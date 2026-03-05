‘আত্মসন্মান যদি অহংকাৰ হয়, তেন্তে মই ১০০ শতাংশই অহংকাৰী’- শ্বাহৰুখ খান

ETV Bharat / entertainment

'আত্মসন্মান যদি অহংকাৰ হয়, তেন্তে মই ১০০ শতাংশই অহংকাৰী'- শ্বাহৰুখ খান

বিখ্যাত বলীউড অভিনেতা শ্বাহৰুখ খানৰ বিৰুদ্ধে আছে ‘অহংকাৰী’ হোৱাৰ অভিযোগ ৷ ছবি নিৰ্মাতাসকলকো তেওঁ পেলাই অসুবিধাত ৷ অভিনেতাৰ স্পষ্টীকৰণ-

When Shah Rukh Khan addressed being called arrogant admitted troubling filmmakers
শ্বাহৰুখ খান (Photo : IANS)
Published : March 5, 2026 at 11:05 AM IST

হায়দৰাবাদ : এটা পুৰণি সাক্ষাৎকাৰত শ্বাহৰুখ খানে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে সততে উত্থাপন হৈ থকা ‘অহংকাৰী’ হোৱাৰ ধাৰণাটোৰ বিষয়ে স্পষ্টীকৰণ দিয়ে । যিটো আচৰণক বহুতে তেওঁৰ 'অহংকাৰ' বুলি ভাবে, আচলতে সেয়া তেওঁৰ আত্মসন্মান আৰু কামৰ প্ৰতি থকা পেছাদাৰী মনোভাৱহে । তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছিল যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁ ছবি নিৰ্মাতাসকলক অলপ অসুবিধা দিয়ে, কিন্তু সেয়া কেৱল কামৰ গুণগত মান উন্নত কৰাৰ বাবেহে ।

নিজৰ স্থিতি

তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে যদি কোনোবাই তেওঁৰ কামৰ মৰ্যাদা বা আত্মসন্মানত আঘাত কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া তেওঁ নিজৰ স্থিতিত অটল থাকে । ইয়াকে বহুতে ভুলকৈ অহংকাৰ বুলি গণ্য কৰে । মুঠতে, শ্বাহৰুখ খানে ক'ব বিচাৰিছিল যে তেওঁ কেতিয়াও বিনা কাৰণত অহংকাৰ নকৰে, বৰঞ্চ নিজৰ নীতি আৰু পেছাদাৰী মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰিবলৈহে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰে ।

অহংকাৰ নে আত্মসন্মান ?

তেওঁৰ বিষয়ে থকা মানুহৰ ধাৰণা সন্দৰ্ভত শ্বাহৰুখ খানে কৈছিল, "মানুহে যদি আত্মসন্মানক অহংকাৰ বুলি ভাবে, তেন্তে মই ১০০ শতাংশই অহংকাৰী । আচলতে চিনেমা আলোচনীসমূহত কি হয় জানেনে ? যেতিয়া মই এই কথাটো কওঁ, তেওঁলোকে বাক্যটোৰ প্ৰথম অংশ-আত্মসন্মানৰ কথাখিনি কাটি দিয়ে আৰু কেৱল 'হয়, মই অহংকাৰী' বুলিহে ছপা কৰে । সম্ভৱত সেইবাবেই মোৰ বিষয়ে মানুহৰ মাজত এনে এটা ধাৰণা গঢ় লৈ উঠিছে ।"

কামৰ প্ৰতি থকা নিষ্ঠা

তেওঁ সদায় এটা নিৰ্দিষ্ট নিয়মত কাম কৰি ভাল পায় ৷ কোনো চিনেমাৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰাৰ সময়ত তেওঁ সদায় কাহিনীটোৰ লগতে সংলাপসহ এখন সম্পূৰ্ণ চিত্ৰনাট্য দাবী কৰে । এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ অতি কঠোৰ ।

সফলতা আৰু মানুহৰ দৃষ্টিভংগী

শ্বাহৰুখ খানৰ মতে, একেটা কামকে মানুহে সফলতাৰ আগত আৰু পাছত বেলেগ বেলেগ দৃষ্টিৰে চায় । কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণিত যেতিয়া তেওঁ চিনেমাৰ কাম হাতত লোৱাৰ আগতে পৰিচালকৰ পৰা সম্পূৰ্ণ চিত্ৰনাট্য বিচাৰিছিল, তেতিয়া বহুতে তেওঁক সমালোচনা কৰিছিল । কৈছিল, "ই নিজকে কি বুলি ভাবে ? আমাৰ পৰা স্ক্ৰিপ্ট বিচাৰে !" আজি তেওঁ এজন সফল অভিনেতা হোৱাৰ পাছত, সেই একেটা আচৰণকে মানুহে তেওঁৰ 'কামৰ প্ৰতি থকা একাগ্ৰতা' বা 'খৰচি মাৰি কৰা বিশ্লেষণ' বুলি প্ৰশংসা কৰে ।

কাম কৰাৰ নিজস্ব ধৰণ

শ্বাহৰুখ খানে কয়, "মই এজন মঞ্চ শিল্পী, গতিকে মই স্ক্ৰীপ্টৰ ওপৰত বহুত ভৰসা কৰোঁ । মোক কেৱল চৰিত্ৰটো আৰু সংলাপসহ সম্পূৰ্ণ কাহিনীটো দিয়ক, মই সেইটো নিখুঁতকৈ অভিনয় কৰি দেখুৱাম ।" তেওঁ চিনেমা নিৰ্মাতাসকলক উদ্দেশ্যি কয় যে কোনোবাই কেৱল ‘শ্বাহৰুখ খানৰ বাবে’ কাহিনী লিখিছে বুলি ক'লে তেওঁ সন্তুষ্ট নহয় । তেওঁ বিচাৰে এজন শিল্পী হিচাপে তেওঁক এটা শক্তিশালী কাহিনী দিয়া হওক, যিটো তেওঁ পঢ়ি বুজিব পাৰে ।

শ্বাহৰুখৰ মতে, এজন ব্যক্তি সমাজত কোনটো স্থানত আছে, তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে মানুহে তেওঁৰ আচৰণক কেনেকৈ বিচাৰ কৰিব । যেতিয়ালৈকে চিনেমা হিট হৈ থাকে, তেতিয়ালৈকে সকলো কথাই মানুহৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য ।

একেটা সাক্ষাৎকাৰতে শ্বাহৰুখ খানে ছলমান খান আৰু আমিৰ খানৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠিত তাৰকাসকলৰ মাজত নিজৰ এক সুকীয়া পৰিচয় গঢ়ি তোলাৰ সন্দৰ্ভত মুকলিকৈ মন্তব্য কৰিছিল । যেতিয়া তেওঁক সোধা হৈছিল যে চিনেমা জগতত প্ৰৱেশ কৰোঁতে তেওঁ ছলমান বা আমিৰৰ দৰে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিব বুলি আশা কৰিছিলনে ? প্ৰত্যুত্তৰত তেওঁ ছলমান খান সন্দৰ্ভত কৈছিল, "মই জানো যে জনপ্ৰিয়তাৰ ক্ষেত্ৰত ছলমান খান এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ ডাঙৰ তাৰকা ।" আমিৰ খানৰ বিষয়ে তেওঁ কয়, "ব্যক্তিগতভাৱে মই অনুভৱ কৰোঁ যে আমিৰ খান দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা ।" তেওঁ লগতে কয়, "মই অতি নম্ৰতাৰে ক'ব বিচাৰোঁ যে মই মোৰ এটা নিজস্ব স্থান তৈয়াৰ কৰি লৈছো ।"

শ্বাহৰুখ খানৰ কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণি

১৯৯২ চনত 'দীৱানা' (Deewana) চিনেমাৰ জৰিয়তে শ্বাহৰুখ খানে বলীউডত খোজ পেলাইছিল । চিনেমাত অভিনয় কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁ টেলিভিছন জগতৰ এজন জনপ্ৰিয় অভিনেতা আছিল । 'ফৌজী' (Fauji) আৰু 'চাৰ্কাছ' (Circus) ৰ দৰে ধাৰাবাহিকত কৰা অভিনয়ৰ বাবে তেওঁ ঘৰে ঘৰে পৰিচিত হৈ পৰিছিল ।

বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ হেমা মালিনীক প্ৰায়ে শ্বাহৰুখ খানৰ প্রতিভা চিনি পোৱা ব্যক্তি হিচাপে গণ্য কৰা হয় । শ্বাহৰুখৰ টেলিভিছনৰ দিনবোৰতে তেওঁৰ মাজত লুকাই থকা সম্ভাৱনা লক্ষ্য কৰি হেমা মালিনীয়ে নিজৰ বেনাৰত নিৰ্মিত 'দিল আশ্বনা হে' (Dil Aashna Hai) চিনেমাখনত তেওঁক অভিনয়ৰ সুযোগ দিছিল ।

বিগত বছৰবোৰত শ্বাহৰুখ খানে বহু ছুপাৰহিট চিনেমা উপহাৰ দিছে । ইয়াৰ ভিতৰত বাজীগৰ (Baazigar), দিলৱালে দুলহনিয়া লে জায়েংগে (DDLJ), কুচ কুচ হোতা হে (Kuch Kuch Hota Hai), দেৱদাস (Devdas), চেন্নাই এক্সপ্ৰেছ (Chennai Express) আদি চিনেমাৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি ৷

আগন্তুক প্ৰকল্প

বৰ্তমান তেওঁ তেওঁৰ আগন্তুক চিনেমা 'কিং' (King) ৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে । বিশেষ কথাটো হ’ল যে এই চিনেমাখনত তেওঁৰ কন্যা সুহানা খান আৰু বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী দীপিকা পাডুকনকো দেখিবলৈ পোৱা যাব ।

