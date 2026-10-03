কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰৰ বীৰত্বক প্ৰশংসা শ্বাহৰুখ খানৰ
শ্বাহৰুখ খানে কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰৰ বীৰত্বক প্ৰশংসা কৰে: যেতিয়া আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল, তেতিয়া আপুনি শক্তিশালীভাৱে থিয় দিছিল ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 3, 2026 at 5:21 PM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ বাদশ্বাহ শ্বাহৰুখ খানে কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰক তেওঁৰ সাহসী মন আৰু উপস্থিত বুদ্ধিৰ বাবে প্ৰশংসা কৰে ৷ কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰে ফ্লাইডুবাইৰ বিমানত মিড এয়াৰৰ ককপিট আক্ৰমণৰ সময়ত বহু লোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰে ।
কেপ্টেইনৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি শ্বেয়াৰ কৰে যে, চৰম পৰিস্থিতিত তেওঁ সাহস দেখুওৱাৰ বাবে সমগ্ৰ দেশখনে তেওঁক লৈ অত্যন্ত গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছে ।
শ্বাহৰুখ খানে সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে, "কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰ, যেতিয়া আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল তেতিয়া আপুনি শক্তিশালীভাৱে থিয় দিছিল!! প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিত আনৰ কথা চিন্তা কৰি নিজৰ নিৰাপত্তা পিছত ৰখাটো সহজ নহয়... কিন্তু আপুনি অনব'ৰ্ডত থকাসকলক সুৰক্ষা দিবলৈ ঠিক তেনেকুৱাই কৰিছে আৰু আমাক দেখুৱাই দিলে যে কেপ্টেইন হোৱাৰ অৰ্থ কি । সাহস আৰু কৰ্তব্যৰ প্ৰকৃত প্ৰদৰ্শন । আপুনি অতি সোনকালে আৰোগ্য হোৱাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, দেশখন আপোনাক লৈ গৌৰৱান্বিত..."
Captain Smit Machchhar, you stood strong when it mattered the most!! It’s not easy to stare adversity in the face and put one’s safety on the line… but you did just that to protect those onboard and showed us what being a Captain entails. A true display of courage and duty.…— Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 3, 2026
ইয়াৰ পূৰ্বে ছলমান খানেও কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰৰ প্ৰশংসা কৰে ৷ ছলমানে তেওঁৰ সৈতে উৰাজাহাজত ভ্ৰমণ কৰি ভাল লাগিব বুলি কয় ।
উল্লেখ্য যে, ডুবাইৰ পৰা টেল আভিভলৈ যোৱা ফ্লাইডুবাই বিমান FZ1073ত কেপ্টেইন মাচ্চাৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হয়, য’ত ১৭৪ গৰাকী যাত্ৰী আছিল ৷ তেওঁৰ সহ-পাইলটে ককপিটৰ ভিতৰত তেওঁক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ পিছতো তেওঁ ককপিটৰ দুৱাৰখন খুলিবলৈ সক্ষম হয়, যাৰ ফলত তেওঁলোক দুয়োৰে মাজত যাত্ৰী আৰু ক্ৰু সদস্যসকলে হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰে । অৱশেষত তেওঁ বিমানখন ছৌদি আৰৱৰ টাবুকলৈ ডাইভাৰ্ট কৰি নিৰাপদে অৱতৰণ কৰে ।
মনোৰঞ্জন জগতৰ বহু বিশিষ্ট তাৰকাই ছ’চিয়েল মিডিয়াত কেপ্টেইন মাচ্চাৰৰ সাহসক প্ৰশংসা কৰিছে ।
অভিনেতা অনিল কাপুৰে প্ৰকাশ কৰে যে, তেওঁৰ বিজনেছ মেনেজাৰ জালালৰ জৰিয়তে তেওঁ পাইলটগৰাকীক ব্যক্তিগতভাৱে চিনি পায় । তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰে যে, জালালে ফ্লাইং স্কুলৰ দিনৰে পৰাই কেপ্টেইন মাচ্চাৰক চিনি পাইছিল আৰু সদায় তেওঁক কঠিন পৰিস্থিতিত তেওঁৰ কাষত বিচৰা মানুহ হিচাপে গণ্য কৰিছিল ।
তেওঁৰ পোষ্টটোত লিখা আছিল, "সেই মুহূৰ্তত স্মিটে যি কৰিলে সেয়া অসাধাৰণতকৈ কম নাছিল । শক্তিশালী হৈ থাকিবলৈ আৰু আনক প্ৰথম স্থান দিবলৈ অপৰিসীম সাহসৰ প্ৰয়োজন ।"
লগতে পঢ়ক : কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰক সাহসিকতাৰ বাবে প্ৰশংসা বলীউড তাৰকাৰ