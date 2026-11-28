৩০ বছৰ পূৰ্বেও শ্বাহৰুখ খানে নাচিছিল ‘ডেডী কুল’ শীৰ্ষক এটি গীতত
১৯৯৬ চনত মুক্তি পোৱা এই ছবিখনত অনুপম খেৰৰ সৈতে ‘ডেডী কুল’ শীৰ্ষক এটা গীতত অভিনয় কৰিছিল শ্বাহৰুখ খানে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2026 at 3:38 PM IST
হায়দৰাবাদ : শ্বাহৰুখ খান আৰু কৰীণা কাপুৰ খানে পৰ্দালৈ ৰেট্ৰ' ভাইব কঢ়িয়াই আনিছে ‘কিং’ ছবিখনৰ ‘ডেডী কুল’ গীতটোৰ সৈতে ৷ ১৫ বছৰৰ পিছত পুনৰ মিলন ঘটিছে দুই জনপ্ৰিয় তাৰকাৰ । আমোদজনকভাৱে এই গীতটোৱে শ্বাহৰুখৰ অতীতৰ ফিল্ম’গ্ৰাফীৰ সৈতে এক নষ্টালজিক সংযোগৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
ত্ৰিশ বছৰৰ পূৰ্বে ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীয়ে ১৯৯৬ চনত তেওঁৰ ছবি ‘চাহত’ত ‘ডেডী কুল’ শীৰ্ষক আন এটা গীতত নৃত্য কৰিছিল । দুয়োটা গীতৰ শিৰোনাম একে হ’লেও সংগীতৰ ফালৰ পৰা কিন্তু দুয়োটা গীতেই পৃথক । ‘কিং’ৰ নতুন সংস্কৰণটো গায়ক বনী এমৰ বিখ্যাত ডিস্ক’ হিটৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত, আনহাতে আগৰ গীতটো অনু মালিকে ৰচনা কৰা ।
শ্বাহৰুখ খানৰ ১৯৯৬ চনৰ ছবি ‘চাহত’ত ‘ডেডী কুল’ গীত
শ্বাহৰুখ খানৰ ফিল্ম’গ্ৰাফীৰ অন্তৰ্ভুক্ত এখন চিনেমা ‘চাহত’, য’ত ‘ডেডী কুল’ শীৰ্ষক এটা গীত আছিল আৰু এতিয়া, ‘কিং’ নামৰ আগন্তুক ছবিখনত একেই নামৰ এটা নতুন ট্ৰেক আছে ।
চাহত ছবিখন পৰিচালনা কৰিছিল মহেশ ভাটে আৰু ১৯৯৬ চনৰ জুন মাহত ছবিখনে মুক্তিলাভ কৰিছিল । খানৰ লগতে ইয়াত পূজা ভাট, ৰম্য কৃষ্ণণ, অনুপম খেৰ আৰু নাছিৰুদ্দিন শ্বাহে উল্লেখনীয় চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ।
‘চাহত’ ছবিখনৰ ‘ডেডী কুল’ৰ সুৰ আছিল অনু মালিকৰ, সুদেশ ভোছলে আৰু দেৱাং পেটেলে গীতটোত কণ্ঠদান কৰিছিল আৰু গীতৰ কথা আছিল মায়া গোবিন্দৰ । ছবিখনৰ ছাউণ্ডট্ৰেকটোত ৰোমাঞ্চ আৰু নাটকৰ মিশ্ৰণ আছিল, য’ত সুৰীয়া আৰু পেপী ট্ৰেকৰ মিশ্ৰণ আছিল । এলবামটোৰ আন আন অধিক আৱেগিক গীতৰ তুলনাত এই ট্ৰেকটো উল্লেখনীয়ভাৱে অধিক নৃত্যমুখী আৰু চঞ্চল আছিল ।
পুৰণি ‘ডেডী কুল’টো নকল আছিল নেকি?
১৯৯৬ চনৰ ‘ডেডী কুল’ ট্ৰেকটো বনী এমৰ বিখ্যাত গীতটোৰ পুনৰ্নিৰ্মাণ নাছিল; কেৱল শিৰোনামটোহে একে আছিল । ই আছিল সম্পূৰ্ণ সুকীয়া হিন্দী ৰচনা । ইয়াৰ বিপৰীতে ‘কিং’ৰ নতুন ট্ৰেকটো ১৯৭৬ চনৰ বনী এমৰ হিট গীতটোৰ ওপৰত আধাৰিত, মূল ইংৰাজী কণ্ঠ আৰু ৰচনাৰ সৈতে শচীন-জিগাৰৰ সতেজ হিন্দীও সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে ।
‘কিং’ ৰ 'ডেডী কুল' বনী এমৰ হিট ডিস্ক’ৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত
ৰা.ওৱান(২০১১)ৰ পিছত ১৫ বছৰৰ মূৰত ‘কিং’ৰ এটা গীতৰ বাবে পুনৰ একত্ৰিত হৈছে শ্বাহৰুখ খান আৰু কৰীণা কাপুৰ খান । এই সজীৱ নাচিব পৰা গানটোত অৰিজিত সিং আৰু শিল্পা ৰাওৱে কণ্ঠদান কৰিছে, গীতৰ কথা কুমাৰে ৰচনা কৰিছে আৰু সংগীত সুৰ কৰিছে শচীন-জিগাৰে । গীতটোৰ নৃত্য পৰিচালনা কৰিছে বৈভৱী মাৰ্চেণ্টে ।
বনী এমৰ মূল ‘ডেডী কুল’ৰ বিষয়ে
১৯৭৬ চনত বনী এমে মুক্তি দিয়া ‘ডেডী কুল’ গীতটো ডিস্ক’ গ্ৰুপটোৰ অন্যতম স্বাক্ষৰ গীত হিচাপে পৰিগণিত হয় । ফাৰিয়ান আৰু জৰ্জ ৰেয়ামে লিখা আৰু প্ৰযোজনা কৰা এই ট্ৰেকটোত গোটটোৰ আকৰ্ষণীয় আৰু প্ৰভাৱশালী ছন্দৰ বৈশিষ্ট্য আছিল । ডিস্ক’ যুগৰ ই এটা সুন্দৰ গীত আছিল আৰু ই বনী এমক ১৯৭০ চনৰ শেষৰ ফালে অন্যতম পৰিচিত পপ অভিনেতা হিচাপে গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিছিল । প্ৰায় পাঁচ দশকৰ পাছত এই গীতটোৱে বলীউডৰ স্পৰ্শৰ জৰিয়তে নতুন দৰ্শকৰ কাষ চাপিছে ।
লগতে পঢ়ক : 'কাতিল নেহি... আশ্বিক হু': কিং ছবিৰ নতুন পোষ্টাৰত শ্বাহৰুখ খানৰ এবছ প্ৰদৰ্শন