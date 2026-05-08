মই জীয়াই আছোঁ, সুস্থ আছোঁ: মৃত্যুৰ উৰাবাতৰিক লৈ সৰৱ প্ৰবীণ অভিনেতা শক্তি কাপুৰ

শক্তি কাপুৰৰ মৃত্যুৰ খবৰ মিছা; উৰাবাতৰি বিয়পোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা লোৱাৰ হুংকাৰ ৷ ইনষ্টাগ্ৰামত ভিডিঅ’ দি নিজেই জনালে সত্যটো ৷

প্ৰবীণ অভিনেতা শক্তি কাপুৰ (Photo : IANS)
Published : May 8, 2026 at 3:12 PM IST

হায়দৰাবাদ : প্ৰবীণ অভিনেতা শক্তি কাপুৰৰ মৃত্যুৰ ভুৱা খবৰ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত তেওঁ নিজেই এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । শেহতীয়াকৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰবীণ অভিনেতা শক্তি কাপুৰৰ মৃত্যু হোৱা বুলি এটা ভুৱা খবৰ বিয়পি পৰিছিল । এই ঘটনাত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি অভিনেতাগৰাকীয়ে অনুৰাগীসকলক আশ্বস্ত কৰি কয় যে, খবৰটো সম্পূৰ্ণ মিছা ৷

তেওঁ বৰ্তমান সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ আৰু কুশলে আছে । এনে ধৰণৰ নেতিবাচক উৰাবাতৰি বিয়পোৱাটো মুঠেই ভাল কাম নহয় বুলি অভিহিত কৰে তেওঁ ৷ অভিনেতাগৰাকীয়ে তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টৰ জৰিয়তে এটা ভিডিঅ’ বাৰ্তা শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁৰ মৃত্যুৰ উৰাবাতৰিক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ।

চাইবাৰ আৰক্ষীৰ ওচৰত গোচৰ তৰাৰ হুংকাৰ

শেহতীয়াকৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত বিয়পি পৰা নিজৰ মৃত্যুৰ মিছা খবৰৰ বিৰুদ্ধে অভিনেতাগৰাকীয়ে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে, মিছা খবৰ বিয়পোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু চাইবাৰ আৰক্ষীৰ ওচৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিব ।

তেওঁ অনুৰাগীসকলক সম্বোধন কৰি কয়, "মোৰ মৃত্যুৰ বাতৰিটো সম্পূৰ্ণ মিছা । মই সুস্থ আৰু কুশলে আছোঁ । অনুগ্ৰহ কৰি গুৰুত্ব নিদিব ।" এনে ধৰণৰ উৰাবাতৰি বিয়পোৱা কাৰ্যক তেওঁ দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি অভিহিত কৰি কয় যে, এনে কৰাটো একেবাৰেই ভাল কথা নহয় । শক্তি কাপুৰৰ এই স্পষ্টীকৰণে তেওঁৰ চিন্তিত অনুৰাগীসকলক আশ্বস্ত কৰিছে ।

বলীউডৰ এজন বহুমুখী অভিনেতা

শক্তি কাপুৰ বলীউডৰ এজন অত্যন্ত জনপ্ৰিয় অভিনেতা, যি খলনায়ক আৰু হাস্যৰসাত্মক (Comic)—উভয় চৰিত্ৰতে কৰা অনবদ্য অভিনয়ৰ বাবে বিশেষ পৰিচিত । তেওঁৰ অভিনয় জীৱনৰ কিছু উল্লেখনীয় দিশ হ’ল- সুদীৰ্ঘ কালৰ অভিনয় জীৱনত তেওঁ ৭০০তকৈও অধিক চলচ্চিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । আশী আৰু নব্বৈৰ দশকত তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তা শিখৰত আছিল ।

তেওঁৰ উল্লেখনীয় কিছুমান চিনেমা হ’ল— 'ৰাজা বাবু' (Raja Babu), 'আন্দাজ আপনা আপনা' (Andaz Apna Apna), 'চালবাজ' (ChaalBaaz), 'কুলি নম্বৰ ১' (Coolie No. 1), 'জুড়ৱা' (Judwaa), 'সত্তে পে সত্তা' (Satte Pe Satta) আৰু 'বোল ৰাধা বোল' (Bol Radha Bol) । এগৰাকী দক্ষ অভিনেতা হিচাপে তেওঁ নিজৰ সুকীয়া পৰিচয় গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

শক্তি কাপুৰৰ শেহতীয়া চলচ্চিত্ৰসমূহ

শক্তি কাপুৰক শেহতীয়াকৈ কেইখনমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ছবিত অভিনয় কৰা দেখা গৈছে ৷ 'মেৰে হাজবেণ্ড কী বিবি' (Mere Husband Ki Biwi)- এই ছবিখনত তেওঁক শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছিল । মুদাচ্ছৰ আজিজৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই ছবিখনত অৰ্জুন কাপুৰ, ৰকুল প্ৰীত সিং আৰু ভূমি পেডনেকাৰে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ সন্দীপ ৰেড্ডী ভাংগাৰ জনপ্ৰিয় ছবি 'এনিমেল'তো অভিনয় কৰিছিল । এইখন ছবিত তেওঁ ৰণবীৰ কাপুৰ, অনিল কাপুৰ আৰু ৰশ্মিকা মান্দান্নাৰ দৰে তাৰকাসকলৰ সৈতে কাম কৰিছে । ছবি জগতত তেওঁ এতিয়াও সক্ৰিয় হৈ আছে ।

