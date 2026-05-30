'শ্বেপ অফ ম’ম’'ৰ মুক্তি: ছিকিম আৰু উত্তৰ-পূবৰ চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ এক নতুন জোৱাৰ
আঞ্চলিক কাহিনীৰে মূলসুঁতি জয় কৰাৰ লক্ষ্য ৷ ত্ৰিবেণী ৰায়ৰ প্ৰথমখন ছবি 'শ্বেপ অফ ম’ম’'ৰ শুভমুক্তি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 30, 2026 at 9:08 AM IST
হায়দৰাবাদ: 'শ্বেপ অফ ম’ম’' চলচ্চিত্ৰৰ জৰিয়তে পৰিচালক ত্ৰিবেণী ৰায়ে ছিকিমৰ উদীয়মান চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলক চৰ্চালৈ আনিছে, যিয়ে অঞ্চলটোৰ সৃষ্টিশীল জগতত এক ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন সূচিত কৰিছে । এই যাত্ৰাই চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বঢ়োৱাৰ লগতে মহিলা পৰিচালকসকলে সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহো পোহৰলৈ আনিছে ।
ছিকিমৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ত্ৰিবেণী ৰায়ৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্য ছবি 'শ্বেপ অফ ম’ম’' (Shape of Momo) আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হোৱাৰ পিছত, ২৯ মে'ত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰে । ছবিখনৰ মুক্তিৰ পূৰ্বে ৰায়ে কয় যে, এই চলচ্চিত্ৰখনে লাভ কৰা স্বীকৃতিয়ে ছিকিম আৰু উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ শিল্পী তথা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ বাবে এক ডাঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ সংকেত দিছে, য’ত এতিয়া সৃষ্টিশীল প্ৰকাশৰ সুযোগ ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে ।
ত্ৰিবেণী ৰায়ে কয় যে, ছিকিমত শিল্প আৰু শিল্পীৰ ধাৰণা এতিয়াহে বিকশিত হ’বলৈ আৰম্ভ কৰিছে । শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে আগবঢ়োৱা সহযোগিতাই এনে কিছুমান মঞ্চ গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিছে, য’ত মানুহে এতিয়া শিল্পী হোৱাৰ সপোন দেখিব পাৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে 'শ্বেপ অফ ম’ম’' ছবিখনৰ প্ৰতি লাভ কৰা সঁহাৰিয়ে মানুহক চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ বাস্তৱ দিশ আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত পৰিশ্ৰমৰ বিষয়ে অধিক সজাগ কৰি তুলিছে । ৰায়ে আশা প্ৰকাশ কৰে যে, ছিকিম আৰু উত্তৰ-পূবৰ যুৱ প্ৰজন্মই চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণক এক বৃত্তি হিচাপে ল’বলৈ আগ্ৰহী হ’ব ।
মহিলা পৰিচালকসকলে সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ বিষয়ে ক’বলৈ গৈ ৰায়ে উল্লেখ কৰে যে, এই অঞ্চলৰ বহু প্ৰতিভাশালী মহিলা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাই আজিও দৃশ্যগ্ৰহণস্থলীত নিজৰ স্বীকৃতি আৰু কৰ্তৃত্ব বিচাৰি সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয় । তেওঁ কয়, "যেতিয়া এজন পুৰুষে দৃশ্যগ্ৰহণ বা পৰিচালনা কৰে, তেতিয়া মানুহে স্বাভাৱিকতে তেওঁৰ নিৰ্দেশ মানি লয় বা তেওঁৰ কথা শুনে । কিন্তু এগৰাকী মহিলাই নিজক যোগ্য বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ আৰু সকলো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অতিৰিক্ত কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় ।"
ৰায়ে লগতে কয় যে, পুৰুষসকলৰ দৰেই একে দায়িত্ব থকা স্বত্বেও এই উদ্যোগটোত মহিলাই নিজৰ যোগ্যতা প্ৰমাণ কৰিবলৈ অহৰহ পৰীক্ষা দিবলগীয়া হয় । চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাগৰাকীয়ে ভাৰতত স্বতন্ত্ৰ চলচ্চিত্ৰৰ বাবে বৃদ্ধি পোৱা দৰ্শকৰ সংখ্যাৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে । তেওঁৰ মতে, ভাৰতৰ বৈচিত্ৰ্যই বিভিন্ন ধৰণৰ কাহিনী পৰিৱেশনৰ সুযোগ দিয়ে, যদিহে এই ছবিসমূহ সঠিক বিতৰণ মাধ্যমৰ জৰিয়তে দৰ্শকৰ ওচৰ পায়গৈ ।
প্ৰেক্ষাগৃহত স্বতন্ত্ৰ চলচ্চিত্ৰৰ সফলতাৰ সন্দৰ্ভত ৰায়ে 'অল উই ইমাজিন এজ লাইট' (All We Imagine as Light), 'শাবৰ বন্দা' (Sabar Bonda), ৰীমা দাসৰ 'ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ' (Village Rockstars) আৰু লক্ষ্মী প্ৰিয়া দেৱীৰ 'বুং' (Boong) আদি ছবিৰ উদাহৰণ দিয়ে । তেওঁ কয় যে, এই আঞ্চলিক কাহিনীসমূহে বৰ্তমান বৃহৎ সংখ্যক দৰ্শকৰ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, এনেধৰণৰ ছবিয়ে পিছপৰা বা প্ৰান্তীয় অঞ্চলৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলক তেওঁলোকৰ কাহিনীসমূহ মূলসুঁতিৰ দৰ্শকৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সুযোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । 'শ্বেপ অফ ম’ম’' ত্ৰিবেণী ৰায়ৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্য ছবি আৰু ই ২৯ মে'ত সমগ্ৰ ভাৰতৰ ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিছে ।
