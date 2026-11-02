শ্বাহৰুখ খানৰ ৬১ সংখ্যক জন্মদিন, মন্নত জিলিকিছে আগন্তুক ছবি ‘কিং’ৰ পোষ্টাৰেৰে
সোমবাৰে বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ শ্বাহৰুখ খানে তেওঁৰ বছৰৰ বহু প্ৰত্যাশিত ছবি ‘কিং’ৰ নতুন পোষ্টাৰ উন্মোচন কৰি অনুৰাগীক আনন্দিত কৰে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 10:42 AM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ বাদশ্বাহ শ্বাহৰুখ খানৰ ৬১ সংখ্যক জন্মদিনক লৈ সৃষ্টি হোৱা উত্তেজনাই নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিছে ৷ অভিনেতাগৰাকীৰ আইকনিক বাসগৃহ, মন্নত, তেওঁৰ আগন্তুক ছবি 'কিং'ৰ ভিজুৱেলৰে সজাই তোলা হৈছে ।
বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীৰ ৬১ সংখ্যক জন্মদিনতে ‘কিং’ ছবিখনৰ নিৰ্মাতাসকলে তেওঁৰ আইকনিক বাসগৃহ মন্নত ছবিখনৰ ভিজুৱেলৰে আলোকিত কৰিছে, য’ত সংলাপসমূহ জিলিকি আছে, “কিং অকেলা কাফি হে” আৰু “ডৰ নেহি দেহশ্বত হুঁ”।
Mannat is all decked up for the King Khan's birthday! 😍 #ShahRukhKhan's home features a special poster of the new song from his upcoming film #King as fans gear up to celebrate their superstar. ❤️👑 #FilmfareLens https://t.co/6fCqYkscTb— Filmfare (@filmfare) November 1, 2026
ইয়াৰ পূৰ্বে ৬১ সংখ্যক জন্মদিনৰ সময় ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে মুম্বাইৰ বান্দ্ৰা-ৱৰ্লি ছি লিংক ছুপাৰষ্টাৰ শ্বাহৰুখ খানৰ শুভেচ্ছা আৰু ছবিৰে আলোকিত কৰা হৈছিল ৷
এই বিশাল প্ৰদৰ্শনে শ্বাহৰুখ খানৰ বহু প্ৰত্যাশিত আগন্তুক প্ৰজেক্ট কিঙৰ প্ৰতি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । প্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীৰ জন্মদিন উদযাপনক অনুৰাগীৰ বাবে আৰু অধিক বিশেষ কৰি তুলিছে ।
Mannat lights up in a spectacular celebration of its KING! It's a KING-sized celebration at Mannat! For the first time ever - Shah Rukh Khan's iconic residence lights up with larger-than-life projections from his upcoming film #KING, as fans gear up to celebrate the birthday of their favourite superstar! Mannat Goes KING-Sized for Shah Rukh Khan! Mannat Celebrates Its KING! A Grand Birthday Celebration at the KING's Kingdom!— Joginder Tuteja (@Tutejajoginder) November 1, 2026
সোমবাৰে বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ শ্বাহৰুখ খানে চলিত বছৰৰ বহু প্ৰত্যাশিত ছবি ‘কিং’ৰ নতুন পোষ্টাৰ উন্মোচন কৰি অনুৰাগীক আনন্দিত কৰে ।
পোষ্টাৰখনত শ্বাহৰুখ খানক প্ৰতিশোধপৰায়ণ অৱতাৰত দেখুওৱা হৈছে, তেওঁ বন্দুক লৈ উচ্চ শিখাৰে আগুৰি থকা সুৰংগ এটাৰ পৰা ওলাই আহি এক নাটকীয় দৃশ্য সৃষ্টি কৰিছে যিয়ে এক তীব্ৰ, এক্সন-পেকড দৃশ্যৰ ইংগিত দিয়ে ।
বুটাম খুলি থোৱা ক’লা চাৰ্ট পিন্ধি তেজ ওলোৱা বুকুখন দেখুৱাই অভিনেতাগৰাকীয়ে অনুৰাগীৰ সন্মুখত এক উন্মাদ লুকত ধৰা দিছে, যিয়ে ছবিখনক কেন্দ্ৰ কৰি থকা প্ৰত্যাশাক আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিছে । পোষ্টাৰখনৰ লগতে শ্বাহৰুখৰ কেপশ্বনে ছ’চিয়েল মিডিয়াত অনুৰাগীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।
"আজ ফিৰ য়াড আয়া...কাতিল নেহি... আশ্বিক হু...#কিং," শ্বাহৰুখে লিখিছে ।
সিদ্ধাৰ্থ আনন্দৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ‘কিং’ ২০২৬ চনৰ ২৪ ডিচেম্বৰত চিনেমাগৃহত মুক্তি পাব ৷ ২০২৩ চনত ছবিগৃহত মুক্তি পোৱা ‘পাথান’ ছবিখনৰ সহযোগিতাৰ পিছত আনন্দৰ সৈতে এই ছবিখনত শ্বাহৰুখে পুনৰ কাম কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
'কাতিল নেহি... আশ্বিক হু': কিং ছবিৰ নতুন পোষ্টাৰত শ্বাহৰুখ খানৰ এবছ প্ৰদৰ্শন