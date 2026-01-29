ETV Bharat / entertainment

শ্বাহৰুখ খানকো নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে খোলালে চশমা, অভিনেতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত অবাক নেটিজেন

বিমানবন্দৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত শ্বাহৰুখ খানক চশমা খুলিবলৈ ক’লে কোনে ? ডুবাইলৈ ৰাওনা কিং খান, য’ত তেওঁক গ্ল’বেল ষ্টাইল আইকন বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হ’ব ।

shah rukh khan was asked to remove goggles before entering at airport watch actor's reaction
শ্বাহৰুখ খান (Photo : IANS)
Published : January 29, 2026 at 3:21 PM IST

হায়দৰাবাদ : শ্বাহৰুখ খান বৰ্তমান বাতৰিৰ শিৰোনামত আছে তেওঁৰ বহু প্ৰত্যাশিত ছবি ‘কিঙ’ৰ বাবে । শেহতীয়াকৈ এটা এনাউন্সমেণ্ট ভিডিঅ’ৰে ছবিখনৰ মুক্তিৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে ৷ এনাউন্সমেণ্ট ভিডিঅ’টোত শ্বাহৰুখক তীব্ৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰা হৈছে ৷ কিং খানৰ অনুৰাগীসকল পোষ্টটো দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰে ৷ অধীৰ আগ্ৰহেৰে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে ছবিখনৰ মুক্তিৰ দিনটোলৈ ৷

এতিয়া শ্বাহৰুখ আন এটা ভিডিঅ’ৰ বাবে চৰ্চালৈ আহিছে ৷ ভিডিঅ’টো বিমানবন্দৰৰ পৰা আহিছে ৷ খানক দেখা গৈছে বিমানবন্দৰত, ডুবাইলৈ ৰাওনা হৈছে তেওঁ, য’ত তেওঁক গ্ল’বেল ষ্টাইল আইকন বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হ’ব । বিমানবন্দৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ লওঁতেই সংঘটিত হয় ঘটনাটো ৷ মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে ভাইৰেল হৈ পৰে ঘটনাৰ ভিডিঅ’ ৷ ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলে মন্তব্যৰে ভৰাই পেলাইছে ভিডিঅ’ৰ কমেণ্ট ছেকশ্যন ৷

দৰাচলতে বিমানবন্দৰত পাছপ’ৰ্ট পৰীক্ষাৰ সময়ত শ্বাহৰুখক চশমা খুলিবলৈ কোৱা হৈছিল । তাৰ পিছতে বলীউডৰ বাদশ্বাহে যি প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে, সেয়াই হৈ পৰিছে চৰ্চাৰ বিষয়-

শ্বাহৰুখ খানক চশমা খুলিবলৈ কয় নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে

শ্বাহৰুখ খানক এয়াৰপৰ্ট লুকে সকলোৰে মন হৰি নিছে ৷ নীলা ৰঙৰ জিন্স, বগা টি-চাৰ্ট, আকাশী ৰঙৰ জেকেট পৰিধান কৰি ডুবাইলৈ যাত্ৰা কৰিছে অভিনেতাগৰাকীয়ে । মূৰত ঊলৰ টুপীও পিন্ধিছিল । শ্বাহৰুখ খান নিজৰ সাধাৰণ ষ্টাইলত গাড়ীৰ পৰা নামি বিমানবন্দৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ ফালে আগবাঢ়ি যায় । চেকপইণ্টত উপস্থিত হৈ থকা এজন বিষয়াই তেওঁৰ পাছপ’ৰ্ট পৰীক্ষা কৰি হাঁহি হাঁহি চশমা খুলিবলৈ কয় । দেশৰ ইমান ডাঙৰ তাৰকা হোৱাৰ পিছতো খং উঠাৰ পৰিৱৰ্তে শ্বাহৰুখে এজন সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিলে, হাঁহি হাঁহি চশমা আঁতৰাই চেহেৰা দেখুৱালে আৰু আগবাঢ়ি যোৱাৰ সময়ত বিষয়াজনৰ কান্ধত থপৰিয়াই থৈ গ’ল । এই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰতি নেটিজেনে কেনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে জানো আহক-

কিঙৰ এই ইংগিতত অনুৰাগীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে

শ্বাহৰুখ খানৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখি এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে মন্তব্য কৰিছে, "সেইবাবেই তেওঁ কিং খান ।" আন এজন অনুৰাগীয়ে লিখিছে, "এনেই তেওঁক কিং খান বুলি কোৱা নহয় ।" তৃতীয় এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লিখিছে, "প্ৰট'কল থাকে; সকলোৱে এয়া পৰীক্ষা কৰিবই লাগিব ।" চতুৰ্থজনে লিখিছে, "আজিকালি বজাৰত ইমানবোৰ ডুপ্লিকেট আহিছে ।" ভিডিঅ’টোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যন ৰঙা হৃদয়ৰ ইম’জীৰে ভৰি পৰিছে ।

জনসাধাৰণে শ্বাহৰুখ খানক প্ৰশংসা কৰিছে, তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়াক- সাধাৰণ নাগৰিক দায়বদ্ধতা তেওঁ পালন কৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে । উল্লেখ্য যে, ‘কিং’ ছবিখন ২০২৬ চনৰ ২৪ ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত মুক্তি পাব । দীপিকা পাডুকনক পুনৰবাৰ শ্বাহৰুখ খানৰ সৈতে দেখিবলৈ পোৱা যাব এই ছবিখনত ।

