ়ি তোলা অভ্যাসৰ জৰিয়তেহে লাভ কৰিব পাৰি ।"
