ETV Bharat / entertainment

লালবাগচা ৰাজা গণপতি দৰ্শন শ্বাহৰুখ খানৰ, পত্নী গৌৰী-কন্যা সুহানাৰ সংগ

বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ শ্বাহৰুখ খান, পত্নী গৌৰী খান আৰু কন্যা সুহানা খানে সোমবাৰে নিশা একেলগে মুম্বাইৰ প্ৰসিদ্ধ লালবাগচা ৰাজা গণপতি দৰ্শন কৰে ।

Shah Rukh Khan, Gauri Khan and Suhana Khan visit Lalbaugcha Raja
পত্নী-কন্যাৰ সৈতে লালবাগচা ৰাজা দৰ্শন শ্বাহৰুখ খানৰ (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2026 at 11:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : সোমবাৰে নিশা শ্বাহৰুখ খান, গৌৰী খান আৰু সুহানা খানে লালবাগচা ৰাজা দৰ্শন কৰে ৷ মণ্ডপৰ মাজৰ ভিৰ অতিক্ৰম কৰি শ্বাহৰুখ, গৌৰা, সুহানাই সন্ধিয়াৰ আৰতিত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ পৰিয়ালটোৰ সৈতে শ্বাহৰুখৰ মেনেজাৰ পূজা দাদলানীও উপস্থিত থাকে ।

পিতৃ-কন্যাৰ যুটি আৰু গৌৰীৰ সৈতে সুহানাৰ কেইটামান মুহূৰ্তই অনলাইনত নেটিজেনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে । এটা ভিডিঅ’ত গণপতি দৰ্শনৰ পাছত সুহানাৰ নাকত আৰু চকুৰ চাৰিওফালে সেন্দূৰ লাগি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । গৌৰীয়ে নিজৰ দোপাট্টা ব্যৱহাৰ কৰি লাহে লাহে সুহানাৰ মুখখন পৰিষ্কাৰ কৰাত সহায় কৰি দিছে আৰু তাইক শান্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।

শ্বাহৰুখকো নিজৰ কন্যাৰ যত্ন লোৱা দেখা যায় ৷ তেওঁ সুহানাৰ নাকৰ পৰা সেন্দূৰ মচিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু তাই আৰামদায়ক হোৱাটো নিশ্চিত কৰি তাইক সহজ হোৱাত সহায় কৰে ।

গণপতি উদযাপনৰ আন এটা ভিডিঅ’ত শ্বাহৰুখে তেওঁৰ মেনেজাৰ তথা ঘনিষ্ঠ সহযোগী পূজা দাদলানীৰ দোপাট্টা ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ মুখৰ পৰা সেন্দূৰ মচি কপালৰ ঘাম পৰিষ্কাৰ কৰা দেখা গৈছে ৷ বছৰ বছৰ ধৰি শ্বাহৰুখৰ মেনেজাৰ হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছে পূজা ৷ প্ৰতিবাৰৰ দৰে এইবাৰো তেওঁ শ্বাহৰুখৰ পৰিয়ালৰ লগত লালবাগচা ৰজা দৰ্শন কৰিবলৈ যায়।

উৎসৱমুখৰ এই পৰিৱেশৰ সময়ত দৰ্শনৰ বাবে শ্বাহৰুখে নীলা ৰঙৰ পৰম্পৰাগত কুৰ্তা বাছি লৈছিল, আনহাতে গৌৰীক হালধীয়া পৰম্পৰাগত সাজত মাৰ্জিত ৰূপত দেখা গৈছিল । সুহানাই পিন্ধিছিল সেউজীয়া পৰম্পৰাগত সাজ । এইবাৰ লালবাগচা ৰাজা দৰ্শনত সুহানাই পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে যোগদান কৰাৰ বিপৰীতে আৰিয়ান খান আৰু আব্ৰাম খানক পৰিয়ালৰ সৈতে দেখা পোৱা নগ’ল ।

শ্বাহৰুখ লালবাগচা ৰাজা দৰ্শন কৰিবলৈ যোৱা এয়া প্ৰথম নহয় । ২০২৩ চনতো কনিষ্ঠ পুত্ৰ আব্ৰাম আৰু পূজা দাদলানীৰ সৈতে অভিনেতাগৰাকীয়ে বিখ্যাত মণ্ডপটো পৰিদৰ্শন কৰিছিল ।

কিছুদিন পূৰ্বে এক্সত #AskSRK অধিবেশনৰ সময়ত এজন অনুৰাগীয়ে তেওঁক তেওঁৰ পৰিয়ালৰ গণপতি উদযাপনৰ বিষয়ে সুধিছিল । শ্বাহৰুখে প্ৰকাশ কৰে, "পত্নীয়ে আৰতি কৰে আৰু তাৰ পিছত প্ৰাৰ্থনা ৷ আজি ৰাতি বিসৰ্জন কৰিব । ল'ৰা-ছোৱালী আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল একেলগ হয় আৰু সকলোৱে প্ৰাণ খুলি হাঁহে । তেনেই সাধাৰণ আৰু পাৰিবাৰিক সময় ।"

শ্বাহৰুখে তেওঁ আৰু গৌৰীয়ে তেওঁলোকৰ তিনিটা সন্তান আৰিয়ান, সুহানা আৰু আব্ৰামক আন্তঃধৰ্মীয় পৰিয়ালত কেনেকৈ ডাঙৰ-দীঘল কৰিছে সেই বিষয়ে বহু সময়ত ৰাজহুৱাভাৱে কৈছে ।

কৰ্মক্ষেত্ৰত শ্বাহৰুখ সিদ্ধাৰ্থ আনন্দৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত কিঙৰ বাবে সাজু হৈছে, য’ত তেওঁ সুহানাৰ সৈতে পৰ্দা শ্বেয়াৰ কৰিছে । ২০২৬ চনৰ ২৪ ডিচেম্বৰত মুক্তি পাব ছবিখন ।

লগতে পঢ়ক : ভাইৰেল ভিডিঅ’: সন্তানৰ সৈতে পূজাত বহিছিল ছুপাৰষ্টাৰ শ্বাহৰুখ খান

TAGGED:

লালবাগচা ৰাজা দৰ্শন শ্বাহৰুখ খানৰ
SRK LALBAUGCHA RAJA DARSHAN
মুম্বাইৰ প্ৰসিদ্ধ লালবাগচা ৰাজা
গৌৰী খান সুহানা খান
SHAH RUKH KHAN LALBAUGCHA RAJA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.