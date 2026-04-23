শেখৰ সুমনৰ নতুন পদক্ষেপ: ভৱিষ্যতৰ শিল্পী গঢ়িবলৈ মুকলি হ’ল ‘শেখৰ সুমন ফিল্ম একাডেমী’

শেখৰ সুমনৰ নতুন পদক্ষেপ: ভৱিষ্যতৰ শিল্পী গঢ়িবলৈ মুকলি হ’ল ‘শেখৰ সুমন ফিল্ম একাডেমী’
নতুন প্ৰজন্মৰ সাহসক প্ৰশংসা শেখৰ সুমনৰ ৷ ভৱিষ্যতৰ শিল্পী গঢ়িবলৈ নতুনকৈ অভিনয় শিকাবলৈ সাজু অভিনেতাগৰাকী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 23, 2026 at 1:01 PM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰখ্যাত অভিনেতা শেখৰ সুমনে শেহতীয়া প্ৰজন্মৰ অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলৰ সাহস আৰু তেওঁলোকৰ কামৰ প্ৰতি থকা একাগ্ৰতাক প্ৰশংসা কৰিছে । শেখৰ সুমনে অনুভৱ কৰে যে বৰ্তমানৰ নৱাগত শিল্পীসকল অতি নিৰ্ভীক । যিকোনো প্ৰত্যাহ্বানমূলক চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিবলৈ বা নতুন ধৰণৰ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰিবলৈ তেওঁলোকে ভয় নকৰে । তেওঁলোকৰ এই ‘বিপদ ল’ব পৰা সাহস’ (Risk-taking ability) আৰু স্পষ্টবাদিতাক তেওঁ বিশেষভাৱে শলাগিছে ।
অভিনয়ৰ শিক্ষা আৰু নতুন পদক্ষেপ
অভিনয় জগতৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অভিজ্ঞতাৰ পাছত, সুমনে এতিয়া নতুন প্ৰজন্মক সঠিক পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰিছে । সেই লক্ষ্যৰে তেওঁ 'শেখৰ সুমন ফিল্ম একাডেমী' (Shekhar Suman Film Academy) নামৰ এখন শিক্ষানুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছে ।
শেখৰ সুমন ফিল্ম একাডেমীৰ মূল উদ্দেশ্য-
- নিজে ইমান বছৰে অৰ্জন কৰা জ্ঞান আৰু শিক্ষা ভৱিষ্যতৰ শিল্পীসকলক প্ৰদান কৰা ।
- উদীয়মান অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলক এক সঠিক মঞ্চ দি তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাক বিকশিত কৰা ।
- চলচ্চিত্ৰ জগতত খোজ দিব বিচৰাসকলক পেছাদাৰীভাৱে প্ৰস্তুত কৰি তোলা ।
তেওঁ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ সহায়ত নতুন শিল্পীসকলক গঢ় দিয়াৰ লগতে তেওঁলোকৰ মাজত থকা আধুনিক চিন্তাধাৰাক উৎসাহিত কৰিব বিচাৰিছে ।
শেখৰ সুমনৰ অভিনয় জীৱনৰ যাত্ৰা
এজন অভিনেতা, লেখক, পৰিচালক, প্ৰযোজক আৰু উপস্থাপক হিচাপে তেওঁ সময়ৰ সৈতে নিজক সলনি কৰি আহিছে । প্ৰতিটো কামতে তেওঁ নিজৰ সূক্ষ্ম শিল্পবোধ আৰু দৰ্শকৰ পচন্দ-অপচন্দক বিশেষ গুৰুত্ব দিয়ে । অভিনয় শিল্পৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ গভীৰ জ্ঞান আৰু দৰ্শকে কি বিচাৰে সেই বিষয়ে থকা সঠিক ধাৰণাই তেওঁৰ প্ৰতিটো প্ৰজেক্টক বিশেষ কৰি তোলে ।
'উৎসৱ' (Utsav) চিনেমাখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমানলৈকে তেওঁৰ যাত্ৰাটো উত্থান-পতন আৰু নতুনত্বৰে ভৰা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে । তেওঁ কয়, "জীৱনৰ কঠিন সময়বোৰে তেওঁক গভীৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল, কিন্তু তেওঁ বিশ্বাস কৰে যে সেই সময়বোৰেই এজন ব্যক্তিক নতুনকৈ গঢ় দিয়ে আৰু অধিক শক্তিশালীভাৱে উভতি আহিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰে ।" তেওঁ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিবলৈ আৰু ধৈৰ্য্য ধৰিবলৈ শিকিছে ।
নতুন প্ৰজন্মৰ শিল্পীসকলৰ বিষয়ে তেওঁ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে—
- সাহস: তেওঁ নৱাগতসকলৰ নিৰ্ভীকতা আৰু বিপদমুক্ত নোহোৱাকৈও যিকোনো কাম কৰিব পৰা সাহসক (Risk-taking ability) প্ৰশংসা কৰিছে ।
- সফলতাৰ মূল মন্ত্ৰ: তেওঁ অনুভৱ কৰে যে যদিও নতুনত্ব দৰকাৰী, তথাপিও দীৰ্ঘসময় ধৰি টিকি থাকিবলৈ হ’লে এজন শিল্পী সদায় নিজৰ শিপা বা সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত হৈ থকাটো আৰু কামৰ প্ৰতি আন্তৰিক হোৱাটো জৰুৰী ।
শেখৰ সুমন ফিল্ম একাডেমী (SSFA): এক নতুন চিন্তাৰ শিক্ষা
এই একাডেমীখন বৰ্তমানৰ আৰু ভৱিষ্যতৰ অভিনেতা তথা কাহিনীকাৰসকলৰ প্ৰয়োজনসমূহক লক্ষ্য কৰি গঢ়ি তোলা হৈছে । ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ হ’ল, পৰম্পৰাগত বা পুৰণি গণ্ডীত আবদ্ধ নাথাকি, ইয়াত এক আধুনিক আৰু ব্যৱহাৰিক শিক্ষাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা হৈছে । ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হ’ল এজন শিল্পীক সচেতন আৰু স্বাভাৱিক অভিনয়ৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা ।
একাডেমীখনে এটা বিশেষ তিনিমহীয়া অভিনয় পাঠ্যক্ৰম (Acting Programme) আৰম্ভ কৰিছে । এই সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰমটো শেখৰ সুমনে নিজেই পৰিচালনা কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও উদ্যোগটোৰ নামী-দামী অভিনেতা, কাষ্টিং ডাইৰেক্টৰ আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলে ইয়াত বিশেষ 'মাষ্টাৰক্লাছ' ল’ব ।
মুঠতে, এই একাডেমীয়ে এজন শিল্পীক কেৱল অভিনয় শিকোৱাই নহয়, বৰঞ্চ আধুনিক যুগৰ কাহিনী কোৱাৰ ধৰণৰ সৈতে খোজ মিলাব পৰাকৈ গঢ়ি তুলিব ।
